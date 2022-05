Tirsdag gikk 18-åringen Salvador Ramos inn på Robb Elementary School i Uvalde i Texas og skjøt og drepte minst 19 barn og to voksne. Det er den verste masseskytingen på en barneskole i USA på et tiår. «Jeg er så lei av det. Vi må handle. Ikke fortell meg at vi ikke kan ha en påvirkning på dette blodbadet», sa USAs president Joe Biden etter skytetragedien. Selvsagt har han rett. USA kan gjøre noe med at det er det eneste landet der barn dreper barn med våpen gang på gang.

I et fengsel i California fylte Brenda Ann Spencer for et par måneder siden 60 år. Hun har sittet bak lås og slå siden hun var 16 år. 29. januar 1979, litt over en måned etter at hun til jul hadde fått ei semiautomatisk rifle av faren sin, skjøt og drepte Brenda to voksne og skadet åtte barn og en politimann. «Jeg hadde ikke noen grunn til å gjøre det; det var bare for moro skyld. Det var som å skyte ender i en dam», forklarte hun til politiet.

Litt irritert skal Brenda ha sagt: «I don’t like Mondays. This livens up the day». 16-åringen likte altså ikke mandager, og med våpen i hånd hadde hun livet opp dagen, for å bruke hennes egne ord. Sannheten var at hun, et barn, på grunn av amerikansk våpenlovgivning hadde fått muligheten til å bringe død inn i den triste mandagen. Bob Geldof skrev superhiten «I don’t like Mondays» om den meningsløse hendelsen:

I don’t like Mondays, I wanna shoot the whole day down — Bob Geldof og The Boomtown Rats

«The silicon chip inside her head gets switched to overload, And nobody’s gonna go to school today, She’s gonna make them stay at home, And daddy doesn’t understand it, He always said she was good as gold, And he can see no reasons, ‘Cause there are no reasons, What reason do you need to be shown?, I don’t like Mondays (Tell me why), I don’t like Mondays (Tell me why), I don’t like Mondays, I wanna shoot the whole day down».

Har du ikke hørt om Brenda Ann Spencer, er sjansen likevel stor for at du har lyttet til låten til Geldof og bandet Boomtown Rats. På samme måte er det ikke sikkert du husker navnene Eric Harris og Dylan Kiebold, men du har nok hørt om eller sett filmen «Bowling for Columbine». I 1999 myrdet Harris og Kiebold tolv skolelever og en lærer. Tre år senere kom Michael Moores Oscar-vinnende film om hendelsen og den amerikanske våpenindustrien.

Likevel er det som et nyhetsmessig hakk i plata. De amerikanske masseskytingene lar seg ikke stoppe av film og musikk, men kan, som Joe Biden korrekt påpekte, stanses av politikk. Selv om det er hver enkelt gjerningsperson, som 16 år gamle Brenda eller 18 år gamle Salvador, som holder i våpenet, er det amerikanske våpenlover og den mektige våpenlobbyen som gir dem muligheten. God fredag!

