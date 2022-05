Vitner bønnfalt politiet om å storme skolen i Texas

«La oss bare storme inn. Politiet gjør jo ikke noe av det de skal», var forslaget til Javier Cazares, som kom til skolen mens angrepet fortsatt pågikk tirsdag.

– De var uforberedt. Det kunne vært gjort mer, sier Cazares dagen etterpå.

Hans datter Jacklyn gikk i fjerde klasse og var blant barna som ble drept.

– Gå inn!

Etterforskere jobber nå med å kartlegge hva som skjedde i de rundt 40 minuttene massakren pågikk før gjerningsmannen ble skutt og drept. I den perioden drepte han nitten skolebarn og to lærere.

Utenfor skolen sto frustrerte vitner og bønnfalt politiet om å slå til mot skytteren.

– Noen kvinner ropte «Gå inn dit! Gå inn dit!» til politifolkene etter at angrepet begynte, sier Juan Carranza.

24-åringen sto utenfor huset sitt og så dramaet som utspilte seg ved Robb Elementary School. Også han mener politiet kunne handlet raskere.

– Det var flere av dem. Han var bare én.

Såret politifolk

Carranza så gjerningsmannen kjøre bilen sin ned i en grøft, før han tok geværet sitt og skjøt mot to personer utenfor et begravelsesbyrå i nærheten. De kom seg uskadd unna. 18-åringen skal også ha møtt en sikkerhetsvakt utenfor skolen, men det er uklart om det ble løsnet skudd i den konfrontasjonen. Han skjøt og såret to politifolk som kom til stedet.

Etter å ha kommet inn på skolen, gikk han inn i klasserommet der alle drapene ble begått.

Lederen for samfunnssikkerhetsetaten har sagt at det gikk mellom 40 minutter og en time fra angrepet startet til gjerningsmannen var død. Senere sa en talsperson at det ikke var mulig å si sikkert hvor lenge gjerningsmannen befant seg på skolen eller når han ble drept.

