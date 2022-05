Ørnen er på landet

BERGEN (Dagsavisen): Bergen. Oslo. Stavanger. Tromsø. Trondheim. Arbeiderpartiet styrer alle disse store byene, og flere til. Jonas Gahr Støres første – og egentlig eneste – skikkelige valgtriumf opplevde han i 2015 da Ap gjenerobret de store byene fra høyresiden. I Oslo var det 18 år siden sist venstresiden styrte. «Ap er nå storbypartiet», sa Støre til en jublende forsamling på Aps valgvake.

I 2019 festet og forsterket Ap dette grepet. Ikke så mye på grunn av egen suksess hos velgerne, men takket være godt politisk håndverk fra konstruktive lokalpolitikere som sikret flertall gjennom samarbeid med andre partier. I Oslo samarbeider Ap med SV og MDG. I Bergen er det MDG, KrF og Venstre som er Aps partnere. I Stavanger støttes Ap av MDG, SV, Rødt, Folkets parti (tidligere Bompengepartiet) og Sp. I Trondheim har Ap funnet sammen med SV, MDG og Sp.

Den observante leser vil enkelt kunne se at det er én fellesnevner her. Uten MDG kan makten glippe for Ap i alle de store byene. Partiet, som har landsmøte denne helgen, appellerer til de urbane velgerne som sikrer den rødgrønne siden flertall. Disse velgerne har Ap slitt med å finne ut av det med. Nå sitter Støre i regjering med det partiet som mer enn noen andre har et agg til MDG.

Et inntrykk er i ferd med å feste seg. Ap sentralt er ikke lenger så interessert i byene. Samarbeidet med Sp skaper et Ap som snur ryggen til urbane velgere.

Det er opp til Jonas Gahr Støre å bevise at en slik påstand er helt på jordet.

Det er ikke bare en fornemmelse. At Ap er blitt mindre by og mere land, synes både i politikken og i retorikken. Byråd i Bergen, Thor Haakon Bakke, som betegnende nok hører hjemme nettopp i MDG, vil ha en egen byminister. Om en egen statsråd er løsningen, er usikkert. Men begrunnelsene til Bakke er solide. Han peker på at regjeringen overkjører lokaldemokratiet i flere saker i de store byene, og nevner fengselet på Bredtvet, Ullevål sykehus, regjeringskvartalet, store motorveiprosjekter og ikke minst levekårsproblemene i storbyene. Mange storbypolitikere viser også til rusreformen som Ap stemte imot, som en direkte byfiendtlig beslutning. Nå er flere byer i gang med egne, lokale rusreformer. Det er slutt på tålmodigheten. Jeg mener fortsatt det var riktig av Ap å ikke støtte Solberg-regjeringens rusreform, men bare hvis partiet klarer å rulle ut en bedre og mer gjennomtenkte reform – som Støre lovet partiet og velgerne på landsmøtet i fjor. Etter at Ap overtok Helsedepartementet har det vært stille om saken. En melding om rusfeltet kommer ikke før en eller annen gang i 2023. Det er rett og slett for passivt.

Det har vært lite snakk om Oslos bragd i festtalene sentralt i Ap.

Dette er ikke bare et problem overfor de urbane velgerne. Det er også et problem innad i Arbeiderpartiet. Regjeringsprosjektet med Senterpartiet fører uvegerlig til at det brukes mer tid og penger på prosjekter i distriktene, og mindre i byene. Det kan gå fra vondt til verre dersom det enorme jordbruksoppgjøret, som isolert sett var både riktig og nødvendig, finansieres med kutt i prosjekter som er viktig for byene når Revidert nasjonalbudsjett kommer til uka.

I Oslo kommune har byrådet landet en gigantavtale som vil få enorm betydning for både hovedsandens og landets klimaregnskap. Et anlegg på Klemetsrud som fanger og lagrer CO2 skal kutte utslippene i byen med 17 prosent. Da milliardsatsingen ble lansert, sa byrådsleder Raymond Johansen at han gjerne ville ha et klapp på skulderen og noen rosende ord fra regjeringen om at Oslo er best i klassen. Men det har vært lite snakk om Oslos bragd i festtalene sentralt i Ap. Igjen er det mindre prosjekter i distriktene som løftes fram.

Erna Solberg vet veldig godt at hennes vei til regjeringsmakt i 2025 blir mye enklere for hver by Høyre klarer å erobre neste år. Hun har gode muligheter. I Trondheim Ap er det fortsatt splittelse og usikkerhet. Ingen vet hvem som blir Aps ordførerkandidat etter Rita Ottervik. I Bergen og Oslo sliter Ap tungt på målingene. Rødt og MDG står sterkt i begge disse byene. I Stavanger er det usikkert om den brede koalisjonen holder etter neste valg.

Trøsten for Ap er kanskje at Høyre ikke har klart å mønstre noe godt lag i Oslo, og at partiet er langt unna å klare å lokke MDG over streken til blå side. Men skal Støre gjenta suksessen fra 2015, må Ap vise seg fram som et helt annet parti fram mot lokalvalget enn det de gjør nå.

Grunnen til at Ap i det hele tatt klarte å vinne regjeringsmakten i fjor, var at Støre hentet tilbake velgere fra Senterpartiet i distriktene, ikke minst i nord. I byene foretrakk venstresidevelgerne Rødt, MDG og SV. Med et Senterparti i knestående, kommer Ap til å fortsette jakten på de som ikke lenger vil har Vedum. Også i lokalvalget. Spørsmålet blir om Støre klarer å stå i den spagaten. Det gamle slagordet, by og land, hand i hand, klinger ganske hult når Støre samarbeider i regjering med et parti som stort sett forakter det partiet Ap har funnet sammen med i byene.

På 60-tallet ble Ap betegnet som ørnen som fløy høyt over de andre politiske småfuglene. Under krisen på begynnelsen av 2000-tallet sa tidligere Ap-leder Reiulf Steen at ørnen har landet. I 2023 kan historien bli at ørnen er på landet.

Det er opp til Jonas Gahr Støre å bevise at en slik påstand er helt på jordet. Men da bør han ta seg noen turer på byen.









