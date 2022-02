Skattehullet i Sveits

Bjørn Dæhlies varslede flytting til Sveits har satt søkelyset på et skattehull som SV nå forbilledlig vil tette. Forsker Ole-Andreas Elvik Næss ved Norges Handelshøyskole har nemlig forklart oss grundig hvordan fem års utlandsopphold kan gjøre aksjegevinster skattefrie. Dette hullet har stått åpent siden 1992.

Skattesystemet i Norge og mange andre land er slik at kapitalinntekter først skattlegges når de realiseres – altså når aksjene selges eller det tas ut utbytte. Det er gode grunner for et slikt system. Men her er det altså et smutthull. «Dersom man tar med seg urealiserte gevinster til utlandet i minst fem år, så slipper man unna hele skatteregningen sin», skriver forskeren i et innlegg i Dagens Næringsliv. Etter fem år kan nemlig Dæhlie vende skattefritt tilbake til Norge.

Nå bør debatten dreie seg om de store skattehullene.

Forskeren bruker Dæhlie-selskapet Sisa Invest som eksempel. Her ligger det en opptjent egenkapital på 439 millioner kroner. Dersom et slikt beløp realiseres i Norge, vil det påløpe en skattekostnad på godt over 100 millioner kroner. Til sammenlikning betalte Dæhlie fire millioner kroner i formuesskatt i 2020. Formuesskatten er altså et sidespor i dette tilfellet. Nå bør debatten dreie seg om de store skattehullene.

«Når man ser hvor store skatteregninger som står på spill, mener jeg det er behov for å vurdere om femårsregelen er for liberal. Den framstår som et hull i skattesystemet», sier økonomiprofessor Jarle Møen. Seksjonssjef Lene Marie Ringså i Skattedirektoratet forsvarer imidlertid regelen med følgende begrunnelse: «Når en person har oppholdt seg mer enn fem år i utlandet uten at aksjene er solgt, er det mindre sannsynlig at utflyttingen er skattemotivert».

Bjørn Dæhlie har innrømmet at han flyttet til Bø i Vesterålen for å spare formuesskatt. Men det ble med ett års intermesso i nord. I stedet er det Sveits som lokker, med det han beskriver som «gode rammebetingelser». Planen er «å jobbe mindre og oppleve mer». Om planen er å realisere verdier, vites ikke. Om han senere vender hjem til Norge, gjenstår å se.

Men Dæhlie får ha meg unnskyldt. Jeg har fått en god illustrasjon på at det norske skattesystemet slett ikke er perfekt. I fjor sommer oppnevnte Solberg-regjeringen et utvalg som fikk i oppdrag å foreta en helhetlig vurdering av skattesystemet. Ap/Sp-regjeringen var ikke helt fornøyd og ga utvalget et utvidet mandat til å vurdere hvordan systemet kan bidra til omfordeling, generelt og geografisk.

Det er heller ikke tilfeldig at Støre-regjeringen satte nettopp Jarle Mjøen inn som et nytt medlem i skatteutvalget. Det er å håpe at Mjøen får gjennomslag for å endre femårsregelen. SVs Kari Elisabeth Kaski har kastet hansken. Regjeringen må plukke den opp. Skattesystemet må ikke bli like uthullet som en sveitserost.

