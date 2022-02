Motangrep ble dårlig forsvar

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ble grillet om høye strømpriser. Høyres Tina Bru spurte om regjeringen vil komme med strømstøtte også til næringslivet, utover det som er gitt til landbruket og veksthusnæringen. Men ministeren unnlot å svare konkret. Han nøyde seg med å love «nye grep» for å få kostnadene ned – blant annet med avgiftslettelser.

Finansministeren benyttet i stedet anledningen til motangrep. Vedum minnet om at det var Ap/Sp-regjeringen som før jul reduserte elavgiften med tre milliarder kroner. Da var kritikken fra Tina Bru at regjeringen smurte for tynt utover. Høyre sa derfor nei til en slik avgiftsreduksjon. «Med Høyres opplegg hadde det altså blitt enda verre», sa Vedum og la til at det tydeligvis er slitsomt for Høyre at han påpeker dette historiske faktum.

Bakspeilet er det bare historikere som bryr seg om.

Fremskrittspartiets Hans Andreas Limi fulgte opp med å poengtere at vårens lønnsoppgjør kan risikere å «sprekke alle rammer» på grunn av den høye strømprisen. Han viste til at Fellesforbundets Jørn Eggum mener det bør gis ytterligere strømstøtte til vanlige husholdninger. Ved å følge opp dette kravet kan regjeringen bidra til et mer moderat lønnsoppgjør.

Men også her svarte finansministeren unnvikende. Nok en gang var motangrep det beste forsvaret. Vedum viste til at elavgiften var merkbart høyere da Fremskrittspartiets Siv Jensen var finansminister. Det er et faktum som Frp-folkene ikke kan snakke seg bort fra. Limi etterlyste en mer framsynt finansminister, en som ikke bare ser seg selv i bakspeilet. «Jeg er opptatt av virkeligheten her og nå», repliserte Vedum.

Mange politikere er flinke til å snakke om historien. De som sitter i dagens regjering, er dessverre for opptatt av å skylde på den forrige regjeringen. Slik var det for åtte år siden også. Det er begrenset hva Ap/Sp-regjeringen har fått til på bare fire måneder i maktposisjon. Men det er uansett en kjensgjerning at meningsmålingene forteller om misfornøyde velgere.

Virkeligheten her og nå er en annen enn den Vedum snakker om i de politiske korridorer. Det er brudd på kabalen til velgerne. Her slår det gnister. Å bli presset fra skanse til skanse blir defensivt og destruktivt. Regjeringen må se framover med egen politikk. Bakspeilet er det bare historikere som bryr seg om.

Om snaue to uker vedtar LO at Fellesforbundet skal være bjellesauen i årets lønnsoppgjør. Derfor vil det være fornuftig av regjeringen snarest å forlenge strømstøtten til husholdningene og i tillegg hjelpe små og mellomstore bedrifter med deler av strømregningene. På den måten kan vi få et moderat lønnsoppgjør som samtidig sikrer økt kjøpekraft. Alternativet er en kortslutning som gjør alle til tapere.

