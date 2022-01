Blir Viken oppløst eller vedtatt?

Hvem skulle trodd at en fylkesoppløsning skulle bli denne vinterens store politiske thriller? Ikke Jonas Gahr Støre, i alle fall. Det virker som han er tatt helt på senga av Akershus Ap, der to av hans egne statsråder, Anniken Huitfeldt og Tonje Brenna, fortsatt vil spenne bein under et av Aps og Støres viktigste valgløfter og forsure samarbeidsklimaet i regjeringen.

Hvem kan stoppe Akershus Ap nå? Kanskje Akershus Ap selv.

Ap vil oppløse Viken. Sp vil det – så veldig, veldig. To av Aps fylkeslag i Viken, Buskerud og Østfold, vil også tilbake til den gamle ordningen med tre fylker. Men ikke Akershus Ap. Der har styret vedtatt å beholde gigantfylket. Representantskapsmøtet i fylkespartiet bekreftet vedtaket med 53 mot 15 stemmer. Og når alle de tre fylkespartiene møtes og hele Viken Ap skal avgjøre slaget 5. februar, kommer Akershus sannsynligvis til å ha flertallet i dette representantskapet alene. Blant annet takket være en angivelig vanvittig medlemsvekst i Akershus AUF i fjor. Det går rykter om 400 nye medlemmer på bare ett år.

Så da er vel saken avgjort, egentlig? Hvem kan stoppe Akershus Ap nå?

Kanskje Akershus Ap selv. Fylket er nemlig langt mer delt enn det man kan få inntrykk av. Mange av lokallagene har hatt sine årsmøter etter at styret fattet sitt vedtak om å bevare Viken. På de årsmøtene er Viken-spørsmålet behandlet, og flere steder har de lokale tillitsvalgte protestert. Nes, Eidsvoll, Vestby, Nesodden og Gjerdrum er mot Viken. Lillestrøm, Aurskog-Høland og Rælingen er delt på midten. Til helgen kommer Nordre Follo mest sannsynlig til å gå imot Viken på sitt årsmøte. Oppegård, Ski og Langhus/Siggerud har allerede gjort det. I tillegg er LO i Viken for en oppløsning.

Terje Granerud, tidligere leder i Akershus Ap, skriver i lokalavisen Romerikes Blad at et vedtak om å beholde Viken er «politisk harakiri». Om styrevedtaket skriver han at det er «uforståelig, og savner enhver fornuftig begrunnelse. Dette har utløst et stort og velbegrunnet sinne langt inn i rekken av aktive partifeller. Folk som vil melde seg ut i protest står i kø». Det er klar tale fra en Ap-veteran som mange lytter til. Også flere andre har tatt pennen fatt.

På grunn av denne splittelsen kan det til sist bli den tekniske løsningen på voteringene og hva man faktisk voterer over som avgjør om Viken blir oppløst eller vedtatt. Debatten framover kan komme til å dreie seg like mye om organisatoriske spissfindigheter som om politiske realiteter.

Det er tre ulike scenarier for møtet i Viken Ap 5. februar.

Der første er slik: Alle tre fylker – Buskerud, Østfold og Akershus – binder sine representanter, og stemmer som en blokk. Da blir det etter alt å dømme flertall for å beholde Viken, fordi Akershus har så mange delegater. Det kommer neppe til å skje. Verken de som vil oppløse eller de som vil bevare, tror på binding.

Alternativ to er mer sannsynlig: Representantene stilles fritt. Da ligger det an til det stikk motsatte – et flertall for å løse opp Viken, fordi det vil være langt flere utbrytere fra Akershus enn fra Buskerud, der det også er delte meninger. I Østfold står alle på samme linje: oppløsning. Forbeholdene her skyldes at ingen vet helt sikkert hvor mange delegater som kommer fra hvert fylke ennå. Det tallet er basert på medlemstallene fra 2021, og de er ikke ferdig kvalitetssikret på Youngstorget. Men de som ønsker oppløsning, vil sannsynligvis kjempe for denne framgangsmåten.

Og så finnes det en tredje mulighet: At det ikke blir noen votering i det hele tatt på skjebnemøtet 5. februar. At man bare konstaterer at Viken Ap er delt omtrent på midten, og at man tar debatten til etterretning, drikker opp kaffen og reiser hjem uten å ha gitt et tydelig mandat.

Viken Ap vil bli et gedigent fylkeslag og ha oppimot en femtedel av delegatene på Aps landsmøter.

Hvorfor er dette viktig? Jo, fordi Viken fylkesting er det organet som helt til sist skal vedta en eventuell oppløsning og sende den formelle søknaden. Der er det jevnt, og Ap er på vippen. Hittil har de fleste tatt for gitt at Aps fylkestingsgruppe skal være bundet til å stemme i tråd med det vedtaket representantskapet i Viken Ap fatter 5. februar. Men hvis det ikke finnes noe slikt vedtak, kan Aps fylkestingspolitikere stilles fritt. Gjør Frp det samme, kan det hele ende med et fylkestingsflertall for å beholde Viken allikevel. Bildet er uoversiktlig. I Viken fylkesting sitter to enmannsgrupper og tre uavhengige representanter.

Dersom Viken ikke oppløses, er det et tidsspørsmål før de tre fylkeslagene også fusjoneres. Det skjer neppe med en gang, men diskusjonen vil komme etter hvert. Viken Ap vil bli et gedigent fylkeslag og ha en enorm og mektig delegasjon på Aps landsmøter. Anniken Huitfeldt, Tonje Brenna og de andre som i dag kontrollerer Akershus Ap vil dermed få en svært robust maktbase, dersom de klarer å beholde posisjonene de har i dag.

En annen tidligere alliert av Trond Giske, sentralstyremedlem Tore O. Sandvik fra Trøndelag, meldte seg mandag på i diskusjonen. Også han argumenterer mot oppløsning. Hvis et sammenslått Viken, et sammenslått Trøndelag og et tredje større Ap-fylke allierer seg, vil konsekvensen bli et sterkt og dominerende jerntriangel i det framtidige Ap.

Det er slike analyser som gjør at så mange engasjerer seg ekstra sterkt i dette spørsmålet – på begge sider. Og det er denne typen framtidsutsikter som gjør at diskusjonene om tekniske voteringsregler, er viktigere enn man kanskje skulle tro.

