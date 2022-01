Frps terrorpopulisme

I helgen ble det kjent at Taliban var på vei til Oslo for fredssamtaler. De er blitt fløyet til Norge med privatfly og skal bo på hotellet Soria Moria. Norge tar regningen.

Dette har fått enkelte aktører på høyresiden til å ta i bruk noen av de mest dramatiske ordene de finner i sitt vokabular. Frp-leder Sylvi Listhaug kaller det flaut, pinlig og naivt, og mener Norge legitimerer Taliban. Tidligere Høyre-topp Fabian Stang mener dette gir Norge en «flau smak i munnen lenge».

Et klassisk rage-bait, i kjent Frp-stil

Begge to hopper behendig over det faktum at Listhaug selv satt i regjeringen som inviterte Taliban til forhandlinger i Oslo da hun selv var justisminister. Hennes statssekretær var Fabian Stang. Mener de to at det var riktig å snakke med representanter for skrekkregimet den gangen, da vi kriget mot dem, men ikke nå, når de har tatt kontrollen over Afghanistan?

Det er i så fall et usammenhengende og ulogisk resonnement, som først og fremst er egnet til å hisse opp aggressive reaksjoner. Et klassisk rage-bait, i kjent Frp-stil.

[ Regjeringen bør også ta for seg norsk politikks aller helligste ku – boligbeskatningen ]

Etter vår mening var det helt riktig av Stang og Listhaug å invitere Taliban den gangen, og det er helt riktig av den sittende regjeringen å gjøre det nå. Ikke for å gi dem noen form for anerkjennelse eller aksept, men for å gjøre et ærlig forsøk på å få dem til å endre en politikk som undertrykker befolkningen, som er brutal, kvinnefiendtlig og grusom, og som skaper fattigdom og hungersnød. Temaer for samtalene er blant annet opprettelsen av et representativt politisk system, den humanitære og økonomiske krisen, antiterror og menneskerettigheter.

Det er ikke sikkert det lykkes. Men det vil være galt å ikke prøve.

[ Woke? OK! ]

Da som nå skal Taliban-ledelsen møte kvinne- og menneskerettighetsaktivister fra Afghanistan, samt andre som jobber for en mer human politikk. Det vil også være bilaterale møter med USA. Det er vanskelig å se for seg at aktivistene ville kunne ha et trygt møte med Taliban i Doha eller Kabul. Da er Oslo, som har lang erfaring med slike følsomme samtaler, et godt valg. Kritikken av privatfly er også merkelig. Mener Listhaug at Taliban skulle flydd til Oslo med SAS Go?

Talsperson i Taliban, Abdul Qahar Balkhi la ut dette bilde på Twitter lørdag ettermiddag som viser representanter fra Taliban på vei til Norge i et privatfly. (Talibans talsperson / Twitter/NTB)

Det forpinte folket i Afghanistan sitter igjen med et terrorregime etter 20 års mislykket krig. Nå er de latt i stikken. De hadde fortjent så utrolig mye bedre. Selv om det er vanskelig, skylder vi dem å gjøre det vi kan for å finne en vei ut av dette uføret, og i det minste bidra til å hindre en humanitær katastrofe.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen