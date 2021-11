En ganske god sosialdemokrat

«Er vår nye næringsminister den perfekte kapitalist?». Det spørsmålet stilte Høyre-politiker Heidi Nordby Lunde i denne avisa nylig. Og det er han kanskje. I en annen verden, parallell til den vi lever i, der samfunnsklasser ikke finnes, interessepolitikk tilhører fortiden og historien faktisk tok slutt med Berlin-murens fall for 30 år siden.

Der vi alle sammen, i fellesskap, løftes opp og blir rikere, bedre og sterkere bare vi sørger for at næringslivet får enda bedre vilkår og friere tøyler.

Det er næringsminister Jan Christian Vestres visjoner for familiebedriften, møbelprodusenten Vestre AS, som får stortingsrepresentanten for Høyre til å dra fram de aller fineste ordene hun kjenner.

[ Er vår nye næringsminister den perfekte kapitalist? ]

Vestre tar samfunnsansvar for «økonomiske, økologiske og sosiale resultater», og skaper således allmenn begeistring, ifølge Nordby Lunde. Det handler om «anstendige arbeidsvilkår for ansatte» og at selskapet jobber «med FNs klimamål i hele verdikjeden». Om at Vestre ikke alene har som mål å maksimere profitt, men vil være noe større.

Det er ikke noe galt med Høyre-folk. De representerer bare andre interesser enn venstresida

Du vet, slik alle kapitalister egentlig vil, om vi bare slipper dem til. Jo da, Nordby Lunde vil gjerne ha en «velferdsstat som både kan løfte alle og hjelpe de med særlig behov», og ønsker at skatter og avgifter bidrar til at «innsatsfaktorer og naturressurser er riktig priset». Utover det skal vi bare slippe løs privat sektor og se at alt løser seg. Ikke bare blir det «et minimalt økologisk avtrykk», vi kommer også til å få «anstendige lønns- og arbeidsvilkår», inkluderende arbeidsplasser og kapitalister som tar vare på lokalsamfunnet rundt seg.

Hvor gjerne ville vi ikke leve i den verden Nordby Lunde fantaserer fram. En verden der den amerikanske økonomen Milton Friedmans tese om at bedrifters eneste samfunnsansvar er å maksimere profitten, tilhører fortiden, for nu er menneskets sinn så meget annerledes. Og kapitalismens forkjempere er aller mest opptatt av alt som er godt og riktig, og først i andre eller kanskje fjerde rekke kommer profitten.

[ Det virker ikke som om Siv Jensen fikk med seg essensen i tiårsmarkeringen etter 22. juli ]

Eia var vi der. I vår verden, altså slik den er, legger mangemilliardærene – de som virkelig beveger verden, som det heter på høyresida – spørsmålet om de skal betale skatt eller ikke, ut til avstemning på Twitter. For må vi ikke alle egentlig skjønne at det er best for menneskeheten at Elon Musk heller bruker pengene på å fly høyt på himmelen i romskip?

Her i nordlige strøk av planeten Tellus må reglene for bemanningsbransjen skjerpes etter åtte år med borgerlig styre fordi vi lot døra stå på gløtt lenge nok til at mange med kortsiktige profittmotiv fikk foten inn, og nå truer den norske modellen. Og våre kapitalister vil flagge ut straks de blir bedt om å betale litt mer skatt.

Sådan er kapitalismen. Den må reguleres og styres. Og landets nye næringsminister? Jan Christian Vestre er ikke en perfekt kapitalist. Han er sosialdemokrat. Det er noe ganske annet.

[ Jeg har havnet i en plutselig sorg. En tilstand jeg tidligere aldri har kjent på ]

Det er som sosialdemokrat Vestre tar til orde for et statlig hydrogenselskap som skal bane vei for en grønn industriframtid. Høyre-folk som Heidi Nordby Lunde mener gjerne at slikt har en eim av 1970-tallet over seg. Det er nok heller ikke helt tilfeldig at sosialdemokraten Vestre snakker om anstendige arbeidsvilkår mens superkapitalisten Jeff Bezos overvåker toalettbesøkene til sine ansatte. Og vi kan vel ikke se bort ifra at Vestres fortid i AUF gjør at han er mer opptatt av fordeling gjennom skatteseddelen enn Høyre-velgjører Stein Erik «Rimi»-Hagen?

I norsk politikk har vi tre tydelige, store interesseparti. Arbeiderpartiet representerer arbeiderbevegelsen, eller det vi kaller vanlige lønnsmottakere. Senterpartiet representerer bøndene og distriktene, mens Høyre er arbeidsgivernes og de velbeslåttes parti. Kapitalistenes, om du vil. Det kan være nyttig å huske nå som Høyre har fått en kald skulder av velgerne og må posisjonere seg i opposisjon.

Det er ikke noe galt med Høyre-folk. De representerer bare andre interesser enn venstresida. Og det er ingen grunn til å la dem slippe unna med å annektere venstresidas tankegods, eller adoptere våre folk.

Jan Christian Vestre er ikke en perfekt kapitalist. Men mye tyder på at næringsministeren er en ganske god sosialdemokrat.

[ Sikkerhet til havs ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen