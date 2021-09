Skjebnehøst i Sverige

Det kan bli ny regjeringskrise i Sverige før jul. Behandlingen av statsbudsjettet blir avgjørende. Finansminister Magdalena Andersson har nettopp lagt fram regjeringens forslag til statsbudsjett. Det er slett ikke sikkert at dette blir vedtatt i Riksdagen.

Andersson velges ventelig til ny leder for Socialdemokraterna første uka i november. Hun blir i tilfelle også statsminister, for Stefan Löfven har kastet inn håndkleet etter å ha styrt Sverige siden 2014. Löfven har ledet en mindretallsregjering utgått av Socialdemokraterna og Miljöpartiet. Det har ikke vært noen enkel affære siden det hele tiden har vært solid borgerlig flertall i Riksdagen.

Den svenske regjeringen dras fra begge kanter.

Så langt har det brede ønsket om politisk å isolere innvandringskritiske Sverigedemokraterna (SD) holdt liv i dagens regjering. Men de siste årene har stadig flere borgerlige partier tatt SD inn i varmen. Regjeringen lever derfor farlig. Samtidig er det under ett år til ordinært riksdagsvalg.

Det er på denne bakgrunn vi må analysere regjeringens ekspansive statsbudsjett. Regjeringen foreslår å bruke 74 milliarder kroner ekstra på populære tiltak. Dette gjøres både for å fri til velgerne i neste års valg og for å tekkes Centerpartiet og Vänsterpartiet (SVs søsterparti). Regjeringen trenger støtte fra begge disse partiene for å få vedtatt statsbudsjettet. Men Centern og Vänstern står langt fra hverandre politisk. Regjeringen dras dermed fra begge kanter.

Regjeringen har i snart fire år levd på en avtale med Liberalerna og Centern. Statsminister Stefan Löfven har måttet gi mange konsesjoner til disse to borgerlige partiene. I Vänstern føler man seg oversett og tråkket på. På forsommeren var begeret fullt for partiet på venstre flanke. Stefan Löfven ble felt. Men han fikk likevel fortsette som statsminister da de borgerlige ikke klarte å skape flertall for Moderaternas Ulf Kristersson. Centern ga nemlig indirekte støtte til Löfven.

I november vil Riksdagen ventelig «slippe fram» Magdalena Andersson som ny statsminister. Spørsmålet er bare om hun får vedtatt statsbudsjettet. Alternativet er at en sosialdemokratisk statsminister må regjere på et borgerlig statsbudsjett i et valgår. Det må være en lite fristende tanke. På den annen side er det ikke sikkert at de borgerlige ser seg tjent med en regjeringskrise så tett opp mot valget i september 2020.

Det er ikke bare statsbudsjettet som skaper trøbbel for regjeringen. Det ligger også noen snublesteiner langs strender og i skogen. Her krever Centern styrket eiendomsrett. Det vil i tilfelle være å tråkke hardt på Miljöpartiets ømme tær. Regjeringen risikerer å sprenges innenfra. Men den største utfordringen for Magdalena Andersson blir å bygge bro mellom Centern og Vänstern. Stefan Löfven klarte det ikke.

