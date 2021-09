Styrket håp om Støre-trio

Sp åpner nå for å sjekke ut denne muligheten med Ap og SV. Partilederne setter seg torsdag ned for å sondere om det er grunnlag for å gå i reelle forhandlinger. Målet for slike forhandlinger vil i tilfelle være en flertallsregjering med de tre partiene.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har i hele valgkampen vært klar på at det bør bli en «Sp/Ap-basert» regjering. Han har ikke villet avklare om det er aktuelt å ha SV med på laget eller ikke. Men nå etter valget settes døra på gløtt.

Nå må absolutter og smertegrenser på bordet.

Allerede valgnatta pekte Trygve Slagsvold Vedum på Jonas Gahr Støre som ny statsminister. Det var ikke lenger aktuelt for Senterpartiet å gå videre med Vedum som kandidat til denne jobben. Etter valget har Støre ført samtaler med partilederne på vinnerlaget. Og nå blir det altså mer forpliktende sonderinger mellom Ap, Sp og SV. Dette er trioen som er Støres plan A for regjering.

Foran valget i 2005 var det enighet mellom Ap, Sp og SV om at disse partiene ønsket å danne regjering sammen. De viktigste konfliktsakene var også ryddet av veien. SV godtok Nato-medlemskap, og Ap la bort ønsket om EU-medlemskap. I tillegg var det enighet om skattenivået.

Både Sp og SV mener å ha lært av feilene fra Stoltenberg-epoken. I år gikk derfor partiene til valg på sin primærpolitikk, klokelig nok uten ultimative krav. Men når Jonas Gahr Støre, Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken nå skal sondere, må absolutter og smertegrenser på bordet.

Politiske sonderinger behøver ikke føre fram. Det er nok å vise til dragkampen på borgerlig side da Erna Solberg ble statsminister i 2013. Da trakk KrF og Venstre seg. Resultatet ble at bare Høyre og Fremskrittspartiet dannet regjering. Samtidig ble det inngått en samarbeidsavtale mellom de fire partiene. Senere kom Venstre og KrF med i regjeringen, og så endte prosjektet med at Frp forsvant slukøret ut i januar 2020.

Det naturlige vil være at partier trekker seg dersom de føler at det ikke er mulig å få godt nok gjennomslag for hjertesaker. Men denne gangen har Sp i realiteten tatt motsatt utgangspunkt, for Senterpartiets plan A er jo å stenge SV ute. Problemet for Jonas Gahr Støre er at han ikke kan danne regjering med SV alene. Det blir en for svak konstruksjon. På den annen side kan Sp komme til å stille krav som SV ikke kan godta.

Derfor er det Sp-lederen som sitter med de beste kortene på hånda. Vedum går til sonderingene «med håp om politisk gjennomslag». En politisk hestehandel vil altså avgjøre. Senterpartiet er kjent for å få godt betalt når det gjøres slike forretninger.

