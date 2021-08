Ny nesestyver for Støre

Sosialistisk Venstreparti er den store vinneren på vår ferske meningsmåling. SV går fram med 2,7 prosentpoeng, og får en oppslutning på 8,8 prosent. Mest oppsiktsvekkende er det at både Rødt og Miljøpartiet De grønne som på nasjonale målinger i sommer, og på våre siden mars, har ligget an til å bryte både sperregrensa og lydmuren, og storme inn på Stortinget med store grupper, faller under den magiske grensa. På vår måling får Rødt bare halvparten av oppslutningen de fikk på TV2-målingen mandag kveld.

SVs stødige kurs er dårlige nyheter for Jonas Gahr Støre

Målingen ble gjort før FNs dramatiske klimarapport som kom mandag. Klimasjokket vil meget mulig sette klima høyt på den politiske dagsorden den siste måneden fram mot valget 13. september. Det vil garantert være gunstig for våre mest klimaorienterte partier, SV og MDG.

SVs stødige kurs er dårlige nyheter for Jonas Gahr Støre, som opplever å se at begge hans forventede regjeringspartnere løfter seg denne måneden. Også Senterpartiet, som har brukt sommeren på å distansere seg fra nettopp SV, rykker fram med 0,6 poeng. Med 19,2 prosent av velgerne i ryggen gjør Trygve Slagsvold Vedums bondehær sin beste måling siden marsmåned. Og Vedums velgere er sikre som banken. De svikter ikke. Ingen er mer lojale enn Vedums velgere, og han plukker støtte fra både Ap og FrP. Avstanden opp til Høyre har ikke vært kortere siden desember i fjor.

[ På den første dagen i valgkampens mest intense fase, er det ingen tvil om hvem som ligger best an. ]

Arbeiderpartiet fortsetter å slite. Jonas Gahr Støre har startet valgkampen offensivt med gode debatter denne uka. Hvilket fikk vår kommentator Hege Ulstein til å utrope han til suveren vinner i VGTV-debatten med Vedum og statsminister Erna Solberg. Men partiet hans har slitt i sommer, og faller for andre måned på rad. Arbeiderpartiet sank fra mai til juni, og nå med ytterligere 1,7 poeng til 22,6 prosent i august. Det var ingen måling i juli. Det er nesten fem prosentpoeng dårligere enn fasit i 2017, og partiet er med det på vei mot det svakeste valgresultatet siden 1924. Ap ligger nå litt under snittet av våre sju målinger som er gjennomført så langt i år.

Støre holder Solberg og Høyre bak seg i kolonnene, og er stadig landets største parti. Men det er fattig trøst. For det store spørsmålet er ikke hvorvidt det blir regjeringsskifte eller ei. Alt tyder på at de borgerlige vil gå på et valgnederlag i høst. Lufta siver ut av Høyre-ballongen, regjeringspartner Venstre styrker seg i august, men virker strandet under sperregrensa, mens KrF balanserer hårfint på den. Solbergs parti når sitt laveste punkt siden mars i 2020.

[ Det rødgrønne kaoset kan ødelegge valgkampen. Men det ødelegger neppe et samarbeid etter en valgseier. ]

Derfor er det interne styrkeforholdet mellom Sp og Ap, og mellom SV, Sp og Ap, det som fascinerer mest nå. For Arbeiderpartiet lekker til både Sp og SV, og to av ti som stemte på Støre ved katastrofevalget i 2017 har gått til regjeringskonkurrentene på rødgrønn side. Men fortsatt sitter 14 prosent Ap-velgerne på gjerdet. Den neste måneden avgjør hvor de tråkker ned.

Maktkampen innad i en kommende rødgrønn regjering er valgets store thriller. Hva skjer med dynamikken når det nå bare skiller 3,4 prosentpoeng mellom Støre og Vedum? På et storting der Ap taper ytterligere seks mandater fra 2017 og Senterpartiet stormer inn med nye 18? En regjering uten en tydelig dominerende kraft, kan bli en tango uten en førende partner. Det blir spennende.