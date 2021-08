Mandag avsluttet partileder Jonas Gahr Støre med en meningsmåling som legger Erna Solbergs regjeringsalternativ i grus – og en suveren debattseier på VGTV.

Klokka 21 kom TV 2s måling som sensasjonelt gir Rødt 7,5 prosent i oppslutning og 14 mandater på Stortinget. Det mest interessante med målingen er likevel styrkeforholdet mellom rød og blå side i norsk politikk. Høyre får bare 18,2 prosent. Det er elendig. Erna Solbergs tre regjeringspartier får 38 mandater til sammen. Det er seks mindre enn Ap får alene. Borgerlig side har ikke gjort det så dårlig på en måling siden 1995.

Folk vil ha et skifte. Og de vil at Ap skal lede an i det skiftet. — Hege Ulstein

De tre rødgrønne partiene Ap, SV og Sp får 92 mandater på tinget. De har dermed et solid flertall selv uten støtte fra Rødt eller MDG. Og selv om Ap med 23,5 prosent har mye å gå på – øker avstanden til Senterpartiet. Den er nå på over sju prosentpoeng.

Venstre og KrF havner under sperregrensen, og Frp går tilbake til 9,3 prosent. TV 2s måling er krystallklar på to punkter: Folk vil ha et skifte. Og de vil at Ap skal lede an i det skiftet.

Før TV 2 publiserte sin måling klokka 21, møttes Jonas Gahr Støre, Erna Solberg og Trygve Slagsvold Vedum til debatt på Ingensteds i Oslo, i regi av VG. Det var dagens andre for Støre og Solberg, som også duellerte på et frokostmøte i regi av tankesmien Civita.

På morgendebatten var Støre varierende, og vekslet mellom toppnivå og bunnivå. I kveldsdebatten var han suveren. Tydelig, offensiv og konkret – og med humør. Solberg, som tidligere på dagen hadde holdt en lang tale for Høyres toppkandidater, virket mer ufokusert. Hun snakket ofte lenge uten å få sagt så mye interessant.

Støre leverte noen gode onelinere, og parerte elegant Erna Solbergs forsøk på å tegne et bilde av rødgrønt kaos. Han understreket at en regjering utgått fra Ap, Sp og SV er den beste politiske løsningen for å nå målene om bedre fordeling, kutt i klimagassutslipp og desentralisering, at det er et alternativ som ligger an til å få flertall og at dette alternativet er det mest populære blant velgerne.

Kanskje Erna Solberg er enig? «Vi får se hva som skjer når de kommer i regjering», sa hun om sine politiske motstandere Vedum og Støre.

Til å være debutant i rollen som statsministerkandidat, klarte Vedum seg godt. De som har spådd at han ikke kommer til å klare å svare skikkelig på kritiske spørsmål når han ikke har muligheten til å le dem bort, bør se et opptak av denne debatten. Vedum svarte godt også på vanskelige spørsmål om klima og EØS. Og han klarte å framstå som et alternativ til Ap og Støre uten å skape tvil om at de er på samme lag.

På den første dagen i valgkampens mest intense fase, er det ingen tvil om hvem som ligger best an. Jonas Gahr Støre og Ap må bare passe seg for at de – og velgerne – tar seieren på forskudd.