Ap tar velgere fra Sp

Det skjer mye på rødgrønn side om dagen. Ap er i ferd med å finne formen. På vår meningsmåling i mai går partiet fram med 2,5 til 25,6 prosent. Ap er med det resultatet klart landets største parti.

SV er i knallform. Partiet får 9,3 prosent og er dermed større enn Frp. Sp går på en smell. Partiet går tilbake med 2,7 og får 16,3 prosent. MDG holder seg godt over sperregrensen med 5 prosent. Rødt er også over med 4,4 prosent.

De rødgrønne partiene ligger an til en knallseier i september. Til sammen har de på denne målingen 109 stortingsrepresentanter. Det mest sannsynlige regjeringsalternativet med Ap, SV og Sp har 94 mandater. Det trengs 85 for flertall.

Jonas Gahr Støre kan snart begynne å gjøre klar statsministerdressen. Det kunne han også gjøre på denne tiden for fire år siden. Støre var skyhøy favoritt. Men så kom valgkampen og ødela alt sammen. Partiet falt hver eneste dag fram til valgdagen. Resultatet på 27,4 prosent var ett av de dårligste i partiets historie.

Ap kommer ikke til å gjennomføre en så dårlig valgkamp denne gangen. Partiet stiller med et bedre program og et tydeligere budskap. Etterkrigstidas høyeste arbeidsløshet og økende sosiale forskjeller er skreddersydd for arbeiderbevegelsens ideologi og politiske arbeid. Ap har fortsatt eierskap til en politikk for full sysselsetting og utjevning.

SVs framgang kan forklares på omtrent samme måte. Partiet har i månedsvis hamret løst på regjeringen og etterlyst kraftige tiltak for å få bukt med de sosiale skjevhetene i samfunnet. Pandemien har gjort ulikhetene større og mer synlige. Dessuten har SV kommet opp med et radikal program for å bekjempe klimaødeleggelsene. Hvis klima, ledighet og ulikhet blir viktige valgkampsaker, vil SV gjøre et godt valg.

Når Ap og SV går fram, er det ikke merkelig at Sp går tilbake. De er konkurrenter på samme marked. Sps fall til 16,3 prosent kan være et tegn på at de gode dagene for partiet er over. Fortsatt ligger partiet godt over valgresultatet fra sist på 10,3 prosent. Holder dette fram til mål bør partiet være fornøyd. Men seilasen mot 20 prosentmerket kan være over. Velgere som har skiftet parti fra Ap til Sp, er på vei tilbake til Støre.

MDG profitterer når klimaspørsmålene er sentrale i den politiske debatten. Ingen av partiene er å så tydelige og klare som MDG i klimasaken. Blir klima en hovedsak i valgkampen, kommer MDG over sperregrensen på 4 prosent. Rødt er også over sperregrensen med 4,4 prosent. Det må være oppløftende for partiet å se at det går fram samtidig med at hovedkonkurrenten SV gjør det veldig bra.

Høyres storhetstid på meningsmålingene det siste året, kan gå mot slutten. 22 prosent er omtrent som i april, men det er 3 prosentpoeng lavere enn valgresultatet. Hver femte Høyre-velger fra 2017 har satt seg på gjerdet. Høyre avgir flest velgere til Ap og Sp. Partiets viktigste saker har druknet i korona og smitteverntiltak. Det blir spennende å se om Høyres landsmøte i helgen kan løfte partiet på meningsmålingene.

Frp sliter. Oppslutningen på 8,7 prosent i mai er 6,5 prosentpoeng lavere enn valgresultatet. Omtrent halvparten av partiets velgere i 2017 ville i dag ha stemt på et annet parti eller satt seg på gjerdet. Siv Jensen kom seg ut i tide. Sylvi Listhaug har overtatt et konkursbo.

Situasjonen er likevel mye verre for Venstre. Partiet ser ut til å ha plassert seg permanent under sperregrensen. 3,3 prosent er likevel nok til å holde liv i partiet med to representanter på Stortinget. KrF er så vidt over sperregrensen med 4,1 prosent. Kommende målinger vil vise om dette bare er et blaff eller en melding om bedre tider for partiet.

