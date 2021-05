Opprykk for SV. Nå er partiet større enn Frp. Det gir solid rødgrønt flertall

SV har ikke vært større enn Fremskrittspartiet siden begynnelsen av 2000-tallet. I 2003 var partiet faktisk også nesten jevnstore med Arbeiderpartiet. Det er imidlertid 18 år siden.

Nå er SV igjen større enn Frp på maimålingen som Opinion har utført for FriFagbevegelse, Dagsavisen og ANB.

Denne gang får SV en oppslutning på 9,3 prosent. Det er den nest høyeste noteringen for partiet i Opinions tidsserie fra 2007. SV er sammen med Senterpartiet og Rødt også partiet med høyest velgerlojalitet.

Det gjør SV-leder Audun Lysbakken optimistisk med tanke på høstens valg, selv om han vet at ikke noe kan tas for gitt.

– Trenden har vært tydelig etter landsmøtet vårt. Pila peker opp. Det er veldig gøy og inspirerende, sier Lysbakken til FriFagbevegelse.

– Jeg tror det handler om at veldig mange er bekymret og opptatt av å gjøre noe med ulikhetene som har blitt så tydelig under pandemien. I tillegg har vi brukt mye tid den siste tiden på å utvikle en klimapolitikk som både er effektiv og rettferdig, sier SV-lederen videre.

– Vi vil ha en løsning på klimakrisen som både er rettferdig og sikrer folk jobb. Der har vi gode svar fordi vi både er et rødt og et grønt parti, mener Audun Lysbakken.

Omstridt rus-vedtak

For andre måned på rad er Arbeiderpartiet landets største parti, denne gang med en framgang på 2,5 prosentpoeng. Målingen på 25,6 prosent er den beste målingen siden mai i fjor, og gjør Ap-leder Jonas Gahr Støre optimistisk med tanke på høstens valg.

– Dette er tall som viser at et skifte til høsten er mulig. Det er tall som viser at Ap er i god utvikling, men at vi også har muligheter til å vokse videre, sier Støre til FriFagbevegelse.

Ap-lederen tror velgerne nå ser sammenhengen mellom politikk og retorikk.

– Vi har en tydelig satsing på arbeid, særlig for unge. Vi vil sikre den offentlige velferden slik at du ikke må ha privat helseforsikring for å få hjelp. Og vi har en klimapolitikk som er rettferdig, sier Støre.

Han tror også det så mye omtalte rus-vedtaket fra landsmøtet ikke har vært negativ for partiet.

– Jeg tror folk er enig i vedtaket. Det var en engasjert debatt, men to av tre på landsmøtet stemte for en rusreform som virkelig hjelper de rusavhengige samtidig som den legger vekt på å ikke senke terskelen for bruk av rus.

Samtidig presiserer Støre at det ikke er over før det er over, og oppfordrer velgerne til å bruke stemmeretten.

– Vi må passe på at ikke dørstokkmila er der på valgdagen, sier han til FriFagbevegelse.

For første gang siden Opinion startet målingene i 2007 er SV større enn Frp, viser maimålingen som Opinion har utført for FriFagbevegelse, Dagsavisen og ANB (Dagsavisen)

Henter velgere tilbake fra Vedum og Sp

Arbeiderpartiet i ferd med å ta tilbake velgere fra sin muligens kommende regjeringskollega Trygve Slagsvold Vedum.

Avstanden mellom Ap og Høyre, i Aps favør, har heller ikke vært større siden mars i fjor, som var den siste målingen før Norge stengte ned som følge av koronapandemien.

Stadig flere Ap-velgere fra 2017 har kommet ned fra gjerdet, og partiet henter velgere fra alle partier unntatt Rødt.

Det rødgrønne regjeringsalternativet har på denne målingen hele 94 mandater, mens dagens regjeringsalternativ har 46. Altså under halvparten, og 18 færre enn i dagens storting.

Sammen med MDG og rødt har de rødgrønne 109 mandater – det er hele 28 flere enn etter valget i 2017.

[ De to store partiene stuper – disse to gjør et stort byks fremover ]

Valgforsker: Høyre klarer seg bra

Høyre, som åpner sitt landsmøte fredag, har hatt en motsatt utvikling de siste målingene. Nå har hver femte Høyre-velger fra 2017 satt seg på gjerdet. Høyre lekker mest til Senterpartiet og Arbeiderpartiet. På denne målingen står partiet nærmest på stedet hvil på 22 blank, en framgang på 0,3 prosentpoeng.

Valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh, mener partiet fortsatt klarer seg veldig bra gjennom koronapandemien.

– Høyre begynner å merke en slitasje etter åtte år i regjering. Men situasjonen hadde vært enda verre for partiet hadde det ikke vært for koronaen, sier Johannes Bergh til FriFagbevegelse.

Nestleder i Høyre, og olje – og energiminister Tina Bru sier det er hyggelig med en måling hvor Høyre går litt fram.

– Over tid nå har Høyre ligget stabilt enten like over eller like under valgresultatet fra 2017. Vi skal stå på til siste slutt for å overbevise flest mulig velgere om å gi Høyre fornyet tillit, sier Bru til FriFagbevegelse.

– Alternativet er en radikal venstreside som vil ta Norge bakover, gjøre det vanskeligere å drive næring og skape jobber, og som knapt snakker om skolen og sykehusene. Nå trenger vi å få fart på Norge igjen, og det er det Høyre som har politikken for, legger hun til.

[ Dette er Erna Solbergs plan for å vinne valget ]

Frp: Det er valgdagen som gjelder

Hvis denne målingen hadde vært valgresultat, ville det helt klart blitt en rødgrønn regjering. Ifølge Bergh ville det heller ikke endret seg om både MDG og Rødt faller under sperregrensen, og KrF og Venstre ligger over.

Senterpartiet ligger likevel vesentlig høyere enn valgresultatet fra 2017, men har hatt en synkende tendens de siste månedene. 16,3 prosent er den svakeste målingen siden oktober i fjor.

Målingen er tatt opp rett før og under landsmøtet til Fremskrittspartiet. Nestleder Terje Søviknes innrømmer at målingen er dårlig.

– Samtidig ser vi at målingene svinger mye. På gjennomsnittet har Frp nå gått fram tre måneder på rad, sier Søviknes til FriFagbevegelse.

Partiet får 8,7 prosent – en tilbakegang på 0,7 prosentpoeng.

– Det er bare ett resultat som teller, det er på valgdagen. Fremskrittspartiet skal nå jobbe for å synliggjøre vår politikk som ble vedtatt på landsmøtet i helgen. Vi er opptatt av et løft for sykepleiere og helsefagarbeidere, vi vil ha raskere tilgang på nye medisiner i Norge slik at folk ikke lider fordi byråkratiet jobber sent og man er opptatt av å spare penger. Vi er fortsatt midt i pandemien og Frp er opptatt av å sikre jobber og senke skatter og avgifter, poengterer han.

[ Fersk Oslomåling: Katastrofe for Venstre og Frp i hovedstaden ]

MDG vil bruke makta

KrF (4,1 prosent), Rødt (4,4 prosent) og MDG (5,0 prosent) er over sperregrensa, mens Venstre (3,3 prosent) har vært under siden oktober.

Andrekandidat for MDG i Oslo, Rasmus Hansson, er klar på at partiet hans kommer til å bruke den makta de får etter valget.

– Denne målingen signaliserer en styrket venstreside i politikken. Og er også et sterkt signal om økende vekt på miljø- og klimaspørsmål blant velgerne, sier Rasmus Hansson til FriFagbevegelse.

[ MDG-Lan: – Tror mange blir deprimert av å måtte velge mellom Erna og Jonas ]