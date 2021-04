Ruskampen fortsetter i natt

Kampen om rusreformen i Ap kommer sannsynligvis til å fortsette utover natten. Det siste døgnet har flere kilder pekt på at landsmøtet er jevnere enn det man først har trodd. Det lå lenge an til et klart flertall mot avkriminalisering. Men blant dem som er tilhengere av avkriminalisering, snakkes det nå om at en eventuell avstemning vil bli svært jevn, og at det er umulig å si hvordan det går. Fra den andre siden antydes det at disse påstandene mer er et forsøk på å holde liv i en døende spenning, enn en riktig situasjonsbeskrivelse.

Oppsummert: Nervene er i helspenn i Ap.

Jonas Gahr Støre har blitt mer og mer tydelig, og ingen er nå i tvil om hva han mener. Ap-lederen ønsker ikke å støtte rusreformen til Venstre og Høyre. Han vil at Ap skal lage en egen reform, basert på egen politikk og egne verdier, dersom de vinner valget. I morgen kommer han til å si hva han mener til landsmøtet, fra talerstolen, når han oppsummerer den politiske debatten. Han har to muligheter.

Den ene er at Anniken Huitfeldt, som er leder av valgkomiteen, lykkes i å isolere de mest ihuga tilhengerne av rusreformen - flere kilder i Ap betegner dem som “religiøse” i dette spørsmålet - til et lite mindretall, og samle et stort flertall om en tekst som er tydelig på ønsket om å avkriminalisere for tyngre brukere, men ikke for unge og rekreasjonsbrukere. Hvordan et slikt kompromissforsøk kan se ut, er ikke klart, men da Tore O. Sandvik holdt det siste innlegget i torsdagens debatt, sa han blant annet: «Noen mener loven er slik at narkotika må avkriminaliseres for alle, selv om det egentlig er de rusavhengige de vil skjerme. Til dere vil jeg si; det er mulig å differensiere. Vi kan vedta at Arbeiderpartiet vil fjerne straff for rusavhengige, opprettholde straffebudene for festbrukere og fortsatt gi ungdom muligheten til å bytte straff mot rusfrihet og oppfølging. Landsmøtet i Ap trenger ikke å godta ultimatum fra Venstres leder og Høyres statsminister om å avkriminalisere narkotika for alle – eller ingenting; vi kan vedta vår egen politikk – godt forankret, etter å ha lyttet til begge sidene av debatten».

Den andre muligheten er at de steile frontene opprettholdes, og at det blir en jevnere votering mellom to motpoler. Det er en mer uforutsigbar situasjon, men Jonas Gahr Støre skal være villig til å ta sjansen på å bli nedstemt. Han har uansett behov for å flagge sitt syn.

Det harde tonefallet i debatten kan komme til å bli et problem for Ap etter at kampen er over. Dersom landsmøtet vedtar nei til avkriminalisering, og den skarpeste kritikken fortsetter, vil det skape en splittelse som partiledelsen gjerne skulle vært foruten.

Akkurat nå ligger nøkkelen i redaksjonskomiteen. Men saken kommer til å bli avgjort av landsmøtet.