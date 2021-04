Et Ap til å kjenne igjen

«Nå er det vanlige folks tur». Dette slagordet er blitt et mantra for Arbeiderpartiet fram mot valget til høsten. Da han åpnet Arbeiderpartiets landsmøte torsdag formiddag, kom Ap-leder Jonas Gahr Støre stadig tilbake til det.

Det var en god ramme rundt et solid og gjenkjennelig sosialdemokratisk budskap. «Høyrepartiene har virkelig vist sitt sanne jeg. De sa nei til krav om at krisepenger bare skal gå til seriøse bedrifter. Nei til bonusnekt og utbyttefrys for bedrifter som får krisehjelp av samfunnet. Nei til feriepenger for arbeidsledige. Og hver gang og ved hver anledning: et helhjertet ja til kutt i formuesskatten – til tross for at aksjekursene har nådd nye høyder under denne krisen», sa Støre.

Før landsmøtet hadde Dagens Næringsliv en interessant artikkel om Aps strategi fram mot valget. Den viste at nå er det vanlige folks tur også til å være sjablonger for Aps strateger. Valget blir et mobiliseringsvalg, mer enn en jakt på flytvelgerne som befinner seg i landskapet mellom Høyre og Ap. Det får konsekvenser for retorikken. Det er verdt å merke seg at Støre snakket direkte til folks lommebok, og lovte lavere inntektsskatt for alle som tjener mindre enn 750.000 kroner, slutt på avgiftsgaloppen til Høyre og FrP, billigere velferdstjenester, at det skal være billigere å være fagorganisert, billigere for pendlere, og lavere priser i barnehagen og SFO. «Kort sagt: Med Arbeiderpartiet ved roret vil vanlige folk sitte igjen med mer på kontoen ved månedens slutt enn i dag,» sa Støre.

I det store og hele er det et Ap i harmoni som holder landsmøte. Det blir konflikt og kampvotering om rusreformen, kanskje også om abort til 18. uke, atomvåpenforbud og iskanten. For partiledelsen er det likevel viktig å peke på den brede enigheten om et progressivt, sosialdemokratisk partiprogram med ny politikk på alt fra klima, arbeid og utdanning til samferdsel og boligpolitikk. Støre gjør også et poeng av at når AUF og industri-LO er blitt enige om en klima- og omstillingspolitikk i programkomiteen, viser det at Ap er partiet som kan forene motsetninger og finne veien fra fossilsamfunnet til fornybarsamfunnet.

Det er vanskelig å finne Ap-folk som tør å drømme om noe mer enn å forsøke å strekke seg mot det ganske dårlige resultatet fra 2017. De fleste tviler på at det er mulig å komme så høyt. —

På pressekonferansen etterpå, en pressekonferanse preget av mye teknisk krøll og så elendig lyd at selv Støres spinndoktorer antakelig må si seg enig i at partilederen var veldig utydelig, viste Adresseavisens Simen Granviken til at det ser ut til å løsne for Ap på målingene, før han spurte Støre: «Er Super-Jonas på vei tilbake nå?» En litt rørt partileder svarte at «hvis du tar av når det går bra, og blir knust når det går dårlig, må du finne på noe annet. Jeg har blitt kalt mye».

Men helt nøyaktig hvor stor grunn er det til å «ta av» - egentlig? Begeistringen i Ap nå skyldes at de er så vidt større enn Høyre på en måling eller to, og at de ser ut til å få en noe mer behagelig avstand til Senterpartiet, som de lenge har vært jevnstore med. Partiet ligger fortsatt på den nedre delen av 20-tallet. Det er vanskelig å finne Ap-folk som tør å drømme om noe mer enn å forsøke å strekke seg mot det ganske dårlige resultatet på 27,4 fra 2017. De fleste tviler på at det er mulig å komme så høyt.

Støre åpnet sin digitalt overførte tale med å sitte ved siden av talerstolen med en kaffekopp i hånda. Denne kjøkkenrekvisitten er flittig blitt brukt av Trygve Slagsvold Vedum. Da Sp-lederen holdt sin landsmøtetale for to år siden, var kaffekoppen trofast med hele veien, og han har ofte gjort et poeng av hvordan han prater med folk flest landet rundt over en kopp kaffe.

«Nå er min kaffe blitt kald», sa Støre på slutten av talen. I mellomtiden hadde han tatt til orde for billigere bensin og diesel i distriktene, finansiert av avgifter på de fete el-bilene fra Porsche, Jaguar og Tesla som den øvre, urbane middelklassen kjører rundt i.

Støre anno 2021 har færre kunstige tilsetningsstoffer, men inneholder spor av Vedum.