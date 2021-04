Stakkars stakkars lille store Oslo by

Før påske var det 2500 nye smittede i Oslo hver uke. Nå er det tallet redusert til 1500. Det er imponerende. På en pressekonferanse onsdag sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at det ser ut til at Oslos befolkning har klart å slå ned en tredje smittebølge. Selv om det fortsatt har vært kaldt, selv om vi slåss mot et smittsomt mutantvirus, selv om vi er slitne etter et år med pandemi. Og selv om vi ikke får den hjelpen vi burde ha fått fra landets regjering.

Likevel blir det nesten ingen lettelser i Oslo.

Konflikten mellom by og land er en sterk og tradisjonsrik konflikt i norsk politikk, av og til nesten like sterk som konflikten mellom høyreside og venstreside. Nå er disse to konfliktlinjene i ferd med å smelte sammen. Oslos rødgrønne byråd bønnfaller Høyre-regjeringen om flere vaksiner og bedre kontroll på importsmitten. De blir ikke hørt.

Floppene med AstraZeneca- og Johnson & Johnson-vaksinene setter Erna Solberg i en skvis. Det så ut til at Norges befolkning skulle være vaksinert før høsten. At statsministeren kunne duve inn mot valgdagen 13. september på en bølge av triumf. Nå er vi i mål tidligst i oktober.

Det er selvfølgelig tøft for statsministeren å få en sånn beskjed. Men den store og økende knappheten på vaksiner må ikke føre til at hun og regjeringen vegrer seg for å ta de riktige beslutningene. Pandemien er tross alt først og fremst en helse- og økonomikrise for folk flest. Ikke en kommunikasjonskrise for Høyre.

Dette burde ikke være en konflikt mellom Oslo og resten av landet. Sannheten er at Bergen, Bodø og Berlevåg ikke er trygge før Oslo er trygt. Raymond Johansen var tydelig på det på pressekonferansen, og pekte på at det bor til sammen to millioner mennesker i Oslo og Viken. Det er nesten halvparten av Norges befolkning.

Økonomiprofessor Steinar Holden, som leder regjeringens ekspertgruppe for samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak, er ikke i tvil: Det vil spare liv dersom flere vaksiner gis der smittetrykket er høyest, ikke minst i Oslo. Det vil også være mer gunstig for økonomien. Likevel klamrer regjeringen seg til den gamle strategien, der alder trumfer smittetrykk. Etter at Johansen hadde sagt fra, igjen og igjen, fikk Oslo og noen andre byer og områder på Østlandet med mye smitte litt flere vaksiner tidligere i år. Men denne beskjedne omfordelingen er ikke nok. Det er helt umulig å se for seg hvordan Oslo skal klare å få til selv en forsiktig gjenåpning hvis ikke regjeringen lytter til ekspertgruppen og sender flere vaksiner til hovedstaden.

Av regjeringens 20 medlemmer er bare tre, tre og en halv om vi teller med Guri Melby, fra Oslo. En regjering skal være regjering for hele landet. Oslo er faktisk en del av hele landet. Også i en tid der Senterpartiet er rekordstort og enkelte prøver å gjøre hovedstadsforakt til en ny folkesport.

I tillegg er byrådsleder Raymond Johansen urolig for importsmitte. Han frykter at regjeringen slipper opp for mye og tillater for mye arbeidsinnvandring som vi ikke klarer å kontrollere. Skjer det, kan vi oppleve en gang til at nasjonale myndigheter slipper smitte inn i landet, som fører til at Oslo må holde stengt, men uten at Oslo får sin rettferdige andel av vaksinene.

Bare på ett punkt løsner Oslo-byrådet opp. Det er - som ventet - i skolen. Videregående, ungdomsskoler og de barneskolene som har vært stengt og heldigitale, går over på forsterket rødt nivå på mandag. Lærerne skal nå få lov til å bruke munnbind når de underviser. Denne og neste uke kjøres det ut fire millioner munnbind til skolene, som elever i ungdomsskolen og på videregående, samt alle ansatte skal kunne bruke. Men det skal være frivillig. Og ansatte i barnehagene får ikke lov til å bruke munnbind når de er i kontakt med barna. At de da ikke blir prioritert i vaksinekøen, framstår som helt ubegripelig.

Så lenge vaksinene uteblir og smitten er så høy som den fortsatt er, framstår beslutningen om å gå til rødt nivå på skolene som forhastet. Vi vet at smitten er høy blant ungdommer, og vi vet at barn kan bære smitte uten å bli syke. I verste fall vil denne forsiktige åpningen forlenge nedstengingen av resten av Oslo.

Men med mindre Oslo får langt flere vaksiner og regjeringen tar ansvar for å holde et svært strengt regime når det gjelder importsmitte, er det ingen tvil om hvem som har hovedansvaret for at Oslo kommer til å være stengt i overskuelig framtid. Det er ikke Oslos befolkning, for å si det sånn.