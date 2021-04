Landsmøtet må peke framover

I dag åpner Arbeiderpartiets landsmøte. Etter åtte år i opposisjon håper partiet å gjenerobre regjeringskontorene til høsten. Skal Jonas Gahr Støre og resten av Ap lykkes i det, er de nødt til å levere politikk som svarer på de problemene vanlige folk kjenner på i sin hverdag.

Arbeiderpartiet har ikke imponert i den lange opposisjonsperioden. Valgtapet i 2017 burde vært en vekker. Men i stedet for å skape en kraftfull og tydelig opposisjonspolitikk, har Arbeiderpartiet blitt utkonkurrert av Senterpartiet. Også SV har hatt en jevn, om enn ikke like spektakulær vekst. Mye av Aps problemer har skyldtes indre uro, mye av det utløst av striden rundt trakasseringssakene knyttet til tidligere nestleder Trond Giske. Saken burde ha blitt mer kontant håndtert av ledelsen. Men den forklarer uansett bare en del av problemene.

Nå tyder flere meningsmålinger på at kjempen kan være i ferd med å reise seg. Om ikke i full høyde, så i alle fall i knestående. Forslaget til nytt program, som kom i fjor høst, var preget av gjenkjennelig, fremtidsrettet og god sosialdemokratisk politikk. Dersom Arbeiderpartiet lykkes i å formidle kjernepunktene i dette programmet under landsmøtet på sentrale områder som skole, bolig, omstilling, fordeling og omstilling, vil det bli en vitamininnsprøytning for hele organisasjonen. Men da må møtet ha et bredere budskap enn de tross alt ganske smale konfliktsakene som til nå har preget nyhetsdekningen av Ap de siste dagene og ukene.

Forskjellene øker i Norge. Folk står i kø for å få mat. Ledige og permitterte møter et sikkerhetsnett som er blitt fullt av store og små hull i de åtte årene som er gått. Regjeringen kan selvsagt ikke lastes for pandemien, men landets politiske ledelse må ha et bunnsolid svar på vanskelighetene den skaper.

Når enorm utrygghet og urettferdighet rammer, forventer folk en politikk som skaper ny trygghet og som gjenoppretter rettferdigheten, og de forventer at et sosialdemokratisk parti har et konkret og troverdig alternativ. Det må Arbeiderpartiet vise tydelig i løpet av helgen.

