Statsministerens Geilo-vinterferie har fått meg til å tenke på den svenske filmskaperen Ruben Östlunds film «Turist» fra 2014. Den handler om en familie på skiferie i Alpene som utsettes for et snøras, og pappaen som svikter familien sin. Han stikker og redder seg selv i møte med de frådende snømassene. Snøen når ikke fram. Alle er uskadd. Men familiens leder står naken tilbake. Ingen smutthull å gjemme seg i. Han prøver virkelig å forklare, bortforklare, rasjonalisere sin kujonaktige opptreden. Det er selvsagt en umulig oppgave.

Slik er det med statsminister Erna Solberg nå. Torsdag ble det klart at hun hadde samlet for mange til sitt eget 60-årslag på Geilo. Fredag skrev Dagsavisen en leder om at hun hadde samlet 14 til et arrangement på en restaurant, uten at vi presiserte om det skjedde fredag eller lørdag, eller tok med de leide leilighetene. De ulike juridiske valørene i familietreffet var ikke poenget vårt, men at statsminister Solberg hadde brutt smittevernreglene. At hun hadde skuffet folket sitt. Utpå ettermiddagen tok Solbergs høyrehånd Peder Egseth kontakt og presiserte at de hadde vært 13 på middag og at statsministeren ikke hadde vært til stede. Hun var jo hos lege i Oslo for å få hjelp med sine vonde øyne. Egseth ville at vi skulle endre lederen.

Egseths pinlige nøyaktighet var litt overraskende. For poenget med skandalen var vel ikke detaljene, men at Solberg hadde brutt med selve ånden i smittevernreglene? Den som folk flest har tolket som at vi skal bestrebe oss på ikke å være sammen. Etter ett år har folk skrellet vekk alle bør og kan, alle oppfordringer og forskrifter, og sitter igjen med den enkle, enkle dugnadsregelen: Hold dere unna hverandre.

Egseths innspill etter endt arbeidstid ga ikke mening før Helse- og omsorgsdepartementet samme kveld var ute med støtte til Erna Solberg. Spissfindighetene var viktige i forsvaret av statsministeren. Departementet var nå klar med en for mange helt ny tolkning av reglene som ble vedtatt i fjor våres. Sushi-samlingen i de leide leilighetene var helt ok. Egseth og Solbergs plan var med ett krystallklar: Siden statsministeren ikke var til stede under middagen fredag, går hun klar av det skredet. Hun kan ikke bøtelegges for noe hun ikke var til stede på. Og lørdagens samling med 14 til sushi var ikke et ulovlig arrangement, men en lovlig privat sammenkomst. Noen sjeler for mange, riktignok, men det er ikke forbudt, bare å bryte med anbefalingene.

Solbergs legge seg flat-manøver blir bare mindre og mindre flat. Erna Solberg har avvist ansvar som arrangør av sitt eget 60-årslag. Det eneste som er flauere enn at hun samlet slekta midt i koronaen, og at statens leder måtte si unnskyld og beklage, er at hun prøver å etterrasjonalisere sine handlinger. Stå opp som leder, da. Ta ansvar. Fram med brystkassa, Solberg, som den kapteinen på laget du skal være. Innrøm feil, uten forbehold, uten liten skrift.

Ingen bryr seg om en legekonsultasjon når det skulle være middag for deg, eller om fortolkninger av forskrifter. Din bursdag, din familie, din fest, ditt ansvar. Ta det. Ikke leit etter smutthull som du kan gjemme deg i juridisk, men ikke moralsk.

Hvis vi skal ha et samfunn der folk, som Solberg, aktivt og bevisst balanserer på grensen av hva som er lov, har vi ikke lenger et tillitssamfunn. Det vil dessuten være et samfunn der de som har tilgang til advokater eller rådgivere går fri, mens de som ikke har det, blir tatt. Når de, for eksempel, blir saksøkt av NAV og taper. Selv om de har rett.

Politiet skal nå avhøre Solberg og ektemannen. Hvis enden på Geilo-visa blir at bare herr Solberg ender med en bot, så står statsministeren igjen helt naken. I bunnen av et snøskred.

