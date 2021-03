Fingrene av fatet, Siv

Frp-lederen går inn for at lærere og helsepersonell bør få ekstra lønn for å ha «stått i front gjennom hele pandemien». Derfor mener Jensen at partene i lønnsoppgjøret bør gå bort fra frontfagsmodellen som innebærer at industriens tåleevne skal legge malen for alle bransjer.

Siv Jensen innrømmer at dette er som å banne i kirken, og her har hun helt rett. Frp-lederen får nemlig velfortjent kjeft fra både LO og NHO. Lønnsoppgjøret er partenes ansvar. Politikerne skal derfor holde fingrene av fatet.

Hadde Frp fortsatt vært med i regjeringen til Erna Solberg, kunne partiet riktignok ha gitt signaler til statens forhandler om å prioritere visse yrkesgrupper i staten. Men der stopper også politikernes innflytelse, og Frp har jo selv valgt å gå ut av regjeringen.

Siv Jensen velger i stedet å fyre opp under det som nå er en ulmende strid om frontfagets posisjon i lønnsoppgjørene. Utdanningsforbundet og Sykepleierforbundet har nemlig hisset seg opp fordi offentlig sektor kom dårlig ut av fjorårets lønnsoppgjør. Forbundene i staten og kommunene var lojale mot den økonomiske rammen på 1,7 prosent som ble fastsatt i industrien, mens mange grupper i privat sektor stakk ifra.

Modellen med frontfaget åpner for at det kan gis ekstra tillegg for å rette opp skjevheter som oppstår år om annet, men over tid skal rammen holdes. Historien har vist oss at dette systemet har tjent arbeidstakere og arbeidsgivere i Norge svært godt siden 1960-tallet. Men systemet vil bli undergravd dersom andre grupper blir lønnsledende. Da vil lønningene i industrien bli presset uansvarlig høyt opp slik at norske arbeidsplasser taper i den internasjonale konkurransen.

Det verste med Siv Jensens utspill er at hun setter seg som overdommer og peker ut hvilke grupper som har fått det mest utfordrende under pandemien. Lærere og helsepersonell har opplagt fått en tøffere arbeidshverdag. Men det er det også mange andre som har fått. I fare for å gå i samme fellen som Jensen nevner jeg noen eksempler: Butikkansatte, bussjåfører, renholdere og drosjesjåfører.

De som hatt det tøffest er imidlertid de mange som har mistet jobben eller har blitt permittert. Og nå vil altså Siv Jensen vrake frontfagsmodellen slik at enda flere industriarbeidere og hotellansatte blir ofret gjennom en uansvarlig lønnsspiral. Vi tør minne om hva Siv Jensen sa i landsmøtetalen våren 2013. Da gikk hun til frontalangrep på det organiserte arbeidslivet og utbasunerte at den norske modellen sto i veien for det norske folk. Siv Jensens ferske utspill er en bekreftelse på at Frp vil vrake modellen som mange land misunner oss.