Cuffing season? Jeg går heller for stuffing season

La det være klart. Jeg er verken influenser eller tik toker. Ei heller hot summer girl.

Det eneste som er hot her er kaffen og mikroen. Altså en levning fra midten av femtitallet, et kvinnevesen som vokste opp med sort-hvit tv og Tøffe toget.

Selv om grenen har vokst seg lang med knirk i kastene, er det heldigvis noenlunde omløp der tankene befinner seg og evnen til å reflektere ikke er helt avkoblet.

Jeg har fortsatt hjernelappen, selv om farten har gått noe ned. Og på nett kan en lese mye før øynene går i svart.

Faren er stor for at mang en forsmådd elsker tusler hjem i vårsola med bagen over skulderen og følelsene i bånd.

Ifølge VG og influenser Pernille Torshov (24), er det visstnok «cuffing season» nå, et datingfenomen hun tror blir mer og mer vanlig.

En metafor for at vi tar på oss håndjernene og lenker oss sammen for en kort periode. Noen å varme seg på i høst og vintermørket, sesongbasert kontrakt som kan brytes når vårsola slipper inn.

På Tik Tok finnes guider om hvordan du dater i cuffing-season, se opp for røde flagg og passe seg for ikke å bli for pleddkjær, men gjøre det slutt før sommerens ha-det-gøy sesongen starter.

Skrekk og gru, stakkars unge sjeler som føler seg forpliktet til å følge slike engelskspråkelige trender.

Mørkt - inn, kos, sol - ut.

Ordene fuck friend og situationship gir dårlig smak i munnen.

Men for all del, hva vet vel jeg, det er sikkert mange som velger å leve slik, få et kick av lykkehormoner før de går på neste tog. Hvis toget går.

Influenser Torshov skulle ønske at vi hadde en bedre datingkultur i Norge, at det skulle kunne gå an å ha det hyggelig uten å signalisere at man vil ha kjæreste eller sex. Ifølge henne er det ingen som dater - folk henger med venner eller ligger. Ingen kurtise og ta-opp-lommetørkle her altså.

Ifølge psykologprofessor Ottesen Kennair er det også godt mulig at mediene beskriver trender som ikke nødvendigvis gjenspeiler virkeligheten.

Jeg går heller for stuffing season. Den varer kun et døgn, fra nyttårsaften til første nyttårsdag. Og er du heldig har du en god venn å spise kalkunen med og ønske godt nyttår.

