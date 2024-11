Sesongen for kjærlighet: – Det er mørkt, det er kaldt, det er lite å gjøre

Vintersesongen er ikke bare en tid for mørke og minusgrader. Det er også tiden for kortvarige seriøse forhold, skal man tro psykologiprofessor ved University of South Wales, Martin Graff. Han omtalte begrepet cuffing season, løst oversatt til kjærestesesongen, i The Conversation.

I oktober og november ser datingapper som Bumble og Hinge en økning i nyopprettede profiler og meldingsutvekslinger. Ifølge Tinder er første søndag i januar, dating sunday, den travleste dagen på appen, skriver NRK.

Frøydis Marie Hansen (23), Nora Stavenes Haugan (22) og Sanne Smestad Hermansen (22) studerer sammen på OsloMet, og har alle vært borti datingfenomenet før. Hansen er én av mange som har følt på trangen etter noen å dele vintersesongen med.

– Det er mørkt, det er kaldt, det er lite å gjøre, og så er det så mye koselig man kan gjøre sammen. Det hadde jo vært fint å ha noen å dele det med, forklarer hun.

– Jeg føler at det kan bli en forlengelse av søndagskjæresten. Når du har lyst på kjæreste på søndager fordi du er sliten, og du skal bare chille uansett, mener Haugan.

Sanne Smestad Hermansen har kjæreste, og sier seg enig i at vinteren er sesongen for kjærestepar.

– Det er nå vi drar på markeder, og legger ut bilder på Instagram. Så man blir sikkert litt fristet av det også.

(f.v.) Frøydis Marie Hansen, Nora Stavenes Haugan og Sanne Smestad Hermansen er kjent med begrepet "cuffing season". (Noa Sæther)

«Cuffing season»

Begrepet «Cuffing season» er tatt inn i ordboken Merriam-Webster.

Den beskriver perioden fra oktober til midten av februar som sesongen for kortvarige kjæresteforhold.

«Cuffing» kommer av ordet «handcuffing», eller bruk av håndjern, i overført betydning altså det å låse seg til noen.

Begrepet har lenge vært omtalt i sosiale medier, og ble for eksempel brukt av artisten SZA i hennes SNL-opptreden av sangen Big Boys i 2022.

Kilde: Ordboken Merriam-Webster

– Overlevelsesteknikk

Det finnes flere biologiske forklaringer på kjærestesesongen, ifølge psykologiprofessor Martin Graff.

Det åpenbare svaret er kanskje behovet for fysisk nærhet i en ellers kald, mørk og for noen stressende tid. Nærhet reduserer stresshormonet kortisol, og gir i stedet utslipp av oksytocin, kjærlighetshormonet, som gir en følelse av ro og velvære, forklarer han.

I menneskets evolusjonære fortid var cuffing season også en overlevelsesteknikk, da man trengte noen til å holde en varm og trygg gjennom vinteren.

I tillegg har menn faktisk høyere testosteronnivå i vintermånedene, som kan gjøre at flere ser etter en partner i den perioden. En polsk undersøkelse fra 2008 avslørte at menns tiltrekning til kvinnekropper endrer seg etter sesongene, med høyest tiltrekning i vintermånedene.

Høytid og romantiske begivenheter

Samlivsterapeut og fagblogger Trine Huseby mener at årsaksbildet er sammensatt, men peker spesielt på julefeiring og romantiske begivenheter som nyttårsfeiring og valentinsdagen. Da kan savnet bli sterkere etter noen å høre sammen med.

– I en årstid preget av mørke og kulde blir også terskelen høyere for å komme seg opp av sofaen og ut for å være sosial. De aller fleste ønsker en å være sammen med, være fortrolig med og være kjærlig med, forklarer hun.

Samlivsterapeut Trine Huseby tror at folk har lyst på seriøse forhold året rundt. (Iselin Huseby Lie)

Huseby tror det vil variere om forholdet varer lenger enn vintersesongen.

– Jeg antar at de færreste går så kynisk til verks at de setter en tidsfrist på våren. Kanskje man går litt halvhjertet inn i det, men knytter seg til hverandre. Eller dersom det ikke var en bra match, kan den ene eller begge få lyst til å være fri og spontan når det blir lysere tider.

Hun mener likevel at det er mange som ønsker seriøse forhold uavhengig av årstid. Også på sommeren ser man flere romantiske arrangementer, som bryllup og frieri.

– Vi assosierer sommer med uteliv og festligheter, og det er mer sosial aktivitet. For noen innebærer det muligheter for å være spontan, og oppleve noe nytt, spennende og romantisk, sier hun.

– Preget av rushet

På grunn av internett og datingapper er markedet for å møte nye mennesker større enn noen gang. Likevel opplever noen at det er vanskeligere å finne langsiktige forhold.

Studentene Frøydis Marie Hansen og Nora Stavenes Haugan hadde datingapper før, men slettet dem fordi de ikke følte at samtalene gikk noen vei. For dem var appene et tidsfordriv, og ikke et møtested.

– Jeg ble så utrolig lei, rett og slett. Det var mye useriøst, forteller Haugan.

Trine Huseby forklarer at dagens datingkultur er preget av effektive strategier, overfladiske vurderinger og raske konklusjoner. Man kan operere med flere kandidater samtidig, og veien er kort fra match til dating til «dropping».

– Det har satt sine spor på forventningene til å treffe noen, både når det kommer til omfang og intensitet. Det største tapet ved bruk av teknologiske løsninger er den fysiske dimensjonen, tidsperspektivet og muligheten for emosjonell tilknytning. Ved varig kjærlighet er tilknytning en nøkkelfaktor.

Hun mener likevel at vi ser en dreining nå, med stadig flere arrangementer og muligheter for å møtes fysisk.

Nordmenn og dating

Kilder: NRK, SSB

