Ønsker byrådet et todelt helsevesen?

Alle partier hevder de er imot et todelt helsevesen. Også høyrepartier påstår at det offentlige helsetilbudet skal være «ryggraden» i tilbudet, den private delen skal kun være et supplement. Jeg spør; et supplement for hvem?

I Oslo har vi nå fått et todelt legevakttilbud, ett for folk med penger eller forsikring – og den nye kommunale legevakten ved Aker sykehus for de øvrige.

Da den erstattet den gamle legevakten i sentrum, het det at med nye, større og moderne lokaler skulle ventetiden bli kortere. Jeg vet ikke hva ventetiden var i sentrum, men ventetiden ved den nye er uakseptabelt lang. Derfor er det ikke merkelig at det er god butikk å drive private legevakter i Oslo.

På kveldstid, natt og i helgene er ikke fastlegene tilgjengelige. Da burde legevakten ha ekstra stor kapasitet.

Odd Egil Rambøl Odd E. Rambøl siviløkonom, sosiolog og legevaktpasient. (Mimsy Moller)

På legevakten møter man først mottakspersonale og får kølapp avhengig av tilstand. Du henvises videre til formell registrering, så er det venting for samtale med sykepleier. Deretter plasseres man i et nytt venterom, der man venter på legen. Her kan man måtte vente i timer.

Et eksempel fra forrige søndag kveld: Mottak, registrering, venting pluss samtale med sykepleier tok noe over en time. Men så var det venting på lege; sms-en på mobilen viste nr. 20 i køen. Etter én time, nr. 17 i køen. Samtidig strømmet det inn nye pasienter. Noen fikk ikke sitteplass.

En effektiv måte å fremme interessene til de private på, er å tilby dårlige offentlige tjenester.

Klokka 23.15 kom det en lege. Vedkommende kunne i det overfylte venterommet fortelle at nå gikk man over til nattbemanning. Det innebar kun ett legeteam på vakt, man måtte derfor regne med lengre ventetid.

Ved legevakten er det sykehuset som har ansvaret for spesialisthelsetjenesten, mens det er Oslo kommune som har ansvaret for allmennlegevakten.

Det er en kjent sak at Høyre-byrådet ønsker private helsetjenester. En effektiv måte å fremme interessene til de private på, er å tilby dårlige offentlige tjenester. Et tydelig tegn på at det offentlige tilbudet er svekket, er at det vokser fram private alternativer.

De ansatte ved legevakten er hjelpsomme og greie. Den sviktende kapasiteten er byrådets ansvar.

Den nye legevakten har lokaler som gjør det mulig å øke kapasiteten kraftig, slik at ikke pasientene må vente i mange, lange timer. Dersom byrådet ikke bedrer situasjonen for den delen av befolkningen som må bruke den kommunale legevakten, kan dette bare forstås som en gavepakke til de private legevaktene.

For ordens skyld bør det tilføyes at de ansatte ved legevakten er hjelpsomme og greie. Den sviktende kapasiteten er byrådets ansvar.

