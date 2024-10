Storstilt fossilbil-comeback i 2025?

Om regjeringen igjen nedprioriterer elbilmålet, må vi derimot vurdere om «elbilåret» 2025 krones med at fossile storselgere som Volkswagen Passat, Golf og Polo må gjeninnta det norske markedet.

Allerede fra 1. januar i år stoppet vi salget av nye fossile personbiler fra Volkswagen. Som den ledende aktøren i bransjen ville vi som Volkswagen-importør gå foran, og vi forutsatte at myndighetene ville komme etter.

Så har finansministeren nærmest avblåst 2025-målet. Dette gjennom uttalelser i media om at avgiftene ikke skal strammes ordentlig til for fossile personbiler fra nyttår.

Da kan vi paradoksalt nok oppleve at de fossile personbilene får sin renessanse i 2025. Året hvor vi skulle sette kronen på elbilverket.

Da vi gjorde Volkswagen personbil fullelektrisk i Norge, vakte det internasjonal oppsikt. Dette gjorde vi for å vise at vi er klare for å ta vår del av ansvaret, og for å vise at det går an.

Så kom aldri den forventede innsatsen fra myndighetene.

Ulf Tore Hekneby, administrerende direktør i Harald A. Møller. (Kilian Munch)

Så lenge myndighetene opprettholder et relativt stort fossilmarked, premierer de aktører som satser på biler med forbrenningsmotor. Og med det svekker de samtidig konkurransekraften til aktører som ønsker å fase ut fossil teknologi.

Populære modeller som Volkswagen Golf, Passat, Polo, Tiguan og T-roc er alle fornyet, og de selger godt i markedene rundt oss. Nå må vi vurdere om det er forsvarlig å ikke tilby disse også her i Norge.

Dette er flotte, praktiske, folkelige og tilgjengelige modeller, men det hefter like fullt en bismak ved en eventuell re-introduksjon av disse til Norge.

Men på de rødgrønnes vakt, snubler vi tilsynelatende på vei mot målstreken.

Mest fordi de fullelektriske modellene våre egentlig er mer enn gode nok til å gjøre de fossile overflødige.

Næringslivet løser ikke dette alene. Vi trenger forutsigbarhet og handlekraft fra myndighetene om vi skal kunne bidra med alt vi kan.

At vi ligger så godt an med elbilmålet på oppløpssida, skyldes nettopp langsiktig og solid innsats fra politikere fra flere partier.

Statsbudsjettet for 2025 blir viktig for avgjørelsen vår om de fossile modellene, og det blir helt avgjørende for hvorvidt vi når 2025-målet. Om ikke regjeringen ønsker å ta de nødvendige grepene, håper vi SV bruker sin forhandlingsmakt til å sikre at vi lykkes med et elbil- og klimamål som virkelig kan inspirere verden rundt oss.

Gjør de det, er vi klare for å pensjonere de fossile Volkswagen personbil-modellene våre for godt.

