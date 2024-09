Hun er elbilens forkjemper

---

Hvem: Christina Bu (44)

Hva: Generalsekretær i Elbilforeningen.

Hvorfor: For første gang er det flere elbiler enn bensinbiler i Norge.

---

For første gang er det flere elbiler enn bensinbiler i Norge. Av 2,8 millioner registrerte personbiler er 754.303 av dem elbiler. 753.905 er bensinbiler. Samtidig så har Oslo passert 100.000 elbiler, noe som utgjør om lag 40 prosent av bilparken. Hva sier det deg?

– Det er en milepæl, og vi burde være stolte av det. Det er mange som kan være stolte, forbrukere, politikere, og vi som lobbyister. Dette er verdt å feire. Det viser at vi i Norge har hatt en langsiktig politikk som har fungert. Vi vet også at dette inspirerer resten av verden. Jeg har fått mange internasjonale henvendelser det siste døgnet fra medier som ABC Radio National Australia, Deutsche Welle og BBC World Service. Den utviklingen vi har i Norge vekker oppsikt og det er positivt.

Hvorfor er elbiler blitt så populært i Norge?

– Det er helt klart den elbilpolitikken som vi har i Norge. I andre land er det mye dyrere å kjøpe en elbil. I Norge har vi gjort fossilbiler dyrere, og elbiler konkurrerer med fossilbiler i pris. At vi har en godt utbygd ladeinfrastruktur er også en fordel. Da jeg begynte å jobbe i Elbilforeningen i 2014, kunne jeg ikke engang kjøre en times tid sørover fra Oslo. Det fantes ingen hurtigladere langs E18 nedover til Vestfold.

Er det første og fremst fordelene, eller er folk miljøbevisste?

– Det er irrelevant hva som er holdningen. Det viktigste er at vi gjør det, og det er politiske virkemidler som er årsaken. Vi gjør stadige undersøkelser, og økonomi er grunn nummer en til at folk velger elbil. Men mange sier også at miljø og klima er viktig.

Elbil-fordelene er hele tiden under press, noe vi fikk oppleve da kollektivfeltene mot Oslo ble stengt i mai, men åpnet igjen i helgene i august. Hva bør myndighetene gjøre, om målet er at nybilsalget fra 2025 skal være utslippsfritt?

– Nå kommer det snart et statsbudsjett, som sier hvordan avgiftsnivået vil være fra januar neste år. Vi har tre krav: For det første må det ikke komme nye avgifter eller moms på elbiler neste år. For det andre må bilavgiftene få en enda sterkere miljøprofil – så det ikke lønner seg å velge diesel- og bensinbiler. For det tredje må regjeringen være tydelige på at bompengerabatten skal være permanent. Vi arrangerte et frokostseminar med politikere i forrige uke angående bruk av kollektivfelt. Det var en del ulike synspunkter, men alle var enige om at vi må se på hvordan kollektivfeltet kan utnyttes på en best mulig måte. Det er bra at det er blitt åpnet igjen for elbiler i helgene, men vi i Elbilforeningen mener at det også bør åpnes for samkjøring i ukedagene. Også el-lastebiler og el-varebiler bør ha tilgang hele tiden. Nå har alle lastebiler over 7,5 tonn fått tilgang på kollektivfeltet noen steder. Noe vi finner rart.

Elbiler får stadig lenger og lenger rekkevidde, og de blir mer og mer tekniske. Er det realistisk å tro at vi innen få år har en helelektrisk bilpark i Norge?

– Det vil ta tid å bytte ut bilparken om vi ikke skal nekte allerede eksisterende og brukbare bensin- og dieselbiler på veiene. Det viktigste er at vi raskt kommer til at 100 prosent av nybilsalget er elektrisk. Vi ser at det er stor vekst i salget av tyngre elektriske kjøretøy, og nå bygges også dedikert ladeinfrastruktur med flere 100 kilowatt ladeeffekt, snart snakker vi om ladehastigheter i megawatt. Fordelen i Europa er at vi har kjøre- og hviletid, hvor sjåførene må stoppe og hvile 45 minutter etter 4,5 timer bak rattet. Den tiden kan brukes til å lade. Tyngre vogntog vil det ta lengre tid med, men vi snakker ikke om så mange år før det også er vanlig på veiene.

Har ladeinfrastrukturen greid å holde følge med utviklingen av antall elbiler?

– Ja, den er bedre enn noen gang, og køproblematikken blir hele tiden mindre. Det vi er litt oppgitt over er at det er dårlig prisinformasjon rundt på ladestasjonene om ladepris. Dette må bli lettere for oss forbrukere.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Dét er vanskelig å svare på, men en bok som gjorde stort inntrykk på meg i barndommen var «Mio min Mio» av Astrid Lindgren.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å være sammen med familie og venner, samt å kose meg med god mat og vin. Rett og slett være sosial.

Hvem var din barndomshelt?

Det var tegneseriehelten «Modesty Blaise». Superdame og veldig kul.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Akkurat nå er jeg litt for dårlig på trening. Jeg er også ganske utålmodig av meg, også drikker jeg for mye Cola Zero.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Gå på en bra restaurant. Oslo har så mye å by på, og jeg er stolt over tilbudene når jeg viser imponerte besøkende hva vi har å by på.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Det har jeg gjort noen ganger, og kunne i dag gått i tog mot urettferdighet og for klimakutt. Men det viktigste for meg er å få til endringer politisk, og bidra til å øke folks bevissthet, noe jeg jobber for hver eneste dag i Elbilforeningen.

Er det noe du angrer på?

– Jeg kunne nok ha angret på mye. Men det er bedre å angre på noe jeg har gjort, enn ikke gjort. I det store og hele så pleier jeg å riste det av meg og gå videre.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– I disse dager ville det vært spennende å få en prat med Kamala Harris.

