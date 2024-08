Burde ikke du vært på jobb, Sylvi?

Det blir åpenbart at Sylvi ikke kjenner noen aktivister. Jeg kjenner mange.

De fleste har jobb. Noen jobber skift, kvelder og helger, for å kunne drive med aktivisme på dagtid I uka når dere politikere er mulig å nå fram til.

Andre bruker alle årets feriedager på aktivisme.

Andre igjen har solgt boligen og alt de eier, og lever av pengene mens de håper at innsatsen deres skal føre til at politikerne faktisk tar grep for å avverge klimakrisen, og de kan gå tilbake til sine vanlige liv.

Selv jobber jeg fulltid.

Jeg har også to barn i barnehage. Også er jeg klimaaktivist.

Gjør jobben din, Sylvi. Så jeg slipper å gjøre den for deg.

Derfor skriver jeg dette klokka 23.14, barna sover.

Fra de la seg har jeg allerede hatt to møter i klimabevegelsen og vært backoffice for aktivistene i Stavanger.

Jeg var også i Stavanger og aksjonerte tidligere denne uka.

Da kvelden kom satte jeg meg på nattbussen til Oslo, hvor jeg bor, og var hjemme akkurat tidsnok neste morgen til å lage frokost til barna våknet i halv sju-tiden.

Så fikk jeg dem av gårde i barnehagen, og dro på jobb for en full dag der.

De fleste dager er sånn – tidsklemma med jobb og barn, og aktivisme innimellom og på nattestid. Et par timer avspasering for en aksjon, ta igjen jobben etter leggetid. Det er lenge siden jeg har hatt noe fritid.

Hvorfor lever jeg på denne måten?

Fordi våre folkevalgte ikke gjør nok for å avverge den katastrofen vi står overfor, som forskerne har advart mot i årtier allerede.

Som mamma er jeg nødt til å gjøre det jeg kan for at barna mine skal ha en levelig framtid.

Og du, Sylvi, hva gjør du?

I stedet for å gjøre det du skal som folkevalgt, nemlig ta ansvar for at vi har et fungerende samfunn som vil være trygt i dag men også i framtiden, så bruker du din posisjon på å komme med billige poenger om uviktige ting for å skaffe deg oppmerksomhet, som for eksempel om hvorvidt jeg egentlig burde vært på jobben min en dag jeg aksjonerer for klimaet.

Det finnes enormt mye kunnskap og informasjon om klimakrisen og hva som kan gjøres for å forhindre den, men aktivistene har ikke inntrykk av at du har satt deg inn i saken, og prøver alle mulige måter å fortelle deg det på.

Når vi skattebetalere lønner deg rikelig for å ta i et tak for å skape en levelig verden hvor barna våre kan vokse opp i trygghet, så er det skuffende å se din late og lettvinte tilnærming til oppgaven.

Gjør jobben din, Sylvi. Så jeg slipper å gjøre den for deg.

Jeg har nemlig en annen jobb.

