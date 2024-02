Det er et A- og B-lag i familielivet

KrF vil gi foreldre med barn under tre år mulighet til å jobbe 80 prosent med 100 prosent lønn for å få hverdagen til å gå opp.

Dagsavisen frykter på lederplass (1. februar) et A- og B-lag i arbeidslivet. Jeg frykter derimot dagens situasjon med et A- og B- lag i familielivet, der skillet går mellom de som har råd og de mange som ikke har mulighet til å gå ned i stilling av økonomiske grunner.

Slik det i praksis er i dag, er det å kunne ta seg tid til barn forbeholdt de som har god nok råd til å gjøre det.

Når jeg møter småbarnsforeldre er det én utfordring som går igjen og igjen: De får ikke hverdagen til å gå opp. Tidsklemma tar dem. De havner i krysspresset mellom arbeid og familieliv. Presset er spesielt stort for nybakte foreldre. I det som for øvrig regnes som den mest kritiske perioden for barns utvikling: Livets tusen første dager.

For noen løser dette seg fint av seg selv. Arbeidsgiver kan tilpasse seg og arbeidsoppgaver kan tilpasses din tid. Men vi mener dette også må være et tilbud til de som ikke har en fleksibel jobb og har muligheter til å tilpasse arbeidsdagen for å få hverdagen til å gå opp, slik for eksempel en i Dagavisen kanskje har. Den samme fleksibiliteten har ikke en sykepleier.

Nettopp dette skaper det tydeligste A- og B-skillet i norsk arbeidsliv: de attraktive jobbene som kan tilpasse seg arbeidstagerens liv, og de tyngre arbeidsintensive jobbene hvor en må være på jobb til enhver tid.

Det finnes mye her i verden som er dyrt, men bare noen få ting er virkelig dyrebare.

Slik kan forslaget vi legger frem potensielt hjelpe unge mennesker til å fortsette i krevende yrker selv når de har små barn å ta vare på. Som sykepleier, med mer erfaring i helsevesenet enn i politikken, vet jeg at altfor mange kolleger slet seg ut i helsevesenet på grunn av belastningen mellom arbeid og familieliv i småbarnsperioden. Hvis det blir tydelig at det er mulig å balansere arbeid og familieliv, kan dette føre til at flere velger å bli i jobben.

Dette forslaget handler om å redusere arbeidstiden i en kort periode, hvor mange foreldre kjenner på tidsklemma. Arbeids- og velferdsdirektoratet rapporterer at 4.196 foreldre med barn under to år allerede har redusert sin stilling.

KrF foreslår muligheten for redusert arbeidstid med full lønn for alle foreldre, uavhengig av økonomi, bakgrunn og funksjonsevne. Det gjør vi fordi familielinja er viktigere enn arbeidslinja.

Vi må ikke stirre så intenst på BNP-statistikk at vi ser oss blinde på andre aspekter ved livet som er minst like verdifulle for oss. Det finnes mye her i verden som er dyrt, men bare noen få ting er virkelig dyrebare.

Jeg tror de færreste blant oss vil se tilbake på livet og angre på at de brukte for lite tid på jobb og for mye tid med barna sine da de var små.

