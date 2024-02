KrFs freidige frieri

Kristelig Folkeparti har funnet en ny kampsak. Småbarnsforeldre skal få rett til å jobbe 80 prosent med full lønn, dersom partiet får gjennomslag. «Arbeidslinja er viktig, men familielinja er enda viktigere», sier KrF-leder Olaug Bollestad til NRK.

KrF-forslaget er rettet inn mot foreldre til barn som er under tre år. Både mor og far skal få 20 prosent fri for lettere å kunne takle den såkalte tidsklemma. «Et veldig dyrt og veldig lite målrettet tiltak», sier Venstres Sveinung Rotevatn.

KrF leter febrilsk etter ny familiepolitikk.

KrF hadde politisk suksess med å love småbarnsforeldre mulighet til å få kontantstøtte da Kjell Magne Bondevik og Valgerd Svarstad regjerte i partiet. KrF gjorde det historisk godt ved stortingsvalget i 1997. Da fikk partiet 13,7 prosent av stemmene, i stor grad fordi relativt mange velgere hadde sans for kontantstøtte-ordningen.

Det hører med til historien at forutsetningen for å få kontantstøtte er at barnet ikke går i barnehage. Men siden den gang har det blitt full barnehagedekning her til lands. Færre småbarnsforeldre tar ut kontantstøtte. Ordningen har blitt redusert til å gjelde bare for ettåringer.

Og nå står KrF nesten alene på barrikaden. Partiet har i lang tid ligget stabilt under fire prosent på meningsmålingene. På denne bakgrunn er det forståelig at KrF febrilsk leter etter ny politikk som kan slå an blant barnefamilier.

Forslaget om kortere arbeidsdag for småbarnsforeldre er et forslag i den gata. Dette er en usedvanlig dårlig idé. Å gi småbarnsforeldre mulighet til å jobbe 80 prosent med full lønn, har mange svakheter. Det er greit nok å være for kortere arbeidsdager, men da må det gjelde for alle – og det blir en annen diskusjon.

KrF gjør barnefamiliene en bjørnetjeneste. Resultatet kan nemlig fort bli at arbeidsgivere kvier seg for å ansette folk som er i den aktuelle livsfasen. Det blir eksempelvis enda vanskeligere å få turnuser i helsesektoren og industribedrifter til å gå opp når man bare jobber 80 prosent.

Dermed får vi et A- og B-lag i arbeidslivet. Og det koster mer enn det smaker. Olaug Bollestad innrømmer åpent at KrF-forslagets vil bryte med arbeidslinja, som innebærer at det skal lønne seg å jobbe framfor å leve på trygd eller andre offentlige ytelser. Men det er tydeligvis viktigere å fri til barnefamiliene. Det ser ikke pent ut når målet helliger middelet.

