Oppsynsmann, det regner teiner der ute!

I programmet «Oppsynsmannen» på NRK fikk vi nylig være med Bård Tufte Johansen ut i Færder Nasjonalpark. Over 60 teiner ble plukket opp bare dagen før opptaket. Hadde vi fått være med flere dager, ville vi sett hvordan det nærmest regner teiner der ute. De aller fleste av dem er billige plastteiner som ingen fiskere leter etter.

Teiner skal merkes med navn og adresse og man skal varsle hvis man mister dem. Billigere og bedre sporingsutstyr blir det også stadig mer av. På tross av dette blir alt for mange teiner liggende på havets bunn. Bare under hummerfisket i 2023 er det estimert at over 14.500 teiner ble mistet. Beregninger viser at så mange som 100.000 teiner kan være tapt de seks siste årene.

De fleste er billige plastteiner som forsøpler havet og bidrar til såkalt spøkelsesfiske. På tross av krav om at teinene skal ha en tråd som råtner etterhvert, så fangsten slipper ut, er det alt for mange teiner som ikke har det.

Cecilie Lind er daglig leder i Handelens Miljøfond.

Konsekvensen er at teinene fortsetter å forsyne seg av matfatet vårt lenge etter at de er mistet. Jeg så selv både ål, blekksprut, krabbe, sjøstjerne og flere ulike fiskeslag fanget i én og samme teine da vi ryddet teiner i Hardangerfjorden tidligere i år.

Vi er stolte av at vi gjør en reell forskjell for miljøet. Gjennom plastposekronene sørger Handelens Miljøfond for at det finnes folk som fjerner plast fra norsk natur hver eneste dag. De siste fem årene har prosjektene vi støtter bidratt til at over 17.000 teiner er plukket opp fra havets bunn, slik at de verken forsøpler eller spøkelsesfisker.

Hvem vil slutte å selge billigteinene som ingen gidder å lete etter? Hvem vil stille strengere krav til teinefiskerne? Hvem vil gi bøter til de som ikke følger påbud?

Det høres jo helt fantastisk ut, synes du ikke? Dessverre er det et resultat med en bismak, for det tapes langt, langt flere enn vi klarer å rydde. Etterhvert føles det litt som å som å være sørlending med snøskuffe denne vinteren; endeløst og nesten nytteløst.

Vi starter derfor 2024 med en ambisjon om å få flere med på laget for å stoppe denne uholdbare situasjonen. Mulige tiltak er det nok av, men hvem rekker opp hånda og går fra holdning til handling? Hvem vil slutte å selge billigteinene som ingen gidder å lete etter? Hvem vil stille strengere krav til teinefiskerne? Hvem vil gi bøter til de som ikke følger påbud? Og hvem vil fortsette å gjemme seg bak mangel på ressurser, penger eller forskrifter og bare la det fortsette å regne?

De fleste sliter med å gå fra ord til handling, men vi som rydder har handlet lenge nok. Det er på tide at vi snakker høyt om det også.

