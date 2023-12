DMT bommer i sin kritikk

Ronan Bahar i Det Mosaiske Trossamfund (DMT) tar feil i sin kritikk (Dagsavisen 14. desember) av Antirasistisk Senters forståelse av antisemittisme og legger ord i munnen på Maria Wasvik og Sofia Rana når han skriver at de i Dagsavisen (7. desember) avkrever norske jøder å ta avstand fra staten Israel.

Stikk motsatt skrev Rana og Wasvik: «Staten Israels handlinger kan aldri unnskylde antisemittisme. Like lite som muslimer i Norge skal bære ansvar for brudd på menneskerettigheter begått av land som Iran og Saudi-Arabia, skal jøder i Norge bære ansvaret for handlinger begått av staten Israel».

Antirasistisk Senter stiller heller ikke andre krav til staten Israel enn til andre stater, ulovlig okkupasjon er ulovlig okkupasjon. Vi vil fordømme teppebombing av sivile og brudd på krigens folkerett uansett hvilken stat som utfører det.

Det står i Antirasistisk Senters innlegg – i motsetning til hva Bahar påstår – at antisemittiske troper i Israel-kritikk er antisemittisme. Vi mener heller ikke at opprettelsen av staten Israel var noe mer rasistisk enn andre statsdannelser som har tatt utgangspunkt i nasjonal homogenitet – som Norge i 1814 med sitt forbud mot jøder og undertrykkelse av samer, rom og romani.

Israelske myndigheter på høyt nivå har derimot i intervjuer vedkjent at de bedriver apartheidvirksomhet på Vestbredden. Kritikk av apartheid, eller å kalle apartheid rasistisk, kan ikke være antisemittisme.

Det stemmer heller ikke som Bahar skriver at Rana og Wasvik har skrevet at DMT støtter staten Israel. De skrev at det kan være vanskelig for norske jøder å innta en annen posisjon når ledende stemmer, som Det Mosaiske Trossamfunds tidligere forstander, og Antirasistisk Senters tidligere nestleder, Ervin Kohn, tar tydelig side på sosiale medier, på en måte han ble kritisert for av Salaam i Klassekampen 25. november.

Samtidig kommer det tydelig fram i NRKs undersøkelse at 94,6% av norske jøder som hadde svart på den mente norsk medias fremstilling var pro-palestinsk. Det kan være en indikasjon på ståsted, mange pro-Palestina aktivister mener mediedekningen er pro-israelsk.

Tidligere leder Rolf Kirschner i Det Mosaiske Trossamfund har for øvrig kritisert Norges stemme i FN for våpenhvile (VG 7. november). Vi mener det er positivt at menigheten i senere innlegg i sosiale medier uttrykker at de ønsker forsoning, dialog, samhold og samarbeid. Men vi må stille spørsmålet: Er det å vri på andres ord en riktig måte å oppnå det på?

Å anta at det som norsk jøde kan være vanskelig å gå offentlig ut med en annen mening bør være lite kontroversielt.

Det er grunn til å stille spørsmål ved både NRKs og respondentenes forståelse av antisemittisme når det ene skjermbildet av en melding som trekkes frem som eksempel i NRKs artikkel om undersøkelsen, er utdrag fra det som ser ut til å være en samtale og uenighet om definisjoner: «Så de uskyldige kvinnene og barna som dør i Palestina er terrorister de også? Tallene på antall døde i «Israel» i motsetning til Palestina er VEEELDIG ulikt… drit kvalmt å være så sosialt tilbakestående. Æsj».

Å stille spørsmål ved metoden til Norges viktigste medieaktør NRK i arbeidet med en undersøkelse som kan bidra til økt polarisering, er ikke en relativisering av antisemittisme.

Tvert om: Skal begrepene ha mening må vi kunne skille mellom kritikk av islamistiske stater som Iran og Saudi-Arabia og islamofobi – akkurat som vi må skille mellom kritikk av staten Israel og antisemittisme.





