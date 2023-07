Internettbruk minker risikoen for utvikling av demens

I dagens samfunn forbindes moderne teknologi ofte med noe fremmed og skummelt. Noe vi klarte oss fint uten før. Det er ikke mange som vet at teknologien vi omgir oss med, kan være en viktig ressurs for å forbedre livene til mennesker i alle aldre.

Ifølge en ny studie publisert i Journal of the American Geriatrics Society, kan eldre mennesker redusere risikoen for å utvikle demens med 43 prosent ved å bruke internett regelmessig. Dette er en spennende oppdagelse som kan ha betydelige implikasjoner for den eldre befolkningen.

Kommunikasjonsleder i Livsglede for Eldre, Stian Depui-Bakke (Livsglede for Eldre)

Forskningen involverte over 18 000 personer i alderen 50 til 65 år, og deres kognitive helse ble analysert over en periode på opptil 17 år. Resultatene viste at ved studiens slutt hadde 4,68 prosent av deltakerne fått en demensdiagnose. Imidlertid viste det seg at de som jevnlig brukte internett hadde en betydelig lavere risiko for å utvikle demens sammenlignet med de som ikke gjorde det.

Selv om funnene er lovende, advarer forskerne likevel mot overdreven bruk av internett. De påpeker viktigheten av å opprettholde en sunn balanse mellom internettbruk og andre aktiviteter som kan bidra til kognitiv helse. Å bruke internett kan være en nyttig kilde til informasjon, sosialt samvær og stimulering, men det er også viktig å engasjere seg i andre former for mental og fysiske aktiviteter.

[ Trenger vi Pride-feiring i Norge? ]

Denne forskningen gir oss en ny forståelse av hvordan teknologi kan påvirke hjernens helse, spesielt blant eldre. Ved å benytte seg av internettet som et verktøy for læring, utforskning og sosial interaksjon kan eldre mennesker potensielt forbedre sin kognitive funksjon og redusere risikoen for demens.

Dette understreker betydningen av å inkludere teknologiske ressurser i helse- og omsorgstilbudet for eldre, og oppmuntrer til en aktiv og balansert livsstil som fremmer god hjernens helse.

I lys av denne studien er det spesielt relevant å se på initiativer som Livsglede for Eldre og vårt innovative prosjekt i samarbeid med Nord-Gudbrandsdal regionråd, nemlig konseptet Digivenn. Vi jobber for å skape livsglede og trivsel blant eldre, og et av våre mange fokusområder er å redusere det digitale utenforskapet blant eldre.

Digivenn konseptet er et fantastisk eksempel på hvordan vi kan knytte generasjoner sammen ved hjelp av teknologi. Ideen om at yngre mennesker kan fungere som digitale veiledere og hjelpe eldre med å navigere i den digitale verden er både smart og verdifull.

Dette konseptet gir ikke bare eldre muligheten til å oppleve fordelene med internett, men det skaper også verdifulle generasjonsmøter og en følelse av fellesskap mellom unge og eldre.

Gjennom slike initiativer, kan vi utnytte den teknologiske utviklingen til å styrke eldre menneskers livskvalitet og skape generasjonsmøter og samtidig øke både de yngre og de eldre sin digitale hverdags- og helsekompetanse.

Det å skape et samfunn der eldre føler seg inkludert og verdsatt, uavhengig av deres digitale ferdigheter, er et kollektivt ansvar. Ved å sikre tilstrekkelig opplæring og sørge for tilgang til teknologi for eldre kan vi hjelpe dem til å utvikle nye ferdigheter og oppleve gleden ved å være en del av den digitale verden.

[ Ny undersøkelse: Stor misnøye med eldreomsorgen i Oslo ]





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen