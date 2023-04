Ny undersøkelse: Stor misnøye med eldreomsorgen i Oslo

Hele 43 prosent av velgerne i Oslo mener kvaliteten på eldreomsorgen i Oslo er svært eller ganske dårlig. Kun 17 prosent mener den er svært eller ganske god. 30 prosent av de spurte mener den verken er god eller dårlig.

– Dette viser noe av den krisen eldreomsorgen i Oslo står i, sier Høyres ordførerkandidat ved valget, Anne Lindboe til Dagsavisen.

Tallene som kommer fram er en del av en større undersøkelsen gjort på oppdrag for Høyre.

Les svaret fra Aps helsepolitiske talsperson Jon Reidar Øyan lenger ned i saken.

Krise

Bakgrunnstallene viser at velgerne som stemmer på Rødt, SV, Høyre og Frp er mest kritisk til kvaliteten i eldreomsorgen i Oslo. Blant velgerne som stemmer Ap, Venstre, KrF og Sp sier de fleste at eldreomsorgen verken er god eller dårlig – eller at den er god.

– Jeg er opptatt av at vi skal god eldreomsorg i Oslo. Tallene er alvorlige, og viser at det er tillitskrise mellom Oslos befolkning og byens politiske ledelse. Det er ingen som gleder seg til å bli gammel og syk, men det blir ikke bedre av at mange nå frykter at de ikke skal få den omsorgen de har krav på, sier Lindboe.

Anne Lindboe (H). (Tom Vestreng)

I undersøkelsen som er gjort i tidsrommet 14.-20. mars, er 1034 personer over 18 år spurt om «Hvilket inntrykk har du av kvaliteten på eldreomsorgen i Oslo?»

– Undersøkelsen er gjort etter at forholdene ved helsehusene, og da særlig Ullern helsehus ble kjent. Hva resultatet hadde blitt før dette kan man bare spekulere i. Men det er ikke noe nytt at eldreomsorgen i Oslo skaper bekymring, sier ordførerkandidaten.

Mange historier

Lindboe sier til Dagsavisen at hun har fått mange historier om bekymrede pårørende, og hvordan eldreomsorgen oppleves.

– Jeg tror nok at det som har kommet fram på Ullern helsehus har fått flere til å åpne seg, stå opp og protestere, sier hun.

– Jeg har fått fortvilede telefoner fra pårørende om en mor som er forsvunnet, og en far som surrer rundt, og ikke får tilstrekkelig hjelp. Rapporter viser også at underernæring er et alvorlig problem blant eldre. Så derfor, tallene i undersøkelsen overrasker meg dessverre ikke, sier Lindboe.

Mantraet til myndighetene er at vi skal kunne bo hjemme lengst mulig.

– Her bør vi bytte ut «lengst mulig» med å «bo trygt hjemme». Dette er noe vi vil prioritere, sier Lindboe.

– Poenget er at når man omfattes av det offentlige omsorgstilbudet, så må vi sørge for at det er trygt og verdig. Enten man bor hjemme, er på helsehus, bor i omsorgsbolig eller sykehjem, sier hun.

Hun insisterer nå på en ekstern granskning av hele eldreomsorgen i Oslo.

– Tallene fra undersøkelsen viser at det haster. Det er mye å ta fatt i for å få eldreomsorgen opp å gå. Det er bare å brette opp ermene og begynne å jobbe, sier hun.

Det Høyre og Lindboe først og fremst vil er å styrke hjemmetjenesten.

– Det er ikke riktig at en pleietrengende person skal ha opptil 20 forskjellige som kommer hjem til seg i løpet av kort tid. Vi ønsker også fritt brukervalg, slik at det er opp til den enkelte om de vil ha kommunal eller privat hjelp, og ha mulighet til å velge noe bort om man ikke er fornøyd, sier Høyre-politikeren.

– Vi må også få tilbake årlige bruker og pårørende-undersøkelser, slik at vi hele tiden kan følge med på om helsetjenestene fungerer som de skal, både for beboere og deres pårørende, sier hun.

– Ser forbedringspotensial

Byrådsavdelingen for helse, eldre og innbyggertjenester har fått tallene fra undersøkelsen, og ba Aps helsepolitiske talsperson Jon Reidar Øyan svare.

Jeg registrerer at det er Høyre som har bestilt denne målingen. — Jon Reidar Øyan, Oslo Ap

– Jeg registrerer at det er Høyre som har bestilt denne målingen. Jeg mener jo det er relevant å spørre om hvordan stoda i eldreomsorgen i Oslo hadde vært om Høyre hadde styrt, skriver han i en e-post til Dagsavisen.

– I sine alternative budsjetter har Høyre for eksempel kuttet om lag 250 av de 500 ekstra årsverkene dette byrådet har styrket hjemmetjenesten med, legger han til.

Jon Reidar Øyan er bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Oslo. (Aslak Borgersrud)

For Ap er en trygg og god eldreomsorg første prioritet.

– Alle eldre som bor hjemme, på sykehjem eller helsehus i Oslo skal få god omsorg og føle seg trygge. Dette er øverst på vår prioriteringsliste. Vi har gjort mye de åtte årene vi har styrt. 500 ekstra årsverk i hjemmetjenesten, 110 årsverk på sykehjem og nå gjør byrådet store endringer og kraftfulle grep på Oslos helsehus. Helsehusene styrkes varig med 80 millioner kroner. Jeg er ikke overrasket over at folk har dette inntrykket, med den store medieoppmerksomheten det har vært rundt negative hendelser på helsehusene det siste halvåret, samt brennpunktdokumentaren, sier han videre.

– Men det er viktig for meg å si at overordnet sett er eldreomsorgen i Oslo god, men vi ser også at det er forbedringspotensial. Fremover må vi styrke de hjemmebaserte tjenestene ytterligere, vi må tilby tilpassede teknologiske hjelpemidler, sikre et godt og trygt tilbud for demente og bygge ut flere nye plasser på sykehjem. For å nevne noe, avslutter han.

Anne Lindboe er uenig i Øyans påstander om at Høyre har kuttet i budsjettene.

– Det som skjedde var at vi ett år, mener å huske det var 2019 vi salderte vårt alternative budsjett ved ikke å legge inn en foreslått økning i antall ansatte som byrådet foreslo. De påfølgende årene har vi selvsagt hatt finansiering av disse årsverkene inne i våre alternative budsjetter, forklare Lindboe.

Høyres løsninger for et aldersvennlig samfunn med trygg og verdig omsorg:

Prøve ut flere og nye boformer for eldre.

Spesialisere helsehusene.

Gjeninnføre årlige åpne bruker- og pårørendeundersøkelser, og tilby pårørendekurs.

Tilby en time daglig aktivitet på eller utenfor sykehjemmet.

Faste team i hjemmetjenesten som sikrer større fleksibilitet og at eldre og pårørende får færre helsepersonell å forholde seg til.

Intensivere arbeidet med å anskaffe og implementere velferdsteknologi.

Tilby eldre smakfull mat, for å øke trivsel og forebygge helseplager.

Videreføre fritt brukervalg i helse- og omsorgstjenestene.

Etablere flere prosjekter som «spisevenn» og legge til rette for sosiale besøk.

Samarbeide med organisasjoner, sosiale entreprenører og frivillige som arbeider med å redusere ensomhet blant eldre.

