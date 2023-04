Sigurd Klomsæt svarer Eivind Pedersen: Hans stadige angrep på andre som har bidratt, er først og fremst bare trist

Det er vondt å se hvordan Eivind Pedersen stadig fremhever seg selv og angriper personer som samvittighetsfullt har arbeidet for å få frem sannheten på en ryddig og god måte. Bjørn Olav Jahrs betydning for stemningsskiftet i saken er udiskutabel. Det sier vel mest om Eivind Pedersen at han ikke en gang klarer å anerkjenne Jahrs betydning, men konstruerer et stemningsskifte før boka kom ut. Hvem driver historieforfalskning? Jeg er kjent med at Pedersen og et par andre mener han er den som har gitt gjenåpningen og frifinnelsen for Viggo Kristiansen.

Dessverre for Pedersen er han ganske alene om å mene seg opphøyet som han gjentar her i avisen.

Pedersen vet utmerket godt at det var kommisjonen som sviktet og at det ikke var stemning for å gjenåpne saken i 2010. Det var som å stange hodet i veggen. Det faller på sin egen urimelighet når Pedersen forsøker å ta æren for alt arbeidet og innholdet i begjæringen, men skylder på meg for at saken ikke ble gjenåpnet.

Baneheiasaken ble gjenåpnet etter en lang innsats fra en rekke personer. Eivind Pedersen er en av dem som innledningsvis i min tid bidro. Han skal berømmes for at han med sine påstander og svært negative omtale av meg – som han i mange år også har fremført på flere arenaer – har gjort at jeg har samlet dokumentasjon for hvem som har gjort hva i saken siden min inntreden. Dessverre for Pedersen er han ganske alene om å mene seg opphøyet som han gjentar her i avisen.

Hans stadige angrep på andre som har bidratt, er først og fremst bare trist.

[ Bjørn Olav Jahr: Mediene vendte Viggo Kristiansen ryggen og latterliggjorde hjelperen Sigurd Klomsæt, men sviktet aller mest seg selv ]

Enhver som er interessert i fakta oppfordres til å lese gjenåpningsvedtaket 18.02.21 og Riksadvokatens begrunnelse for å påstå frifinnelse av Kristiansen. Alt arbeidet som ble gjort er initiert av meg, alle sakkyndige rapporter er tilstillet meg, i min tid som alene ansvarlig advokat for Viggo Kristiansen.

[ Hege Ulstein: Det kommer til å ta flere år å rydde opp etter en så omfattende rettsskandale som dette ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen