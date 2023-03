Fengselsbetjent: En varslet krise

Sivilombud Hanne Harlem har varslet justisminister Emilie Enger Mehl om en ytterst kritisk situasjon i Kriminalomsorgen, jf. NRKs artikkel fra 23.03.2023. Manglende kapasitet og kompetanse hos fengselsansatte trekkes frem blant flere funn.

Varselet er for meg som et ekko etter alle fengselsansatte og fagforeninger som har ropt ut om det samme i flere år. Jeg håper så inderlig det fører frem denne gangen.

Nikolai Rosmo er fengselsbetjent, kursholder og prosjektleder i Kriminalomsorgen. (Privat)

Det er kjent at Kriminalomsorgens bemanningssituasjon har vært kritisk over år. Fengselsansatte har stått frem og fortalt at de ikke har tid eller ansatte nok til å ta seg av de innsatte. De har også fortalt at de ikke har den nødvendige kompetansen til å ta seg av de psykisk syke.

Enkel matte gjør oss klar over at det mangler bemanning i norske fengsler. En stadig økende prosentandel psykisk syke innsatte tilsier derfor at bemanningen må økes forbi bemanningsnivået som i dag skulle vært der.

Men hva med fengselsansattes kompetanse? Burde ikke enkel matte også tilsi at den må økes i takt med utfordringene vi er enige om at eksisterer?

Seniorrådgiver på KRUS og kursansvarlig for kurset «Konfliktdempende kommunikasjon», Karianne Hammer, tok til orde for dette i sin kronikk «Vi svikter de mest sårbare» i Dagsavisen den 16.03.2020. Hammer skrev blant annet at «Sivilombudsmannen bekrefter at ansatte mangler kunnskap om traumer og alternative virkemidler å forebygge og håndtere konflikter på».

Enkel matte tilsier at det er på overtid å ta rev i seilene. Jeg håper det skjer umiddelbart – både for de ansattes og de innsattes del.

For meg er det lett å se at ordet «kompetanse» går igjen både i Hammers kronikk og i Harlems varsel. Like lett ser jeg at Hammers kronikk er 3 år gammel.

Som fengselsbetjent og kursholder i nevnte kurs sammen med Hammer, vet jeg at behovet er reelt. Etterspørselen etter kurset er enorm og vi er ikke i nærheten av å dekke behovet.

Et av delmålene i Kriminalomsorgens virksomhetsstrategi sier at «Vi skal øke kompetansen på konfliktdempende kommunikasjon og godt miljøarbeid». Enkel matte tilsier dermed at en mangelfull grunnutdanning og et kurs på 3 dager med plass til 16 ansatte ikke er tilstrekkelig for en hardt prøvd etat.

Hva er da løsningen, hvis det ikke holder å gjenopprette bemanningen og tilby et 3-dagerskurs for noen få og heldige utvalgte?

Fengselsbetjenter trenger et kompetanseløft:

Grunnutdanning – så lenge den ikke samsvarer med dagens utfordringer i norske fengsler, blir nyutdannede fengselsbetjenter tilnærmet sjanseløse i møte med dem.

Videreutdanning – ansatte trenger og fortjener et kompetanseløft som utgjør en forskjell i arbeidshverdagen deres. Et løft som fører til færre vold- og trusselhendelser og som senker den mentale og kroppslige belastningen det er å være fengselsbetjent i dag.

Innsatte i norske fengsler skal ivaretas av kompetent personell.

Enkel matte tilsier at det er på overtid å ta rev i seilene. Jeg håper det skjer umiddelbart – både for de ansattes og de innsattes del.

