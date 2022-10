Irritert, men ikke muggen

Dette innlegget ble først publisert på Facebook, og er gjengitt med tillatelse.

Ikke før støvet har lagt seg etter Jaguar versus Rent-a-Wreck diskusjonen så kommer det en ny podkast som har målgruppen «kvinner midt i livet». Mennesker som meg. Som har et langt liv å leve etter at vi har passert 45. Jeg hilser alle diskusjoner om tematikken velkommen, fordi den har knapt eksistert i det offentlige ordskiftet. Det jeg derimot ikke hilser velkommen er illustrasjonen til podkasten. Hva forestiller den?

En muggen frukt. En råtten appelsin. Nedfallsfrukt. Søppel som skal kastes. Sekunda vare.

Når man lager et program, en film eller en tekst så tenker man lyd, foto, tekst og bilde. Hvordan spiller dette sammen? Henger det sammen? Det er første regel for oss som jobber med journalistikk og kommunikasjon. Podkaster er intet unntak.

Så når jeg ser en illustrasjon med en råtten appelsin så undres jeg, er det virkelig nødvendig å bruke illustrasjon av muggen frukt på en podkast som muligens er ment å snakke oppløftende om og til voksne kvinner?

Med bildebruken sier man at det er problematisk å bli eldre som kvinne i vårt samfunn. At det ikke er noe verdifullt i det - tvert imot er en voksen kvinne det samme som en råtten frukt som bør kastes.

Kvinner over 40, 50, 60 og oppover er ofte kompetente, økonomisk uavhengige og selvstendige med betydelige ressurser, og de har erfaring og ekspertise. Forskning tyder også på at eldre er mer tilfredse med livet enn de yngre.

Den kjente filosofen Susan Sontag beskriver en dobbel standard for aldring i sin samfunnsanalyse fra 1972. Hun hevder at den sosiale og kulturelle oppfatningen av aldring har en ulik dimensjon hos kvinner og menn. Mens mannens anseelse og hans verdi som partner øker med alderen, vil den på den annen side sakte, men sikkert ødelegge en kvinnes verdi som partner. Mens rynker og grått hår kan gi aktelse hos en mann vil det tilsvarende være negativt for hvordan en kvinne oppfattes.

Dersom noen kommer til å svare på denne kommentaren så kommer det antakelig til å lyde omtrent slik:

«Det er ironi. Det er et bilde på hvordan noen ser på kvinner midt i livet».

Men jeg ser faktisk ikke ironien i budskapet råtten appelsin med muggskjegg. Vennlig hilsen en irritert, men ikke muggen kvinne, 53.

