Vladimir rømte fra Putins mobilisering

Forrige onsdag annonserte Russlands president Vladimir Putin at over 300.000 reserver vil bli mobilisert for å fortsette krigen i Ukraina.

Fredagen etter ankom Vladimir Prokushev (36) til Norge og Kirkenes med alle sine eiendeler i to bager, etter å ha dratt fra Moskva for å unngå å bli mobilisert til krigen i Ukraina.

Prokushev sier han passer alle kriteriene for å kunne bli mobilisert. (Einar Lohne Bjøru)

– Som alle unge menn tjenestegjorde jeg i Russlands hær, fra 2004 til 2006. Jeg har heller ikke helseutfordringer. Så ja, jeg er bare «the perfect guy» til kriteriene for å bli mobilisert, sier han, og sier han er mot krigen.

Søndag sier kilder til nettavisen Meduza at Russland vil stenge grensen for alle menn i tjenestedyktig alder.

Fredsprisvinner ba ham dra

Prokushev er journalist, og jobber i den uavhengige avisen Novaja Gazeta – som har tidligere fredsprisvinner Dmitrij Muratov som sjefredaktør. Dagen etter mobiliseringsordren ble det diskutert på kontoret hva de skulle gjøre.

– Jeg snakket med redaktøren, og det var hans avgjørelse at alle menn i mediehuset burde dra så for som mulig, sier han, og hevder det gjelder rundt 10 menn.

Tilfeldighetene gjorde det slik at Kirkenes ble målet. En kvinnelig kollega skulle delta på Barents Pride, og hadde plass i bilen over grensen fra Murmansk fredag ettermiddag.

Hjemme hos foreldrene, der Prokushev er registrert, dukket politiet opp samme dag og spurte etter ham, ifølge broren.

– Han sa at politiet kom, de ønsket å vite hvor jeg var. Familien min sa de ikke visste. Politiet var rundt bygningen i noen timer, så dro de.

– Hva ville skjedd om du hadde vært der?

– Jeg vet ikke. Vi vet ikke hva som var i deres tanker, de forklarte ikke hvorfor de var der, sier han, men legger til at det ikke er ekstraordinært at politiet kommer på døra til han eller slektningene, grunnet hans arbeid som journalist.

Til Riga på ubestemt tid

Prokushev drar videre til Riga, der han har venner og kolleger som jobber. Han vet ikke hva som skjer videre, eller om han kommer tilbake til Russland. Han kaller situasjonen uforutsigbar, og har ikke rukket å kjenne på hva han føler rundt situasjonen.

– Det er vanskelig å beskrive hva jeg føler. Akkurat nå føles det ut som en jobbreise som skal vare en stund. Jeg har ikke noen følelse av at jeg har flyttet til et annet sted for å starte livet å nytt. Ikke enda, i hvert fall, sier han.

Vladimir Prokushev drar nå videre til Riga for å bo og jobbe videre derfra. (Einar Lohne Bjøru)

