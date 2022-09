Fjern litt fett på Frogner

Programleder Synnøve Skarbø og tidligere moteredaktør Vanessa Rudjord driver en av Norges mest populære podkaster, «Synnøve og Vanessa», og er elska og sett opp til av svært mange kvinner. Meg selv inkludert. Jeg har hørt på alle episodene deres gjennom fem år. De har snakka om skilsmisser, dødsfall og hverdagsliv. Opp- og nedturer.

Til tross for at de har tulla med at de lengter etter ansiktsløft, reklamerer for et ikke-fungerende kollagenpulver og ofte er på luksusferie i Italia eller Frankrike, har jeg kunnet relatere meg til dem, og etter hvert følt at de er venninne mine. Nå synes jeg de er noen dårlige venninner.

Torsdag kunne Rudjord og Skarbø annonsere, blant annet gjennom et intervju i Dagens Næringsliv, at de skal åpne en skjønnhetsklinikk på Frogner i Oslo med bestevenn og skuespiller Pia Tjelta.

Der tilbyr de fettsuging og fillers – men ikke spør dem om noe skjønnhetstyranni, for dette handler visst om kvinners muligheter. Skarbø sammenligner det med at «Der det er allment kjent og akseptert at menn kan løse ereksjonssvikt med en pille, er mulighetene for kvinner mindre kjent». For de skal også ha behandlinger for kvinner som sliter etter fødsel, og egne spesialister på hormoner. Topp, det.

Men de kan ikke late som at de ikke også skal tjene penger på et ekstremt utseendepress mot kvinner.

Ikke når de snakker om at de skal «stoppe det fysiske forfallet».

De appellerer til damer som er på deres alder, damer som ser opp til dem, som skulle ønske de så ut som dem. Nå får de visst endelig muligheten.

I et intervju med DN, der journalisten spør om de ikke bidrar til skjønnhetstyranniet, svarer Tjelta dette: «Jeg tror ikke det har så mye med verken skjønnhet eller tyranni å gjøre at en kvinne som har født har behov for å stramme opp bekkenbunnen etter en fødsel (..) Det er for så vidt heller ikke meg bekjent at tannleger blir beskyldt for å «utnytte et skjønnhetstyranni» (..) heller ikke vanlig at journalister spør om «utnytting av skjønnhetstyranni» når menn får injeksjonsbehandlinger mot hårtap».

Ooookei. Men, altså:

1. Fillers og fettsuging kan og burde ses på i et kritisk lys, uansett om klinikken også tilbyr andre tjenester.

2. En kan ikke sidestille en tannlege med en som utfører fettsuging eller andre inngrep på en frisk kropp (for alle kan benytte seg av disse tjenestene, bare de er 21 år).

3. En kan heller ikke sammenligne skjønnhetspress mot menn med skjønnhetspress mot kvinner, fordi alle vet at kravene til å se ung ut i all forbaska tid, i mye større grad er retta mot kvinner.

Fra ung alder blir jenter påført helt urealistiske forventninger til eget utseende. De skal være hårløse, tynne og velduftende. Tjukt hår, men ikke for tjukt, stor rumpe, men ikke for stor. Utseendepresset er så konstant og så heftig at de fleste som ikke aktivt stritter imot det, adopterer de forventningene, og tenker at vi gjør alt vi gjør for utseendet fordi vi ønsker det selv.

Men jeg hadde ikke brukt førti minutter på å sminke meg hver morgen hvis det ikke var noen som forventa at jeg så sånn ut. Både samfunnet og jeg. (Siden jeg var 12 år, faktisk. Ganske føkka, ikke sant?)

Derfor tror jeg ikke tre mannlige kjendiser hadde åpnet en skjønnhetsklinikk, for det hadde ikke hatt den samme mulighet for profitt. Tre ekstremt kule, vakre damer derimot.

Ka-ching.

Men Skarbø, Tjelta og Rudjord. Hvis dere først skal bruke 40 millioner på å starte en bedrift som spiller på kvinners komplekser, så kan dere i det minste anerkjenne det presset veldig mange damer kjenner på, og som de mest sannsynlig er utsatt for selv. I stedet for å bli defensive og sammenligne fettsuging med tannregulering.

Men hvis dere hadde tatt inn over dere hva dere faktisk bidrar med, kan det jo hende dere ikke hadde hatt noen business.

