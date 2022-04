Sorry, Klomsæt, du tar feil

Advokat Sigurd Klomsæt er, i likhet med mange av oss, opprørt over regjeringens vedtak 1. april om statlig regulering for å presse gjennom byggingen av Nye Oslo Universitetssykehus (NOUS) på Gaustad-jordet. Gigantsykehuset vil føre til nedlegging av Ullevål sykehus og Gaustad sykehus. Somatikkens og psykiatriens flaggskip i norsk helsevesen skal elimineres og erstattes med løsninger som blant annet vil føre til færre sengeplasser.

Det er all grunn til sinne og fortvilelse, Klomsæt, men ikke skriv at du ikke vil gå i 1. mai-toget. Hensikten, ifølge intervjuet med deg i Dagsavisen 2. april, er at du mener at et lite 1. mai-tog vil svi for partiledelsen.

Sorry, Klomsæt, her tar du feil.

Forfatter Thorvald Steen. (Marte Gjærde)

Det som vil glede Jonas Gahr Støre og Ingvild Kjerkol aller mest, er om det ikke er med noen paroler i 1. mai-toget om det famøse regjeringsvedtaket og hva det vil medføre for byens befolkning. Jo flere deltagere bak parolene mot nedlegging av Ullevål og Gaustad, desto bedre.

Det er tre år siden sist det var mulig å gå i LOs 1. mai-tog. La årets tog i Oslo bli en kraftfull markering for lokaldemokratiet.

Ikke siden krigen er Oslo kommune, ordføreren, bystyret, alle yrkesgrupper, fagforeninger, by- og riksantikvar, og plan- og bygningsetaten blitt overkjørt på en så vidt drastisk måte, og det attpå til av en regjering som i Hurdalsplattformen legger stor vekt på lokaldemokratiet.

Siden år 2000 er antallet heldøgnsplasser i psykiatrien redusert fra 20.000 til cirka 3.000. Psykiatri krever tid, tålmodighet og tillit. Nå er regjeringens plan å plassere pasientene i et høyhus ved Sinsenkrysset. Når det gjelder pasienter med somatiske lidelser, er antallet sengeplasser halvert siden 1980. Planleggerne bak NOUS tar det for gitt at døgnplassene skal gå ytterligere ned, både i psykiatri og somatikk.

Vi blir ikke færre her i landet. Vi lever lenger og prosentandelen av oss som får en psykisk lidelse er forbausende stabil.

Behovet for paroler som påpeker disse kjensgjerningene og at mange går bak dem 1. mai, blir ikke mindre med regjeringens statlige overgrep, Klomsæt. Du har selv tatt mange tøffe kamper som advokat, der mange har ment det var et umulig slag.

Vi trenger deg i toget. Skal vi dra sammen?

Vet du forresten at det ikke er så mange år siden noen mektige krefter bestemte seg for å legge ned Aker sykehus? Motstanden startet med en parole 1. mai, som påpekte galskapen. Aker består, og får en stadig viktigere funksjon.

Ideen om NOUS på Gaustad ble pønsket ut av en liten gruppe som ikke var interessert i innspill eller innsigelser, i tråd med de argumentene jeg har nevnt. Ideen ble unnfanget mens infeksjonssykdommer var under kontroll og fredelig. Nå er verden preget av pandemi og krig.

Utopien på Gaustad-jordet fortjener et stort og kraftfullt 1. mai-tog, med deg og meg og mange tusen flere, for å stoppe et prosjekt som er feilslått fra begynnelsen.