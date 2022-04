Slakter rapport om Miniøya: Basert på «utopiske tall». Firma innrømmer feil

– De har ikke snakket med oss, og de har ikke forholdt seg til reelle tall. Rapporten demonstrerer en forståelse for festivalbransjen som er under nybegynnernivå, sier Solveig Riiser, sjef for barnefestivalen Miniøya.

Sist uke skrev Dagsavisen at Bymiljøetaten i Oslo krever firedoblet leie i ny langtidskontrakt for Miniøya, som arrangeres i Tøyenparken i Oslo. I 2019 var leien på 87.000 kroner for to festivaldager. Fra 2023 krever Bymiljøetaten 163.530 kroner – per festivaldag. Dette er markedsleie for arealet, ifølge etatens beregninger. Firedoblingen av leien til barnefestivalen har skapt sterke reaksjoner fra opposisjonen i Oslo bystyre. Bymiljøetaten er underlagt byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav (MDG). Etter at Dagsavisen skrev om saken, har byråden bedt Bymiljøetaten om en redegjørelse for leieøkningen.

Miniøya 2013, med Marcus og Martinus på hovedscenen (Brian Cliff Olguin)

Fra Bymiljøetaten har Dagsavisen fått oversendt den eksterne vurderingen av markedsleien for Miniøya. Leievurderingen er gjort av rådgivingsselskapet BER Bygg og Eiendomsrevisjon, som tidligere har gjort en rekke leievurderinger for næringseiendommer og boligbygg i Oslo. BER har også gjort leievurdering av Voldsløkka som konsertområde.

«Vi stiller oss undrende til hvilke premisser som er lagt til grunn i Bymiljøetatens markedsvurdering» skrev Miniøya til Bymiljøetaten i slutten av mars. Da var Miniøya ikke kjent med innholdet i leievurderingen.

8.8 millioner kroner er billettinntektene som BER legger til grunn i leievurderingen. Billettinntektene for Miniøya i Tøyenparken var på 2.7 millioner kroner i 2019, ifølge årsregnskapet innsendt til Brønnøysundregistret.

BER innrømmer nå at rapporten inneholder feil tall og konklusjoner, og burde vært bedre kvalitetssikret. Bymiljøetaten vil nå se på leiekontrakten på ny – se under.





En billett: 405 kr. I rapporten: 550 kr

– Jeg blir rystet over å se denne leievurderingen, kommenterer Solveig Riiser i Miniøya.

Rapporten fra BER legger til grunn en snittpris for billettene på 550 kroner. BER oppgir at snittprisen er beregnet ut fra prisen på et todagers festivalpass i 2019, som var 635 kroner. «(...) pris for dagspass var ukjent», heter det i rapporten.

Prisen for en dagsbillett i 2019 var 350 kroner. For 2022 koster en dagsbillett til Miniøya 405 kroner, 125 kroner for barn under to år. Snittprisen for solgte billetter i 2022 blir på drøyt 300 kroner, er Miniøyas eget anslag. Det er medregnet drøyt 4.000 gratisbilletter som fordeles til bl.a. frivillige, artister, akkrediterte, og sosiale organisasjoner i nærmiljøet.

Festivalen oppgir et snittbesøk i årene fram til 2019 på drøyt 15.000. Dette inkluderer frivillige og akkrediterte, og er ikke det samme som solgte fullprisbilletter, understreker festivalen.

– BER beregner billettsalg ut fra kapasitet. De tenker ikke på at vi har 500 frivillige, for eksempel. Vanlig praksis i festivalbransjen er at frivillige betales med billetter. Ettersom dette er en barnefestival, får ikke de voksne gå på festival uten følge av barn. Derfor får hver frivillig to billetter, en til seg og en til et barn. Dette fremgår av våre nettsider. BER kunne også bare spurt oss. Men de som har utarbeidet denne leievurderingen, har ikke vært i kontakt med oss overhodet. Det reagerer jeg på, sier Solveig Riiser.

I det nye kontraktsforslaget fra Bymiljøetaten er leien satt til 163.530 per konsertdag, til sammen 327.630 for festivalhelga. Dette er i henhold til nivået som BER-rapporten konkluderer med. Her legges festivalens samlede billettomsetning til grunn for en dags leie. Dermed blir leienivået dobbelt så høyt som rapportens egne tall skulle tilsi, mener Miniøya.

– Selv om vi aksepterer de feilaktige tallene i rapporten – 16.000 solgte billetter, som vi aldri har hatt, til 550 kroner, som vi aldri har tatt – blir total leie 158.000 for hele festivalen. Men BER-rapporten angir dette som leie per festivaldag. Det blir feil. Bymiljøetaten burde fanget opp at denne utregningsmodellen ikke holder mål, mener Solveig Riiser.

– Utover dette er jeg grunnleggende uenig i bruken av begrepet marked her. Dette er en barnefestival og en park i byen. Når ble barn i parken et marked for kommunen? sier Solveig Riiser.

«En inkurie i konklusjonen»

Etter at Dagsavisen henvendte seg om saken, svarer BER at de finner en feil i rapportens konklusjon, som Bymiljøetaten har lagt til grunn for leiekravet. «Ved en inkurie i konklusjonen på siste side i rapporten er det beskrevet l eie per dag, mens hele BERs oppsett og beregningen for øvrig forholder seg til leie for festivalen som helhet. Vi beklager dette, og bekrefter at de beskrevne leiebeløpene gjelder hele festivalen» understreker Nils-Erik Christiansen, partner i BER og prosjektansvarlig for leievurderingen.

På spørsmål om grunnlag for antall solgte billetter og billettpris, svarer Christiansen:

«Retrospektivt burde dette vært bedre kvalitetssikret mot tilgjengelige regnskapstall, hensyntatt at festivalen delte ut 4.000 gratisbilletter».

Oslo 20150530. Statsminister Erna Solberg besøkte barnefestivalen Miniøya 2015 (Vidar Ruud/NTB kultur)

På utgiftssiden har BER anslått artisthonorarer til tre millioner kroner. I Miniøyas regnskapsrapportering for 2019 var artistkostnader inkludert dekor og workshops på 1.4 millioner kroner.

– Verken artisthonorarer eller kostnader for rigg, varekostnader, avviklingspersonell og stab stemmer overens med virkeligheten. Her er det mange utopiske tall, kommenterer Solveig Riiser til BER-rapporten.

Om anslaget for artisthonorarer kommenterer BER ved partner Nils-Erik Christiansen: «Gitt situasjonen vedrørende pandemiens belastning på kulturbransjen og generell prisøkning de siste årene, ble denne kostnaden satt noe høyere. I ettertid ser vi at en vurdering av regnskapstall i større grad ville gitt mulighet for å nyansere dette».





Bymiljøetaten: - Vi vil revurdere

Bymiljøetaten i Oslo kommune vil nå gå gjennom Miniøya-leien på ny.

«Vi vil revidere leiesummen når det er oppdaget en feil», kommenterer Bymiljøetatens kommunikasjondirektør Richard Kongsteien, via Bymiljøetatens pressevakt.

Dagsavisen har stilt Bymiljøetaten flere spørsmål rundt tall og konklusjoner i BERs leievurdering, som BER nå innrømmer inneholder feil.

– Hvordan vurderer Bymiljøetaten kvaliteten på denne leievurderingen?

«Bymiljøetaten forutsetter at en profesjonell aktør leverer iht bestilling. Etaten bestiller nettopp denne typen vurderinger fra eksterne fordi dette krever en egen kompetanse, som vi selv ikke innehar. Vi har, basert på det Miniøya opplyser til Dagsavisen, tatt kontakt med BER og bedt dem se på Miniøya spørsmål. De har gitt oss tilbakemelding på at de ved en feil har opplyst at leieprisen er per festivaldag, når det egentlig skulle være for hele festivalen. Bymiljøetaten har dialog med Miniøya og det vil være naturlig å ta dette med dem» svarer Richard Kongsteien.

– Er kontraktsutkastet fra Bymiljøetaten endelig, eller er det aktuelt å revidere leiesummen?

«Utkastet vi sendte var et varsel og ikke en endelig kontrakt. Da er det naturlig at vi vil revidere leiesummen når det er oppdaget en feil» kommenterer Richard Kongsteien.

BER: – Ikke kjent med regnskapstall

«Vi har ikke vært kjent med regnskapstall, men har i vårt arbeid tatt utgangspunkt i egne erfaringstall, tilgjengelig informasjon om besøkstall mv. fra Minifestivalprogram, artikler og reportasjer om festivalen» svarer Nils-Erik Christiansen, partner i BER Bygg, på spørsmål om tallgrunnlaget for leievurderingen.

Til utarbeidelsen av rapporten og kritikken fra Miniøya, kommenterer Christiansen:

«BER arbeider mye med leievurdering av mange forskjellige typer aktiviteter, og basert på erfaring vet vi at denne type leievurderinger er spesielt sensitive. På bakgrunn av dette forespør vi alltid i forkant av arbeidet om tilgang til all relevant dokumentasjon, herunder kopi av tidligere leieavtaler. Vi har ikke mottatt oversikt over tidligere leienivåer/-avtaler i forbindelse med vurderingen, og har derved ikke fått mulighet til avstemme dette før utsendelse av vår rapport. På generelt grunnlag ber vi alltid oppdragsgiver om å ta kontakt om det er spørsmål til vurderingens ordlyd eller innhold, og ber også om tilbakemelding på vår vurdering relatert til tidligere års leieavtaler».

---

FAKTA: Miniøya

Barnefestival i Tøyenparken i Oslo

Startet i 2010, tidligere eid av samme selskap som Øyafestivalen

Avlyst i 2020 og 2021 på grunn av pandemien, i år finner Miniøya sted i helga 11.–12. juni

På årets program er bl.a. Arif, Maria Mortensson og Daniela Reyes, og bl.a. jazztelt, klassisk musikk-telt, fortellertelt, teatertelt og kunst i parken.

Får driftsstøtte fra Oslo kommune på 900.000 kroner og Norsk kulturråd 750.000 kroner.

---