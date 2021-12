Vil SV svikte miljøet i Oslo?

En politisk miljøskandale er i ferd med å utvikle seg i Oslo. Idrettsbyråd Omar Gamal (SV) ser ut til å gå inn for en utbygging av slalåmanlegget i Grefsenåsen som bryter med miljøpolitikken og samarbeidsplattformen til byrådet.

Grefsenåsen er ett av Oslos viktigste friluftsområder. Skogen blir brukt hele døgnet, hele året.

I Grefsenåsen ligger slalåmbakkene Grefsenkleiva og Trollvannskleiva. De drives av det private Oslo Skisenter, som leier grunnen av kommunen. Heisene er slitt og bakkene må jevnes ut. Det krever reguleringsplan, siden anlegget ligger innenfor markagrensa.

Så langt er alle enige. Også vi støtter utbedring innenfor grensene til dagens anlegg. Problemet er at Bymiljøetaten i Oslo har laget et forslag til reguleringsplan som er en ren utbyggingsplan for Oslo skisenter, og forringer Grefsenåsen som friluftsområde.

Rødt i Oslo spurte nylig idrettsbyråd Omar Gamal om planene. Idrettsbyrådens svar gir i praksis full støtte til planforslaget. Derfor spør vi om SV er i ferd med å svikte som miljøparti i Oslo.

[ – Her hadde Rødt virkelig muligheten til å hjelpe de som sliter kanskje aller mest ]

Arealet til skianlegget vil øke med ca. 50 prosent. Det er i strid med byrådets samarbeidserklæring, hvor det står at byrådet skal «ikke åpne for utbygging eller utvidelse av idrettsanlegg i Marka, med unntak av Huken».

Planen bryter med byrådets miljøpolitikk. Det skal bygges en ny heis gjennom en skog som er planlagt vernet, fordi den er et av Oslos viktigste friluftsområder. Heisen rammer stien til kulturminnet Haralds hytte.

Det planlegges en ny nedfart for storslalåmtrening i Grefsenkleiva. For å få bedre fall må bakken fylles opp med 200.000 m3 tilkjørt masse. Utbyggingen skal finansieres ved at Oslo skisenter får lov til å innkassere penger for å tilby Grefsenkleiva som dumpingplass for stein fra de mange tunellarbeidene i Oslo. Kleiva er kommunens grunn og innenfor markagrensa. 22.500 lastebillass med masse fra byens nye tuneller skal kjøres inn i Lillomarka.

Heisen skal forlenges, slik at nedfartene i Grefsenkleiva blir lengre. Resultatet er at alpinister fra to nedfarter krysser turveien som er den eneste bilfrie adkomst til Lillomarka fra Grefsen og Lofthus. I Tryvann er alle slike kryssende løyper nedlagt, så turveien må sikres med bru. Men kommunen krever ikke bru. Adkomsten til marka blir stengt når alpinanlegget er i drift.

De gamle heisene skal byttes med fire seters stolheis, og kapasiteten blir flerdoblet. Adkomsten blir bilbasert, og på Årvoll blir det kaos. Parkeringsplassen på Trollvann skal utvides til det doble, innenfor markagrensa.

[ Høyre ønsket å bytte Oslos juletre fordi noen har vitset om det på internett ]

Det er ikke laget noen analyse av klimaeffektene fra anlegget. Hvordan forsvarer byråd Omar Gamal dette? Bruddet med byrådsplattformen blir bortforklart med at plattformen ikke var skrevet da reguleringsarbeidet ble satt i gang. Plattformen gjelder vel etter at den ble undertegnet?

Biltrafikk til bakken blir framstilt som et miljøtiltak, fordi den angivelig erstatter bilkjøring til andre slalåmbakker. Den nye parkeringsplassen innenfor markagrensa skal pyntes med sykkelparkering.

Heistraseen framstilles som et attraktivt turområde, og slalåmbakkene kan brukes til hundelufting. Når krattet gror på steinfyllingene kalles det «reetablering av skog».

Forsvaret for den farlige kryssingen i Grefsenkleiva er ren bløff. Byråden hevder at situasjonen blir som før. Det motsatte er tilfelle, fordi bunnen av hovedheisen ligger ovenfor ved turveien i dag. Alpinistene stopper før de krysser turveien for å ta heisen opp. Med ny heis fra bunnen av bakken vil alle som kjører alpint krysse turveien i full fart.

[ Anne Bitsch om Frp-bråket: – Jeg har ikke noe lag av spinndoktorer rundt meg (+) ]

Vi har laget informasjonsside om utbyggingsplanene, og diskutert dem i lokalmiljøet. Mange ønsker et kompromiss. Problemet er at kommunen ikke har lagt opp til noe kompromiss. Bymiljøetaten snakker bare med Oslo skisenter.

Omar Gamal må snarest stoppe utbyggingsplanene i Grefsenåsen, sende dem tilbake til tegnebrettet og invitere friluftsorganisasjonene til samarbeid. Grunnplanet i Oslo SV og de andre byrådspartiene må våkne, slik at SVs idrettsbyråd ikke svikter i miljøpolitikken.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen