De rare forslagenes dag

Jeg kan ikke si det klart nok: Hvis du har en jobb som ikke innebærer faktisk sjølplaging skal du være glad du slapp å se hele bystyremøtet denne onsdagen.

Politikere som snakker i time ut og time inn om hva de helst vil gjøre med byen er kjedelig nok på et vanlig bystyremøte. Men når de i tillegg skal snakke om de store linjene, budsjettet for et helt år, da er det mye som skal sies. Og det aller meste av det er ganske åpenbart.

Du veit …

Arbeiderpartiet mener de har laget et godt budsjett. De mener å ha god kontroll på økonomien, og at alt er gjennomført innafor en ansvarlig ramme.

Høyre mener økonomiplanen (altså ikke budsjettet for neste år, men planen for de neste fire åra) viser at Oslo er i en svært alvorlig økonomisk situasjon. Men at gratis AKS må gjøres behovsprøvd.

Fremskrittspartiet mener det er for utrygge veier i denne byen.

Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger (som du for øvrig ikke må FINNE på å kalle Bompengepartiet, for det er svææært respektløst), mener det uansett ikke går an å sykle i Oslo i annet enn «noen få sommermåneder), og at sykkelveipenger er bortkasta.

Kristelig Folkeparti er skuffet over at kirkene og trossamfunnene ikke får nok penger.

Miljøpartiet De Grønne mener, ikke overraskende, at budsjettet er bra.

Venstre mener problemene i Oslo-skolen er i ferd med å bli komiske og langvarige.

SV mener budsjettet representerer en historisk satsing på fremtidens Oslo-borgere.

Senterpartiet er veldig opptatt av at Senterpartiet har kommet i regjering, og forteller at det gir Oslo veldig mye bra greier og penger fordi Senterpartiet har kommet i regjering.

Mens Rødt mener budsjettet er godt og klokt.

Alt er nogen lunde som normalt, med andre ord.

[ Raymond Johansen fikk en nesestyver av sin egen regjering i forrige uke ]

Oppi alt dette åpenbare er det som nevnt i det minste fint at det kommer noen artige og rare forslag på bordet, på dette langdryge bystyremøtet den åttende november i det stadig verre år 2021.

Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg nevnte for eksempel allerede på mandagens møte i Forretningsutvalget at hun mente byrådet burde kjøpe et nytt juletre til London.

Mens Høyre-kollega James Stove Lorentzen satt ved siden av med armene i kors og ristende på hodet la Høyres gruppeleder, tilsynelatende i fullt alvor, fram en rekke forslag om at først byrådet, så Forretningsutvalget og til slutt bystyret burde betale for å ta ned det tradisjonelle juletreet, kjøpe et nytt 22 meter høyt tre i London, og så sette det opp i stedet for det Oslo kommune allerede har frakta over fra østmarka. Alt i løpet av de to ukene som står igjen før jul.

Alt det fordi noen har dratt vitser om at treet er stygt på internett.

Anne Rygg argumenterer knallhardt for at Oslo skal si "Unnskyld for at presangen ikke var så fin altså, jeg skal kjøpe en ny" til London. (Oslo kommune-TV)

Anne Haabeth Rygg fikk ikke engang sin egen partifelle Lorentzens stemme i Forretningsutvalget. Og ingen andres heller, sjølsagt. Derimot fikk hun en liten håndfull innlegg som mer og mindre høflig prøvde å antyde at dette forslaget verken var realistisk eller smart.

Men, neida. Rygg kjørte på, og insisterte på å få forslaget sitt debattert helt til slutt på bystyremøtet.

Der ble det ikke tatt særlig pent opp av ordfører Marianne Borgen, som tross alt er ansvarlig for gaven.

– Jeg tenker at Oslo bystyre bør se på dette som et kjærlighetstre, sa hun poetisk. Og kunne fortelle at hun i år hadde fått ekstra mange brev fra folk i London som ville uttrykke sin takknemlighet.

– Det er ikke noe behov for å bytte det ut, sa hun.

– Treet står der og ser fint ut. Og det er ikke så mye mer å si, sa Aps Andreas Halse.

På selve bystyremøtet greide gruppeleder Anne heldigvis i det minste å mønstre sine egne partifeller til støtte for forslaget. Men ingen andre.

[ Rødt og byrådspartiene enige om Oslo-budsjett ]

Også Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger liker å være friske i frasparka. De protesterer kraftig mot budsjettposten om gratis skolemat, fordi maten visstnok skal være vegansk. Alle barn er ikke vegetarianere, lærer FNB oss.

– Hvis det skal være gratis skolemat til elever, så må elevene selv få velge. Det er den ensidige satsingen på vegetarisk skolemat for elever som stort sett ikke er vegetarianere vi er imot, sier Bjørn Revil.

«Da de færreste av elevene er veganere og heller ville valgt alminnelig mat dersom de fikk velge selv fremtrer dette som en meningsløs utgift», skriver partiet i en merknad.

Ta den, brødskive med jordbærsyltetøy! Fuck you, spagetti med ketsjup! Dra til veganerhelvetet, havregrøt!





Og jaggu, ved innledninga til onsdagens møte ble det til og med vedtatt å arrangere juleselskap!

Du skjønner, julebordet på Rådhuset er avlyst, eller i hvert fall utsatt. Men Høyre foreslo stolt å invitere byens bostedsløse til en julemiddag for pengene i stedet.

Og som så mange gode tiltak ble det enstemmig vedtatt på flekken, ingen har jo lyst til å si nei til å gi mat til byens vanskeligst stilte. Men det er klart. Dagen etter at landet ble stengt ned og det ble forbudt å ha mer enn ti folk på besøk i private hjem, framstår det jo som bittelitt snodig å vedta å bruke en halv million kroner på å samle folk for å spise middag. Sjøl om det er fint å gi mat til folk.

Men, men.

[ Lei av politikk nå, og vil heller ha ball? Sjekk ut Trikkeligaen, Dagsavisens ukentlige podkast om Oslo-fotball ]





Ellers er det verdt å merke seg følgende:

* Høyre prøver å være politikkens Britney. Men i stedet for å bytte kjole for hver låt, bytter Høyre Teams-bakgrunn for hvert innlegg. Mehmet Kaan Inan bytta fra «tomt klasserom»-bakgrunn til «speilvendte nyhetsoppslag»-bakgrunn. Per Trygve Hoff gikk en stund for «Oslos framtidige gjeldsgrad»-bakgrunn, mens Eirik Lae Solberg gikk for «Oslo-skyline»-bakgrunn. Pluss at tidligere nevnte Anne Haabeth Rygg gikk for «rufsete juletre»-looken. Litt overivrig, men ellers friskt.

* Britt Fossum i FNB gikk for en mer sommerlengtende Bahamas-bakgrunn, mens Venstres Hallstein Bjercke foretrakk «skjegg og hørselvern»-looken denne onsdagen. Ja, og Aps Jon Reidar Øyan gikk for den klassiske «hoppbakke i regnbuefarger»-bakgrunnen.

Det er mye fint i Teams-bakgrunner. Øverst er Mehmet Kaan Inan fra Høyre, nederst øver Høyres Per Trygve Hoff og Arbeiderpartiets Jon Reidar Øyan seg på samme posering. (Oslo Kommune-TV)

* Noen ganger er det litt vanskelig å forstå hva representantene egentlig vil oppnå. Særlig når «Venstre foreslår også en større satsing på rus». For ikke å snakke om når FNBs Britt Fossum mener Oslo trenger å «forebygge psykisk helse». Eller når Høyre vil sikre finansiering av det å «håndtere mobbearbeidet i Osloskolen».

Mest sympatisk er det vel når Høyre foreslår å «gjeninnføre økt lønn til lærere som jobber på skoler med særskilte utfordringer». Hvis det forslaget hadde fått flertall, ja … da kunne vel de som jobber på steder det IKKE har vært litt særskilte utfordringer det siste halvannet året rekke opp hånda. Men det ville vel neppe bli særlig mange hender i været.

* Og etter et hurtigvedtak mandag blei det bestemt at møtet måtte holdes digitalt, på grunn av de nye restriksjonene. Dermed måtte altså representantene igjen komme seg på hjemmekontoret og vise fram bokhyllene eller de ferdiglagde bakgrunnene sine til verden.

Vi har jo vent oss til det. Så da internett på Rådhuset på et tidspunkt forsvant i nesten en time, det var vel da vi virkelig innså det på ekte:

Det er ikke ferdig ennå. Ikke på langt nær.