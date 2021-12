Tilbudet til rusbrukere ble ikke reddet av Rødt: - Nå må vi bare sette oss ned å finne ut av hva vi skal gjøre

For under to uker siden skrev Dagsavisen om at støtten til Evangeliesenteret risikerer å bli kuttet kraftig i Oslo-budsjettet for 2022. Søknaden fra senteret var på 1,5 millioner, forslaget til byrådet var på 300.000 kroner. Nå er byrådets budsjettforhandlinger med Rødt ferdige, og forslaget består. Det betyr at senteret får 1,2 millioner mindre enn de trenger for å opprettholde dagens tilbud med matutdeling til Oslos rusbrukere.

– Jeg blir ganske ordknapp. Det viser hvilke prioriteringer Rødt har på blokka. Mer usosialt blir det nesten ikke, var dommen fra Høyres Hassan Nawaz.

Alvorlig situasjon

Når Dagsavisen ringer bestyrer i Evangeliesenteret Oslo, Stian Ludvigsen, har han enda ikke fått vite at kuttet består etter forhandlingene.

– Det er jo rett og slett en veldig alvorlig situasjon for oss, så nå må vi bare sette oss ned å finne ut av hva vi skal gjøre. For det er i hvert fall helt umulig å fortsette på samme måte med dette budsjettet.

Litt forfjamset over nyhetene Dagsavisen bringer, må Ludvigsen rett og slett holde an litt med å kommentere noe videre. Han må ta noen telefoner først.

Da Dagsavisen sist besøkte Evangeliesenteret var han klar på at et så kraftig kutt vil gå dramatisk ut over tilbudet de har for Oslos rusbrukere.

– Hvis det blir kuttet så dramatisk som foreslått, kan vi sikkert få stekt noe vafler og sånt, men det er ikke sjans i havet å få kjørt noe transport og hentet hundrevis av tonn med mat. Det går ikke. Den maten klarer ikke vi å få inn hit, det er for omfattende distribusjon og logistikk bak det. Det koster penger. Blir det så dramatisk, vil matposen ryke helt bort.

1. september fikk Evangeliesenteret foreløpige tall fra Matsentralen om hvor mye mat de har hentet så langt i år. Lista sier 260 tonn, og de ligger øverst. De henter mer mat enn de tre neste på lista sammenlagt. Likevel skal støtten altså kuttes, og matposen risikerer dermed å ryke.

200 søkere

Dagsavisen ringer fredag til Rødts fraksjonsleder i helse- og sosialutvalget, Maren Rismyhr.

– Det er 200 organisasjoner som søker om støtte på helse- og sosialområdet. Det er langt fra penger til alle. Gjennom forhandlinger med byrådspartiene klarte Rødt å øke tilskuddssummen med 18,5 millioner utover det som var byrådets innstilling. Evangeliesenteret er en av flere organisasjoner som deler ut mat i sentrum. I denne omgangen prioriterte vi andre. Samtidig klarte vi å forhandle fram 108 millioner til bydelene. Det gir mer rom for at folk kan få hjelp der de bor og at noen flere kanskje slipper å dra sultne til sentrum, sier hun.

Andreas Halse, Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret, begrunner også kuttet med at det finnes flere lignende tilbud.

– Det er først og fremst fordi de har søkt om støtte til arbeid i sentrum, hvor det er en del andre som er etablerte og drevet med dette i lang tid. Blå Kors, Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, som alle driver med lignende tilbud. Det er først og fremst det som er vurderingen.

– Usosialistisk

Stian Ludvigsen ringer oss tilbake. Nå har han også fått det noenlunde bekreftet. Selv om kuttet ikke står skrevet i stein før onsdag 8. desember, når budsjettet blir vedtatt i bystyret, ser det mørkt ut.

– Det er veldig usosialistisk, spesielt av et sosialistisk parti som Rødt. Her hadde de virkelig muligheten til å hjelpe de som sliter. De som sliter kanskje aller mest, faktisk.

Da Evangeliesenteret ble presentert med budsjettforslaget tidligere i høst stusset bestyrer Ludvigsen på hvorfor kuttet blant annet begrunnes med at de er et nytt tiltak.

– Vi har altså holdt på i 10 år, så hvorvidt man kan kalle oss et nytt tiltak er jo et godt spørsmål.

