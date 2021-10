Viken – kolossen vakler!

Det fortelles med en betydelig grad av troverdighet, at den siste brikken i det nye kartet for fylkesinndeling i Norge, ble fattet i en sen kveldstime hvor alle var så møtetrette, at de hadde godtatt hva som helst. Slik skal altså Viken ha blitt til.

Nå har den nye regjeringen besluttet at de fylkeskommunene som ønsker oppløsning, vil få dette innvilget etter at regjeringen har mottatt slik anmodning fra fylkesstyrene. Fylkesstyret i Troms og Finnmark var tidlig ute og vil bli oppløst.

Når det gjelder Viken så uttalte ledelsen ved sin tiltredelse at de ville søke om oppløsning hvis det skulle bli et regjeringsskifte. Så har skjedd, men søknad om oppløsning forventes først å kunne foreligge i februar 2022. I mellomtiden får vi smøre oss med tålmodighet.

I dette tilfellet skal altså folk som har fått godt betalte stillinger i den nye fylkeskommunen ha ansvar for å utarbeide anmodning om oppløsning som innebærer at de mister sine godt betalte stillinger. Dette må vel være inhabilitet av første klasse og det i en sak som direkte vedrører 1.250.000 mennesker, 23,4 prosent av Norges befolkning!

Etableringen av Viken fylkeskommune må være tidenes lærepenge for norske politikere og byråkrater. De burde ha lagt sin arroganse på hylla og fulgt noen kjøreregler:

Ha respekt for folkeopinionen. Spør folk først.

Ha respekt for folks identitet og geografiske tilhørighet – Østfoldinger er ikke Vikinger.

Ikke undervurder betydningen av lokalkunnskap.

Vær bevisst om at stordrift er noe av det aller vanskeligste man kan begi seg inn på. Lange informasjons og ordrelinjer, begrenset oversikt, og manglende nærhet til de mennesker som skal betjenes.

«Stor er sterk» er en myte. Det kunne like gjerne hete «Koloss på leirføtter». Et annet uttrykk er «small is beautiful!»

I dette spillet er det ikke mindre enn 12.000 heltidsansatte. Det kan antas de fleste skal tilbake til sine tidligere arbeidsplasser. Og så sant de ikke som fotballspillere krever «sign on fee», skulle ikke dette behøve å koste all verden.

For øvrig har vi ikke sett en eneste beregning av hele kostnadsbildet for noen av de omtalte oppløsningene. Vi må regne med at uforstand har sin pris. Men vi håper at en god del av det utviklingsarbeidet som er utført av Viken, også må kunne utnyttes i nye løsninger.

Selv om oppløsning av Viken nå synes sannsynlig, er det fortsatt spennende om vi kan feire en ny frigjøring i februar 2022. Vi tar intet for gitt før oppløsningen er formelt vedtatt!