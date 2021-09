Støre, du vet hva du må gjøre

Det er bra at Arbeiderpartiet støtter at oljeskatteregimet skal endres.

Forslaget vil bidra til å flytte risiko ved oljeleting fra staten og skattebetalerne over på oljeselskapene. Samtidig forventer vi at en eventuell rødgrønn regjering går lengre, om den skal ha troverdighet på klima og jobber.

FNs klimapanel har erklært kode rød for menneskeheten, og bedt om full stans i letingen etter mer kull, olje og gass. Et første steg er å stoppe subsidieringen av ulønnsom og klimafiendtlig oljeleting.

At endringene i oljeskatteregimet ikke har kommet for lenge siden viser med all tydelighet oljeindustriens totale makt over våre folkevalgte. I helga uttalte Jonas Gahr Støre til NTB at «det er viktig å lytte til de tilbakemeldingene (om oljeskatten) som kommer, både fra selskapene, fra lokale myndigheter og fra de ansattes organisasjoner».

Da må vi minne Støre på at han også må høre på klimaforskerne, miljøbevegelsen og skolestreikende ungdom i høringsprosessen, ikke bare oljelobbyen. Vi kommer til å følge opp og be om ytterligere skjerpinger i oljeskatten.

Neste statsminister og regjering vil ha et historisk ansvar for å ta tak i den norske oljeelefanten i rommet. Det finnes bare en vei til null utslipp. Vitenskapen er klar på at vi må slutte å lete etter olje.

Responsen til Ap kan umulig fortsette å være det evinnelige «norsk petroleumspolitikk ligger fast». Skal vi lykkes med å skape trygge jobber, en grønn omstilling og holde oss innenfor 1,5-gradersmålet, trenger vi mer politisk styring, ikke mindre, og vårt krav er fortsatt at Ap må respektere FN og Det internasjonale energibyrået (IEA) og avlyse all leting etter mer olje og gass.

«Utvikle, ikke avvikle», lyder Aps nye slagord for oljenæringen. Når skal Ap slutte å lukke ørene for de mange økonomene som advarer mot den finansielle klimarisikoen staten tar ved å subsidiere ny oljeleting?

I stedet bør Ap satse på omstilling for å redde klimaet, og sikre trygge, grønne jobber. Forskning viser at en videre satsing på olje og gass stjeler nødvendig kompetanse, kapital og tid fra arbeidet med omstillingen.

For hvem skal ta de grønne jobbene i industrien om alle de flinke folka som jobber i olja skal fortsette med det? Hvordan skal vi finansiere grønne industrisatsinger om vi fortsetter å subsidiere olja, og lar det statseide Equinor få pumpe store penger inn i nye olje- og gassfelt i inn- og utland?

Historisk ser man at det er i nedgangstider at oljebransjen har satset mest på grønn aktivitet. Finanskrisa i 2009 og oljeprisfallet i 2015 og 2016 utløste fornybare satsinger. Koronakrisa kunne gjort det samme, hadde det ikke vært for at Ap, sammen med fossilkameratene Høyre, Frp og Sp, gikk sammen og sikret olja enda mer gullkantede rammevilkår enn det næringa allerede hadde.

Effekten har vært tydelig: det har kommet et rush av oljeprosjekter, og grønne prosjekter som havvind har havnet bakerst i ordrebøkene til leverandørindustrien. Sånt blir det rett og slett ikke grønn omstilling og trygge jobber av.

Det var en korttenkt, bakstreversk politikk.

Regjeringen Solberg har tatt lærdom av dette ved å foreslå endringer i oljeskatten. Det er bra at Arbeiderpartiet har varslet at de vil støtte dette. Men Jonas Gahr Støre må gå lenger. Han må gå inn i historien som regjeringssjefen som tok klimakrisa og omstillinga på alvor.

Støre har sagt at han har lovet barna og barnebarna sine å ta klimakrisa på alvor. Skal det løftet oppfylles må Støre slutte med stø kurs i oljeletingen.