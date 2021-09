Høyre om gjenvalg: – Vi har fortsatt en sjanse, og den er mye større enn folk tror

– Er det noe disse siste årene har lært oss, så er det at måling er måling, og valg er valg. Derfor tror jeg den siste uka blir viktig, for det er først nå mange bestemmer seg. Vi har fortsatt en sjanse, og den er mye større enn folk tror, hevder arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), og tenker spesielt på erfaringene fra forrige stortingsvalg i 2017.

Da lå Høyre dårlig an foran valget, men greide i løpet av valgkampen å klatre helt opp til 25 prosent. Med både Venstre og KrF over sperregrensen og et Frp på over 15 prosent, ble det gjenvalg og fortsatt borgerlig flertall.

– Dagbladet hadde i 2017 en forside der det sto noe slikt som: «Sorry Erna, men det er bare 11 prosents sjanse for at du fortsetter». Hovedhistorien i mediene nå er jo at valget nærmest er avgjort, og at det kommer til og blir en eller annen variant av den rødgrønne koalisjonen. Men valget kan bli jevnere enn den historien forteller, mener Isaksen.

«Det skal faktisk ikke så mye til»

Høyre skal i år overbevise velgerne om at de skal gjenvelge en statsminister og en regjering for andre gang. Da trenger man motivasjon, og i det minste et lite håp om at det er mulig. Det er særlig en artikkel i VG sist helg som har skapt nytt håp i Høyres valgkamp: Bare 144.000 stemmer mangler for å få borgerlig flertall, skrev VG i sin analyse, da basert på en enkeltmåling der KrF og Venstre kommer over sperregrensen, Rødt og MDG faller under den, mens Høyre og Frp løfter seg.

Flere Høyre-politikere har delt saken i sosiale medier de siste dagene, særlig sitatet fra valgforsker Johannes Bergh: «Det skal faktisk ikke så mye til». Bergh har siden fulgt opp overfor TV2:

– Det er mulig. Man må flytte på fire-fem prosent av velgerne, sa han.

Til NTB har han imidlertid i ettertid sagt at da skal de borgerlige ha skikkelig flaks, og at det er «svært lite sannsynlig» at de borgerlige vinner.

Statsminister Erna Solberg selv sender stadig ut positive signaler fra sin halsbrekkende valgkamp-busstur langs kysten opp til Bodø: Hun har ikke tenkt å gi opp håpet før valglokalene stenger.

Det er ikke veldig store utslag som skal til. — Torbjørn Røe Isaksen (H)

– Velgerne beveger seg

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen tror denne siste uka før valget kan bli viktig for hvordan det går til slutt, på tross av at meningsmålingene stadig viser rødgrønt flertall.

– Velgerne beveger på seg nå, tror Isaksen.

– Selv om en god del har forhåndsstemt, så er det også en god del som bestemmer seg nettopp denne uka her. Det er ikke veldig store utslag som skal til før man ser at det borgerlige flertallet er innen rekkevidde i fire år til, tror han.

– Det handler litt om at Ap fortsatt ligger lavt, Sp ligger ikke veldig høyt, det er sterk konkurranse mellom MDG, Rødt og SV. Samtidig ser vi at Venstre kommer seg over sperregrensen, mens KrF har god mulighet til å mobilisere for å klare det samme. Både Frp og Høyre har mulighet til å løfte seg en del i innspurten. Da er det en helt realistisk mulighet til å få Erna Solberg som statsminister i fire år til. Hvis vi fra vår side klarer å løfte fram den solide statsministerkandidaten vi har, som er populær, men også politiske saker som skole, trygg styring, og fortsatt satsing på å få helsekøene ned – så tror jeg at det kan være med på å løfte oss over målstreken, mener Isaksen, som også regner med litt «drahjelp» fra de rødgrønne.

Folk kan bli skremt av utsiktene til «rødgrønt kaos», tror Isaksen.

– Jeg tror de sitter og ser på valgdebatter og tenker over hvordan de siste åtte årene har vært, men også hva som er alternativet til Erna Solberg som statsminister. Jeg ser at den radikale venstresiden jo har styrket seg veldig. Det, kombinert med regjeringskrumspringene til Senterpartiet, som jo etter alle solemerker blir avhengige av SV, kanskje også Rødt og/eller MDG, men som samtidig sier at de vil ha en mindretallsregjering, med Ap og Sp. Alt dette kaoset gjør at velgere som er opptatt av trygg styring og forutsigbarhet, tenker at ytre venstre ikke passer for dem. Mange moderate velgere liker ikke de partiene.

Høyt trykk

Oslo Høyres leder og stortingskandidat Heidi Nordby Lunde driver valgkamp i hovedstaden, og innrømmer at de for lengst har begynt å bruke den for Høyre oppløftende VG-saken ute i felten, særlig overfor de potensielle Høyre-velgerne som ikke syns det er vits å stemme på partiet fordi de tenker at valget allerede er avgjort og at det blir regjeringsskifte.

– Vi har snakket med folk om den saken, ja, og jeg tror at det bidrar til at vi får folk ned fra gjerdet. Vi prøver å få fram at gapet mellom oss og de rødgrønne egentlig ikke er så stort. Det varierer fra meningsmåling til meningsmåling, hvor stort det gapet er. Vi føler at vi får mer positive tilbakemeldinger der ute, enn meningsmålingene skulle tilsi. Er det noe vi ikke ser? Det er det vi sitter og lurer på, sier Lunde til Dagsavisen.

– Det som også snudde det for oss, var den målingen som viste at Senterpartiet hadde mistet halvparten av velgerne sine. Etter det har folk virkelig stått på, sier Lunde, som forteller om høyt trykk i partiets valgkampmaskineri, om stands, dørbanking og velgertelefoner. Det har ikke vært et problem å få med seg nok frivillige, selv til en valgkamp der de slåss mot dårlige odds.

– Jeg trodde det skulle bli vanskeligere å mobilisere, med tanke på meningsmålingene og det at vi har sittet i regjering i åtte år. Jeg trodde at folk skulle være vanskelig å be. Men folk har stilt opp, og vi ser også at det hjelper, mener hun.

– Vi merker at folk har forhåndsstemt. Nå har vi denne uka igjen, sier Lunde, som satser på at alt jevner seg ut mot slutten. I likhet med Isaksen minner hun også om hvor mørkt det så ut for Høyre i 2017.

– Men en uke før valget i 2017 så det ganske likt ut som nå, sier Lunde, som ikke vil si hva som er hennes drømmeresultat for Høyre. Men hun antyder at hun tenker på valgresultatet i 2017, der Høyre fikk 25 prosent.

– Motivasjonen for oss som driver valgkamp i Oslo, er å bli størst mulig i byen, og at vi sikrer oss seks mandater. Da må vi nok opp i 28 prosent, sier Lunde.

