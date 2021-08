Drikk mindre, opplev mer

Det er studiestart, og noen vil diskutere hvorvidt det er nødvendig for studentene å drikke så mye under fadderukene, mens andre vil riste på hodet over et såpass masete spørsmål. Er det mulig å oppleve mer uten alkohol, enn med?

Selvfølgelig, vil noen tenke.

Helt sikkert, vil andre svare, men med en sarkastisk tone. Greit nok at det sikkert finnes individer som har et spennende liv uten alkohol, men det kan da umulig være hovedregelen. Og riktignok kan vi ha det gøy uten alkohol, men det er i tillegg til, og ikke i stedet for alkohol. Eller?

Opplevelser i beruset tilstand kaster fort skygger over vår edru tilværelse.

At mange av oss i Norge liker å drikke, er et faktum. Alkohol får gjerne ting til å oppleves mer spennende. En ellers middelmådig samtale oppleves dyp og spennende. En platt vits er kjempegøy. Men ikke minst senker alkohol impulskontrollen slik at ellers reserverte nordmenn endelig får noe til å skje. Vi tør å sjekke opp han kjekke fyren, vi hopper i bassenget med klærne på (eller helt av, for den saks skyld) og vi som ellers ikke tør å synge i dusjen engang, får endelig testet stemmebåndene.

Men alkohol har også en annen side.

De fleste er kjent med dagen derpå, hvor den planlagte løpeturen utgår, hvor samtalene vi må lide oss gjennom er alt annet enn spennende, og vi kommer på at personen vi flørtet med i går egentlig er en douche vi ikke vil ha for mye med å gjøre.

Også er det de folkene som blir ufordragelige i fylla. Ikke oss selv, så klart, men den ellers trivelige personen som plutselig lirer av seg all mulig dritt. Hvordan skal vi forholde oss til det? Skal vi skrive det på fyllekontoen, trekke på skuldrene og bestemme oss for at det ikke betyr noe?

Opplevelser i beruset tilstand kaster fort skygger over vår edru tilværelse som hindrer oss i å være til stede her og nå. Hvis vi går og bekymrer oss for hva vi gjorde og hva ting betydde, er det vanskeligere å fokusere på menneskene rundt oss og på å oppnå målene våre. Har vi ikke fokus, er det også mindre sannsynlighet for at vi skal få til å realisere de tingene vi dypest sett ønsker oss – vi går glipp av noe.

Men det samme gjør vi, hvis vi for lettvint tyr til alkohol som aktivitet på bekostning av andre aktiviteter.

Kreativiteten går på sparebluss, og alkohol blir aktiviteten.

Fadderukene har ofte hatt stort alkoholfokus, og aktiviteter som «bar-til-bar» handler åpenbart om alkohol i seg selv. Man kan innvende at man kan drikke alkoholfritt på bar, men selv om det finnes veldig mye god alkoholfri drikke og utvalget blir stadig bedre, så går man ikke fra bar til bar for å oppleve ulike smaker.

Man går dit fordi alkohol også er et rusmiddel som gir en rusopplevelse. Det er drikking som er selve aktiviteten på dette arrangementet, og gjerne på flere av aktivitetene som settes opp under fadderukene, men «bar-til-bar» er en gjenganger ved flere studiesteder og derfor brukt som eksempel.

Selv om fadderne på flere studiesteder gjør en veldig god jobb i å legge opp et bredt tilbud, er det fortsatt slik at studenter som ikke drikker har større sjanse for å droppe fadderukene. I en undersøkelse Respons Analyse utførte for DNT – Edru Livsstil i 2020, oppga 31 prosent av respondentene som aldri drikker alkohol, at de ikke hadde deltatt på noen aktiviteter i fadderuken. For studenter generelt var det bare 10 prosent som ikke hadde deltatt på noen aktiviteter (såfremt de hadde tilbud om det. Det er også noen studenter som ikke får tilbud om fadderuke).

Det er lett å ty til alkoholfokuserte aktiviteter siden flertallet drikker alkohol.

Men det betyr ikke at flertallet alltid ønsker å drikke alkohol. I samme undersøkelse oppga 54 prosent av nåværende og tidligere studenter – respondentene var i alderen 18-30 år – å ha drukket alkohol uten egentlig å ha lyst.

Når det er en sterk forventning om at det skal drikkes alkohol, så kan vi fort ende opp med å gjøre det selv om vi ikke vil. Da tar alkoholen plassen til det vi gjerne skulle gjort i stedet. Kreativiteten går på sparebluss, og alkohol blir aktiviteten.

I samme undersøkelse stilte vi også spørsmål om hva slags sosiale arrangement eller fritidsaktiviteter unge i alderen 18–30 gjerne skulle sett mer av.

Vi fikk drøssevis av svar, blant annet rulleskøytedisco, volleyball, vannsport, utekino, dansing, quiz, turgåing, e-sport, klatring, fotball, orientering, pole dancing, strikketreff, speed dating, motorsport, matlaging, cosplay, politisk debatt, brettspill, løp, yoga, meditasjon og gaming.

Så må man ta en øl for å finne på noe gøy?