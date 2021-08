Skolelykke til salgs

«Sommerferien er i gang. Vi har alltid time out i løpet av dagen og da synes jeg det er helt supert at denne tiden kan brukes til å regne litt matte @hej_albert er både lærerikt og smart, og passer for barn mellom 3–16 år. I sommer kan du teste helt gratis!»

Det er influenser Caroline Berg Eriksen som skrev dette i et Facebook-innlegg med bilde av henne selv og barna hennes, tydelig markert som reklame tidligere i sommer. Det er nemlig kampanjetider for den svenske matte- og læringsappen som finnes i Norge og flere andre land. Også Anna Rasmussen, kjent som Mammaen til Michelle, lovpriser appen i en sponsa reklamevideo med barna hennes, som kan dukke opp på Facebook hvis du googler Albert-appen en gang eller to. Og et kjapt søk på Instagram gir innlegg på innlegg med pene foreldre og barn som koser seg med matteoppgaver på nettbrett, korrekt markert med “betalt samarbeid”. Kosen har de fått betalt for, med andre ord. Og timinga til kampanjen er helt selvsagt ikke tilfeldig: Det er vel noen foreldre der ute som kjenner litt ekstra kriblinger i magen før skolestart. Og er det noe som får oss til å åpne lommeboka, så er det barna våre, og frykten for at de ikke har det de trenger.

Appen tilbyr en mengde ulike oppgaver myntet på barn i ulike aldre fra tre år og oppover, helt til 16 år. Ifølge gründerne selv skal den ha en demokratisk funksjon, ved at alle skal få muligheten til å bli gode i matte. Vel å merke, så lenge foreldrene tar seg råd til å betale opp mot 189 kroner i måneden, da. Åpenbart synes mange foreldre at denne investeringen er verdt å gjøre. Ifølge selskapet selv har de flere hundre tusen brukere.

«Begynn på et tidlig stadium for å skape gode forutsetninger for å lykkes på skolebenken senere». Det kan nok være vanskelig å motstå det slagordet. Hvem vil vel ikke at poden skal gjøre det bra på skolen? Og matte er jo viktig. Og skjermtid bør jo fylles med noe som bedrer prestasjonene til barnet. Ikke rein underholdning, si.

Opprinnelig startet de to gründerne av appen med utgangspunktet at de skulle selge den inn overfor skoler i Sverige. Men det gikk for treigt, og skolene hadde for lave budsjetter. Så de endret strategi: De skulle selge seg inn til privatpersoner, til foreldre.

Og det gjør de med stor suksess. Albert har fått tunge investorer, og er stor internasjonale business. Det har helt sikkert ikke vært så ille for dem at skoler har vært stengt, og mange barn har hatt hjemmeskole. Utdanningsteknologi og lærings-apper har gjort god butikk siste året. Og at Albert droppet å koble seg på skolene, men heller har kastet seg over foreldrene, har åpenbart gitt høyere gevinst. Derfor tilbyr de også foreldre mer og mer gjennom appen. Nylig har de lansert en ny type foreldrerapport, der foreldre kan få innsikt i analyse over hva deres barn er gode på, og ikke minst: Hva de må bli bedre på.

Hvem trenger læreren, liksom?

En app som kan hjelpe barn med ferdigheter som er viktige for utdanningen, er vanskelig å kritisere. Og i seg selv er ikke denne typen apper problematiske i det hele tatt. Problemet er måten dette presses fram på, gjennom aggressiv influenser-reklame rettet mot foreldre som kun vil det beste for sine barn. Og med slagord som underbygger en forestilling om at man som forelder bør begynne å trene på matematikk med barna, allerede tre år før den tidlige skolestarten. En treåring kan så vidt kanskje gå på do og spise med skje og gaffel, og grave sandslott. Men matte skal man øve på i en app. Hvis man vil at ungen skal lykkes på skolen, vel å merke.

Det er mye som kan stresse småbarnsforeldre. Og blant generasjonen foreldre som har småbarn nå for tida, er vi mange som strekker oss milevis for å tilrettelegge selv den minste detalj for at barnets hverdagsliv skal være best mulig. Alt fra å skaffe det beste ulltøyet, til den riktige drikkeflaska blir viktig, mens den indre uroen sirkler seg rundt tanker om hvordan det skal gå med barnet videre i livet. Vi vil så vel, og akkurat det tror jeg sliter ut veldig mange foreldre. Derfor kjenner jeg et så intenst ubehag over å se rekken av foreldre som er betalt for å få andre foreldre til å kjøpe mer kunnskap til barna sine. Holder det ikke lenger at barna går i barnehagen og på skolen?

En god læringsapp kan helt sikkert være flott å inkludere i undervisningen i skolen, eller til bruk i barnehagen. Det gjøres også, selv om nettbrettenes inntog i skoler og barnehager har vært mye problematisert. Albert-konseptet hadde vært så veldig mye mer spiselig om det var inkludert i skolen, framfor å være influenser-fremmet med slagord som stresser foreldre, som igjen stresser barna sine. Albert-appen registrerer hver dag barnet ikke har gjort noen øvelser. For teamet bak appen ønsker at den skal bli mest mulig brukt. Som gründer Arta Mandegari sa til Göteborgs Posten for tre år siden:

– Barna prioriterer lekeapper og spill, så vi er veldig avhengig av foreldrenes drahjelp. Vi markedsfører oss ikke heller mot barna, men foreldrene.

Det kan godt være at det er masse fornøyde matte-glade barn takket være Albert. Men det er noe skikkelig ubehagelig over måten de selger seg inn på. Og jeg mistenker at foreldrerapporter og haugevis av influenser-reklamer egentlig retter seg mer mot noen andres behov enn barnets. I rekken av digitale hverdagslivstriumfer med skrittellere, søvnregistrering, kaloritellere, og gud-veit-hva, kan det kanskje være fint å få lagt inn noe data om barnas matteevner også? Så har vi kanskje en følelse av kontroll.