Ta dere en bolle, Rødt

I en kommende rødgrønn regjering Støre er det mer enn sannsynlig at samferdselsministeren får en diger budsjettsprekk på klimabomben E39 eller en av de andre motorveiene i Nasjonal Transportplan. Og det er sannsynlig at Frp og Høyre vil påstå at statsråden var for treig med å informere Stortinget om overskridelsen. Ikke at Frp og Høyre ville informert noe raskere selv, om de satt i regjering.

Men samma det. De neste fire årene på Stortinget vil opposisjonen ha lite annet å drive med enn å plage regjeringen. Så de stiller kanskje mistillitsforslag mot den rødgrønne samferdselsministeren.

MDG kommer ikke til å støtte et sånt mistillitsforslag. MDG kommer til å kjøre de rødgrønne så hardt vi kan for å oppnå politiske gevinster. Kanskje MDG vil felle en rødgrønn regjering. Men da kommer det til å være fordi vi har fått med oss høyresiden eller en annen allianse på å erstatte Nasjonal motorveiplan med en Grønn transportplan, på en banebrytende ny naturvernlov, på å stanse videre oljeleting, på å hindre at Senterpartiet lager industriskog av hele Norge eller utrydder ulven. Eller noe annet politisk viktig.

Rødt, derimot, kommer til å støtte Frps mistillitsforslag, og felle den rødgrønne regjeringen hvis den stiller kabinettsspørsmål. Samma for oss hva som skjer etterpå, det er ikke vårt ansvar, vil Rødt si. Det viktige er å skape maksimal baluba ut av en uklar diskusjon om akkurat når det burde vært informert.

Dette er jo ikke en vilt urimelig anklage. Det er nøyaktig det Rødt gjorde i Oslo bystyre. Det er dermed rimelig å anta at vi nå har fått se hvordan det partiet har tenkt å bruke makten de eventuelt får, i praktisk politikk.

Hva er den politiske gevinsten av mistillitsvedtaket i Oslo? Bedre miljøpolitikk? Absolutt ikke, selvsagt —

I Oslo pågår Norges mest progressive og spennende politiske prosjekt: Arbeiderpartiet, SV og MDG, ofte støttet av Rødt, gjennomfører et stort miljø- og klimaprosjekt som viser vei for alle andre byer. Vi gir plass tilbake til gående, syklister og kollektivtrafikk og gir folk ren luft. Vi vil bygge den nye, grønne byen som folk vil hygge seg i og ha råd til å bo i. Vi vil gjøre Oslo til et viktig bidrag til det helt nødvendige globale miljøprosjektet.

Svulstige greier, ikke sant? Ja, og akkurat så store og ambisiøse mål som politikken nå er nødt til å sette, og forplikte seg til, etter femti år hvor ingen har turt å bygge sykkelstier av frykt for å dulte borti den parkerte bilen til Fabian Stang. Osloprosjektet er ambisiøs miljøpolitikk i praksis, politisk samarbeid og risikovilje for å få til noe stort, bra og nødvendig.

Dette prosjektet synes Rødt det er veldig viktig å spenne bein på. Partiets uten sammenligning største politiske innsats i Oslo bystyre, har vært å hjelpe Frp og Høyre i å lage faenskap for de rødgrønne i innspurten til valgkampen. Det er jo ingen tvil om at dette var høyresidens hensikt. De misunner Oslos rødgrønne miljøprosjekt så intenst at de lenge har gjort alt for å kviste prosjektets mest kjente symbol, miljøbyråd Berg.

Mistillit er det aller tyngste parlamentariske verktøyet. —

Hva er den politiske gevinsten av mistillitsvedtaket i Oslo? Bedre miljøpolitikk? Absolutt ikke, selvsagt. Fikk Rødt en avtale med Høyre om å bedre boforholdene for folk med dårlig råd? Med Frp og Venstre om høyere eiendomsskatt for kaksene i åsen? Om mer leksehjelp til innvandrerbarn? Nei, sånt var jo ikke på dagsorden.

Dagsorden var at miljøbyråd Berg skulle informert tidligere om budsjettsprekken i vannforsyningsprosjektet. Ja det kunne hun gjort, som hun for lengst har sagt selv. Og da ville bystyret fått mer usikker info som det ville vært vanskeligere å gjøre noe vettugt med. Berg ventet til hun kunne gi bystyret sikker info.

Diskuter for all del hvor tidlig det er nyttig for bystyret eller Stortinget å få servert usikre antakelser, og hvor godt kvalitetssikret info bør være før den legges fram. Vedta gjerne at Berg burde informert tidligere. Men mistillit? Som selvsagt fører til kabinettspørsmål fordi ikke noe seriøst byråd, og ingen seriøs regjering, kan finne seg i sånt dill mot en av sine? Mistillit er det aller tyngste parlamentariske verktøyet. Ta dere en bolle, Rødt.

Jeg lover at MDG ikke kommer til å krype opp i fanget på Frp med en opportunistisk prosedyresak for spenne bein på god politikk.