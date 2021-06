Eksperter om striden i Oslo: - Er det noen som har fått en ripe i lakken, så er det MDG

Det har vært harde fronter mellom det avgåtte byrådspartiet Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Rødt, før og etter mistilliten mot partiets kanskje viktigste politiker, Lan Marie Nguyen Berg. Mens Berg selv har holdt seg til beskrivelser som «overrasket» og «skuffet» over det hun kaller Rødts grunnløse mistillit, har andre i partiet gått lenger.

Temperaturen steg da MDG-leder Une Bastholm allerede uka før mistilliten skulle stemmes over skrev på sin Facebook-side at opposisjonen brukte: «mugne, patriarkalske fordommer og kjønnsstereotypier som mistenkeliggjør resultatrike kvinner.».

Rødt og opposisjonen gjorde det klart hva de syntes om den type angrep – noe som også ble tema under selve avstemningen. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sa på talerstolen under pressekonferansen etter at mistilliten var vedtatt, at karakteristikken fra ledere i MDG hadde vært lite hjelpsomt. Une Bastholm sa til NTB i etterkant at hennes intensjon aldri var å karakterisere enkeltpersoner.

Et nytt byråd kommer etter all sannsynlighet likevel på plass mandag neste uke. Ordfører Marianne Borgen (SV) sa til Aftenposten at hun trolig vil utpeke ny byrådsleder da. Det fortsatt rødgrønt flertall i bystyret, og valget vil trolig falle på Johansen, som dermed kan sette sammen et nytt byråd.

Ikke ansvarlig

– Støttespillerne, partiet og Lan Marie Nguyen Berg går rett i forsvar. De er så fastlåst i at partiet er i sitt rette, at de ikke ser at de har gjort noe som flere med tilsynelatende god grunn er sterkt uenig i, sier professor emerita i kommunikasjon ved Handelshøyskolen BI, Peggy Simcic Brønn, og legger til:

– Dette er ikke tegn på et politisk parti som ønsker å nå ut og lytte – og ikke minst lære.

Brønn mener i likhet med statsviter Jo Saglie at Berg og MDGs støttespillere vil fortsette å støtte dem, men hun er mer usikker på hvor godt signal MDGs forsvar sender ut til potensielle velgere.

– Andre velgere vil nok reagere på at hun i så liten grad evner å ta ansvar for sine handlinger, sier Brønn.

Fortsetter i sosiale medier

Dagsavisen har henvendt seg til både Rødt og MDG, uten svar. Samtidig fortsetter kranglingen mellom de to partiene i debattinnlegg og sosiale medier. Fylkesleder i Oslo MDG, Sigrid Z. Heiberg hadde torsdag et debattinnlegg på trykk i Klassekampen, der skrev at partiet Rødt mangler bevissthet rundt strukturell diskriminering, og at de setter en helt annen standard for Lan Marie Nguyen Berg, enn for noen annen kvinnelig politiker, eller hvite menn.

Rødts bystyrerepresentant Sofia Rana svarte Heiberg i samme avis dagen etter der hun svarte med å gjenta grunnlaget for at Rødt stilte mistillit, og at hun mener MDG avleder diskusjonen om mistillitsforslaget mot Lan Marie Berg ved å sverte Rødt. Dagsavisen har vært i kontakt med Rana som henviser til debattinnlegget hun skrev, men skriver følgende om samarbeidet videre:

– Jeg håper på et fortsatt godt samarbeid når et nytt byråd er på plass. Forhåpentligvis blir det fortsatt rødgrønt, det er det Rødt ønsker.

Men det stopper ikke der. På Twitter delte gruppeleder i MDG Oslo, Sirin Stav debattinnlegget til Heiberg, og Rødts Gruppesekretær Vegard Troøyen Foseide var rask til å kommentere tilbake. Kranglingen mellom dem pågikk utover fredagen, og det samme gjorde diskusjoner på Twitter mellom gruppeleder Eivor Evenrud i Rødt og MDGs Eivind Trædal som er nestleder i Byutviklingsutvalget i Oslo bystyre.

Kan fort bli glemt

Statsviter ved Institutt for samfunnsforskning, Jo Saglie, mener de fleste partiene ser ut til å ha kommet bra ut av byrådskrisa, med ett unntak.

– Hvis det er noen som har fått en ripe i lakken så må det være MDG. Samtidig har Rødt framstått som prinsippfaste, og Arbeiderpartiet har forsvart sin byrådspartner. Opposisjonen på sin side har kritisert ting som har et reelt grunnlag knyttet til budsjettsprekken.

Han peker på at ulike diskusjoner, støtteerklæringer og kritikk i sosiale medier ikke nødvendigvis er så representativt fra hva folk flest mener om partiene.

På spørsmål om partienes håndtering av saken og byrådets avgang kan påvirke hva velgerne tenker om dem opp mot stortingsvalget, svarer Saglie at det først og fremst er hva som skjer rikspolitisk som er viktig.

– I Oslo så er det jo det spesielle at kommunen også er en enkelt valgkrets ved stortingsvalg. Det faktum at Lan Marie Berg som er midtpunktet for denne striden er 1.-kandidat i Oslo, kan ha noe å si for henne. Samtidig så fokuseres mye av debatten rundt et stortingsvalg på de nasjonale partilederne. De lokale kandidatene kommer mer i skyggen av debatten, sier Saglie og legger til:

– Det ser mest sannsynlig ut til at det samme byrådet kommer tilbake med de samme partiene. Selv om det har vært mye oppstyr de siste dagene, kan dette kaoset fort bli glemt hvis ting bare fortsetter som før.

