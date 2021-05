Et bart bryst fikk det til å gå trill rundt

Coveret med brystkreftopererte Noelia Morales kan bli Årets magasincover i Norge. Bildet er sensurert av Facebook.

Altså kan ikke vise coveret på sin egen nettside engang.

Da kulturminister Abid Raja talte på Mediedagene i mai, uttrykte han bekymring over at Facebook sensurerer norske redaktørstyrte medier. Det har han all grunn til å bekymre seg over! Spørsmålet er hva han vil gjøre med det. For Facebook omsetter for flere milliarder i Norge, men får stort sett herje uforstyrret.

Det er ikke nytt at Facebook bestemmer seg for å stenge ned annonsekontoer basert på robotenes manglende evne til å sette bilder inn i en journalistisk eller samfunnsmessig kontekst. Vi husker da statsministeren delte bildet av ni år gamle Kim Phuc som flykter naken nedover veien i Vietnam med napalm over huden.

Robotene er kodet for å stoppe barnepornografi – og hurra for det – men de greide ikke å skille det ikoniske og dypt politiske bildet fra barneporno, siden jenta var naken.

Denne gangen dreier det seg om Noelia Morales som bestemte seg for å vise fram det gjenværende brystet sitt på coveret av magasinet Altså i fjor sommer. Det andre brystet måtte hun fjerne på grunn av brystkreft. Slik altfor mange kvinner må.

Morales hadde kanskje ikke forestilt seg at dette coveret skulle bli nominert til Årets magasincover i Norge ett år etterpå. Og hun hadde helt sikkert ikke sett for seg at bildet av hennes opererte kropp skulle føre til store økonomiske problemer for magasinet som valgte å vise den fram.

For det er blitt situasjonen for oss i Altså.

Noe av magasinets misjon er å normalisere alle måter å være menneske på. I dette tilfellet ville vi, akkurat som Morales, bidra til å fjerne presset på å rekonstruere bryst bare fordi samfunnet definerer kvinner som mennesker med to pupper.

Vi er ikke imot rekonstruksjon etter kreftoperasjon, men vi ønsker ikke at trange, og seksualiserte, rammer for hvordan en kvinne skal se ut, skal avgjøre valget. Coveret skapte masse oppmerksomhet, og basert på tilbakemeldingene vi har fått, så virker det som det også har bidratt til nettopp å normalisere variasjoner av hvor mange pupper en kvinne kan ha, og fortsatt være kvinnelig.

Men Noelia Morales’ bare bryst fikk det til å gå trill rundt for Facebooks roboter.

Og det er dessverre ikke uttrykk for at robotene allerede har akseptert at enbrystede kvinner også kan være kvinnelige. Annonsekontoene til Altså ble stengt ned begrunnet med seksualisert innhold. Og bare for å ha understreket dette; Noelia Morales sitt bryst var ikke på noen måte seksualisert. Men det var bart. Brystvorten syntes, midt i bildet. Det var liksom det journalistiske poenget med bildet. Det var der det sterke budskapet lå.

Men robotene oppfatter ikke budskap. De er bare trent til å oppfatte brystvorter. Og samtidig som jeg er glad for at de holder porno unna feeden min, så taper Altså masse penger på Facebooks endimensjonale definisjon av pornografi. Annonsekontoene har blitt stengt jevnt og trutt de siste ni månedene, selv om vi har fjernet alle spor av Morales sitt nakne bryst.

Det automatiske systemet i Facebook har til og med forlangt at vi ikke viser coveret på vår egen nettside. Ikke hvis annonsene på Facebook skal lenke til vår nettbutikk. Og det er jo mye av poenget med annonser. Så hvis du vil se dette coveret, som altså kan bli kåret til Årets magasincover i Norge, ja, da må du gå inn på puppogprakt.no. Altså har kjøpt dette domenet fordi det er den eneste måten vi kan få vist fram coveret på.

Fordi Facebook ikke skjønner det sterke og viktige budskapet.

Da Aftenposten tok opp dette problemet i desember innrømmet Facebook at annonsekontoene våre vare feilaktig deaktivert.

De overstyrer min vurdering som redaktør av hva som er viktig og ikke. Hva vi skal publisere og ikke. Hva norske lesere skal få av innhold, og hva de kanskje må greie seg uten. For Altså er avhengig av å nå nye kunder for å bli økonomisk bærekraftig. Og da blir mine valg som redaktør mildt sagt vanskelige. Jeg har allerede ved flere anledninger måttet ta beslutninger om hva vi skal publisere ut fra hvordan robotene vil vurdere det, ikke ut fra hva som er journalistisk best.

Fordi alternativet er at vi ikke eksisterer i det hele tatt. Hadde jeg visst hva coveret med Noelia Morales ville føre til, er jeg sannelig ikke sikker på hva jeg hadde valgt. Så jeg er glad jeg ikke visste, fordi dette er et viktig tema for mange tusen kvinner hvert år. Men jeg vet at vi ikke kan vise bilder som inneholder nakenhet på cover igjen med det første – uansett hvor viktig budskapet er.

For vi overlever ikke uten å kunne nå kunder gjennom Facebook sitt system.

Så jeg ber deg, Abid Raja, om å gjøre ord til handling. Den norske stat må faktisk begynne å stille konkrete krav til Facebook hvis de skal få fortsette å ta en stor del av kaka her i Norge. Dette er noe av det aller viktigste du kan gjøre for pressefriheten her i landet. Bruk posisjonen din til å sørge for at redaktørstyrte medier faktisk blir styrt av redaktørene. Og gjør det fort, for det haster!